El oficialismo intenta dejar atrás la interna por las listas: la estrategia electoral, el rol de Milei y la figura clave a la que apuesta

Sebastián Pareja, armador libertario en la provincia de Buenos Aires

Son días complejos para La Libertad Avanza, en los cuales se destapó la interna dentro del Gobierno que se estaba cocinando hace tiempo. La motivación inicial es la estrategia electoral que llevan adelante los alfiles de Karina Milei en el partido nacional y en la provincia de Buenos Aires, y el cierre de listas en este último distrito fue el disparador de todo el conflicto que se evidenció tanto en los pasillos palaciegos como en el ámbito público.

El corolario se evidenció ayer, cuando el presidente de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, advirtió públicamente que quienes cuestionen su armado de las listas (un tiro por elevación a integrantes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación referenciada en el asesor Santiago Caputo, que casi no tuvo lugar en las candidaturas) está “cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”. Horas más tarde salió Karina a respaldarlo con un contundente tuit, afirmando lo mismo.

En la Casa Rosada afirman que ambos mensajes tuvieron la venia de Javier Milei. El propósito no fue otro que alinear a la tropa interna y dar un mensaje de que no se iban a tolerar nuevos cuestionamientos. A pesar del descontento, los alfiles caputistas lo habían entendido desde hace días, pero todavía existían miles de cuentas libertarias que cuestionaban fuertemente a Pareja y al armador nacional Eduardo “Lule” Menem por la elección de candidatos, a los cuales les indilgan no ser “libertarios puros”.

Ritondo, Karina Milei y Sebastián Pareja, aliados en provincia de Buenos Aires

Al margen de toda esa discusión, en la conducción del partido en la Provincia desearían pasar de página con todo el ruido mediático que se generó en los últimos días, pero, al mismo tiempo, no tienen planificada ninguna actividad de campaña como para empezar a movilizar la agenda libertaria en la Provincia.

“Por ahora no tenemos ningún acto previsto”, confirmó a Infobae una fuente inobjetable de la Provincia. Tampoco está en estudio realizar una aparición electoral con alfiles de Las Fuerzas del Cielo como señal de distensión: en esa ala del karinismo afirman que “el vínculo está roto”. “No tendría ningún sentido. Están operando contra el espacio casi sin ningún costo”, confiesan.

Aunque Santiago Caputo y Sebastián Pareja tengan una pelea prácticamente sin reparo, ambos han establecido canales para que sus laderos comiencen a hacer las primeras puntadas en las campañas electorales. Tal y como lo reveló la periodista Sofía Rojas de Noticias Argentinas, la semana pasada hubo una reunión entre el consultor político Tomás Vidal (socio de Caputo en la consultora Move Group) y Lule Menem en la oficina de este último.

Por lo que se prevé hasta ahora, no habrá una presencia muy marcada del Presidente en la campaña bonaerense. “No lo vemos saliendo mucho a la calle, tal vez para alguna cuestión puntual. Pero no nos olvidemos que nunca importó mucho una elección a legisladores de la Provincia”, afirman muy cerca del primer mandatario. En rigor, es la primera vez desde el regreso a la democracia que Buenos Aires escinde su elección distrital de la nacional.

El asunto se hace complejo porque no hay un solo gran candidato como sucedió, por caso, en la Ciudad con la postulación del vocero presidencial Manuel Adorni. Son ocho secciones electorales diferentes y cada una tiene sus propias listas legislativas. El número se agranda sustancialmente cuando se tiene en cuenta los 135 municipios que engloban a la Provincia y los cargos a consejeros escolares.

Parece haber un consenso tanto desde el cercanísimo entorno presidencial, el karinismo y el caputismo de que no tiene mucho sentido exponer e insertarlo a Milei en la campaña para el 7 de septiembre. En rigor, muchos lo quieren guardar para las recorridas que sí se prevén que haga junto a José Luis Espert, a quien el libertario eligió como su cabeza de lista a diputados nacionales por ese distrito.

Esto no implica que Milei no se involucre con las consignas de campaña, las cuales se enfocarán en denostar a la gestión del gobernador Axel Kicillof a través de las redes sociales. No resultó menor que ayer haya exaltado el rol de Daniel Parisini (conocido como el Gordo Dan) por su “enorme labor en la batalla cultural”. La interpelación puede hacerse a todo el grupo de Las Fuerzas del Cielo.

Milei y los estrategas del Gobierno ven en el modelo de administración de Kicillof como la antítesis de la que lleva a cabo Milei. Además, el Presidente tiene un particular desprecio por el mandatario subnacional. Semanas atrás, durante un acto en La Plata, lo tildó de “pelotudo”, “limitado”, “burro eunuco” y responsabilizándolo por convertir el Conurbano en “un infierno” debido a la inseguridad; afirmando que, de persistir en este rumbo, la provincia de Buenos Aires se convertirá en “una villa miseria gigante”, un lugar de violencia y analfabetismo.

Vinculado a esto último, en las usinas violetas comenzaron a organizarle un raid mediático a Maximiliano Bondarenko, cabeza de lista de La Libertad Avanza en la Tercera. A pesar de ser el distrito donde el peronismo puede ganarle por mayor margen a los libertarios, entre los mileistas creen que podrán hacer mella con la inseguridad como clivaje clave. Bondarenko fue comisario inspector de la Policía Bonaerense.

Ayer, en diálogo con LN+ comenzó a esbozar sus primeras declaraciones de campaña: “Una familia que vive una entradera, su casa ya no es la misma. Ya es insegura. Su vida ya no es lo misma... En la provincia hay chicos torturados, mujeres violadas, hombres golpeados, dedos cortados, eso se vive en el Conurbano… han abandonado a las personas. La inseguridad es la problemática número uno”.