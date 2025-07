Kicillof y otros gobernadores peronistas criticaron los dichos del futuro embajador de los EEUU en Argentina

Axel Kicillof (PBA), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa)

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y sus pares Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa) cuestionaron las declaraciones de Peter Lamelas, nominado por la administración de Donald Trump como próximo embajador de Estados Unidos en Argentina. Los mandatarios rechazaron los comentarios del diplomático en su audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en la que se refirió de forma directa a la ex presidenta Cristina Kirchner y expresó su intención de vincularse con los gobiernos provinciales para limitar la influencia de China en el país.

“Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables”, publicó Kicillof en la red social X. “Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una violación del derecho internacional y una falta de respeto a nuestra dignidad nacional”, añadió.

El gobernador bonaerense vinculó las palabras de Lamelas con una política exterior de Washington que, según expresó, retoma “la obsoleta Doctrina Monroe”. “Aplica aranceles extorsivos a Brasil, cuestiona la soberanía del Canal de Panamá y busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia. Incluso se permite opinar (¿estará opinando o ejerciendo presión?) sobre la absurda condena que pesa sobre @CFKArgentina. Resulta evidente que aquel fallo primero se escribió en inglés”, afirmó.

Las declaraciones de Axel Kicillof

En el mismo hilo, Kicillof rechazó una eventual visita del futuro embajador a la provincia de Buenos Aires: “Escuché decir al Sr. Lamelas que aspira a reunirse con los gobernadores. Ya le adelanto que ni se moleste en venir a La Plata: acá nadie lo va a recibir”.

El mandatario también relacionó el discurso del diplomático con el accionar del Gobierno nacional. “Milei ataca permanentemente a los gobernadores, desfinancia a las provincias, desprecia el federalismo e incluso ha amenazado con intervenir la provincia de Buenos Aires”, escribió. “Frente a este nivel de entrega y amenaza, las elecciones de septiembre y octubre no son unas simples elecciones legislativas. Hay que sumar fuerzas para defender la Constitución, el federalismo y la soberanía nacional”.

Desde Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella también se pronunció contra el funcionario designado por la Casa Blanca. “En Tierra del Fuego no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas, no podemos permanecer en silencio. No es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestra provincia”, publicó.

La postura de Gustavo Melella

En su mensaje, Melella sostuvo que “a ningún embajador le corresponde darnos lecciones”. Y concluyó: “Señor Lamelas, quédese en su país a resolver sus problemas de corrupción. Deje de ser socio de los usurpadores británicos. La Argentina y nuestra provincia no necesitan de usted ni de sus pretensiones intervencionistas”.

En una línea similar, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto consideró que las declaraciones de Lamelas constituyen una “amenaza colonialista”. “En La Pampa, a partir de la autonomía que nos otorga la Constitución Nacional y de la soberanía política producto de nuestra independencia económica, decidimos libremente a quien recibir y escuchar. Eso sí, solo a los que respetan la democracia y a su división de poderes”, escribió.

Ricardo Quintela expresó su mirada

Ziliotto agregó: “En La Pampa no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos”.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, también cuestionó las expresiones de Lamelas. “Los embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país avanzan con el aval y la aprobación del Gobierno nacional con total impunidad. Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal”, sostuvo.

Quintela remarcó que las provincias tienen autonomía para establecer relaciones “con el país que sea necesario y conveniente para la gente”. Y concluyó: “Ni en La Rioja, ni en ningún lugar del suelo argentino, permitiremos que un extranjero, de Estados Unidos o de dónde sea, pretenda decidir por nuestro futuro y el de nuestros recursos”.

Peter Lamelas: "Mi misión es asegurar que Cristina Kirchner reciba la justicia que merece"

Peter Lamelas brindó una presentación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos para defender su nominación como embajador en Argentina. En su exposición, aseguró que Cristina Kirchner “tiene que recibir la justicia que merece” y afirmó que uno de los ejes de su gestión será apoyar el esclarecimiento del atentado a la AMIA.

Durante su intervención, Lamelas también expresó su intención de recorrer todas las provincias del país para establecer vínculos con los gobiernos locales. “Mi función también consiste en salir al campo y asegurarme de que erradicamos la corrupción y apoyamos a Milei y al Gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado de AMIA y asegurarnos de que Cristina Kirchner reciba la justicia que se merece”, afirmó.

Respecto a las inversiones chinas en Argentina, Lamelas señaló que “cada gobierno independiente podría negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, para que vengan y realicen proyectos en esa provincia en particular, lo que también podría dar lugar a corrupción, a corrupción por parte de los chinos”.