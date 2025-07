El vicegobernador de Río Negro denunció que Alberto Weretilneck bajó su candidatura a senador nacional: “Vetado por mis ideas”

Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro, dijo que Weretilneck bajó su candidatura a senador nacional por su ideología

Un escándalo sacude al poder de Río Negro, ya que el vicegobernador, Pedro Pesatti, denunció que Alberto Weretilneck, primer mandatario provincial, bajó su candidatura a senador nacional por su postura confrontativa con Javier Milei. “He sido vetado por mis ideas”, acusó el funcionario a través de un duro comunicado en sus redes sociales.

“El gobernador Weretilneck me comunicó que tomó la decisión de impulsar una candidatura al Senado con un posicionamiento distinto al mío. No coincido con el diagnóstico del escenario y, en consecuencia, tampoco con la estrategia elegida. Todos los rionegrinos saben lo que pienso sobre este momento de la realidad nacional, y lo he expresado sin eufemismos. Por eso le manifesté con claridad lo que interpreto: que he sido vetado por mis ideas”, comienza la denuncia pública realizada por Pesatti, quien responde a nivel nacional a Sergio Massa.

Luego, resaltó que “históricamente, quienes mejor representaron los ideales del federalismo fueron relegados y perseguidos”. “No seré la excepción”, consideró.

“Puedo entender que el gobernador desestime una candidatura que —en su momento— él mismo propició, pero no puedo dejar de expresar la profunda decepción que esta decisión me provoca. Como siempre sostuve: los métodos desnudan la verdadera ideología. No hay camiseta que pueda taparla“, concluyó Pesatti su mensaje, que marca un camino de profundas diferencias con Weretilneck que les será difícil resolver.

El gobernador, que busca sostener una relación con buen diálogo con la administración que conduce Javier Milei, decidió darle la candidatura a senador nacional a Facundo López, jefe del oficialista bloque Alianza Juntos Somos Río Negro en la Legislatura provincial.

Weretilneck le propuso en su momento a Pesatti, ex intendente de Viedma, el puesto de vicegobernador en la fórmula electoral que compartieron con la promesa de otorgarle este año la candidatura a senador nacional, según informaron desde su entorno cercano.

Es por ello que desde su sector toman esta decisión del gobernador como una traición a aquel pacto, con la intención de acercar posiciones con Javier Milei, con quien tuvo una muy buena relación en el inicio de su mandato y a quien apoyó con la Ley Bases, ordenando a sus legisladores nacionales votar a favor.

Distintos medios indicaron que fue Derek Hampton, consultor político que asesora a Weretilneck y quien supo trabajar con Patricia Bullrich y Santiago Caputo, quien recomendó el cambio de candidatura.

Ahora, tras esta jugada, toma una mayor dimensión la postura que tomará Sergio Massa en Río Negro, ya que tenía la decisión de conformar una lista del Frente Renovador en la provincia, con Silvina García Larraburu como quien contaba con las mayores chances de encabezarla.

Con Pesatti fuera de la lista oficialista, suma una nueva alternativa a ese espacio político, que tampoco ve con malos ojos un acuerdo con el Partido Justicialista, que llevará como candidato a Martín Soria, ex ministro de Justicia de Alberto Fernández.

Río Negro presentó una demanda colectiva contra el gobierno nacional por el “abandono” de una ruta

Alberto Weretilneck demandó a Nación por la ruta 151

No todo son acercamientos entre Alberto Weretilneck y Javier Milei. A principios de julio, después de meses de reclamos, el gobernador resolvió ir un paso más allá y anunció la presentación de una demanda colectiva ante Nación por el estado crítico de "abandono" de la Ruta Nacional 151.

El mandatario presentó la acción judicial ante el Juzgado Federal de General Roca, donde denunció tanto al Estado nacional como a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Les exigió la intervención urgente ante el “grave deterioro” del corredor vial.

“La 151, de acceso a la Patagonia, está destruida. Pone en riesgo vidas todos los días. El Estado Nacional mira para otro lado, pero nosotros no. Junto a intendentes, cámaras empresariales y la Defensoría del Pueblo, presentamos una demanda colectiva contra Nación y Vialidad. Exigimos la reparación total del tramo Cipolletti - La Pampa, señalización urgente y un plan serio de obras”, anunció Weretilneck, desde sus cuentas de redes sociales.

En su juego de cintura, el gobernador en las últimas horas cambió de frente para acercar posiciones al gobierno nacional, al menos en cuanto a la candidatura a senador.