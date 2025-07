El kirchnerismo defendió la candidatura de Tignanelli para las elecciones en PBA: los argumentos legales que habilitan la postulación

El diputado bonaerense Facundo Tignanelli

Luego del cierre de listas para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, el actual diputado bonaerense Facundo Tignanelli se presentará segundo en la lista de la Tercera Sección Electoral, que encabezará la vicegobernadora, Verónica Magario.

Sin embargo, su postulación había generado cuestionamientos debido a su continuidad dentro de la Legislatura provincial. En ese sentido, desde el kirchnerismo explicaron las razones que habilitan al actual jefe de bloque de Unión por la Patria a presentarse como candidato.

Tignanelli, uno de los hombres de confianza de Máximo Kirchner, fue elegido como representante en la cámara de Diputados para el periodo 2017-2021. Para los comicios que definieron a los legisladores para el plazo 2021-2025 ingresó como suplente en la lista del peronismo. Finalmente, el 20 de diciembre de 2023 volvió a quedar dentro de la bancada kirchnerista para reemplazar a Federico Otermín, que fue elegido como intendente de Lomas de Zamora y solicitó licencia.

Desde el PJ Bonaerense informaron que por la situación de Tignanelli que se habían tomado los recaudos jurídicos. En primer lugar, presentaron una aclaratoria a la junta de PBA, que no tuvo respuesta. En simultáneo, hicieron una consulta formal al constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que diera su opinión al respecto. Además, presentaron una medida cautelar en la justicia que también resultó favorable en la interpretación del derecho a ser reelecto.

En este marco, el dictamen del constitucionalista Andrés Gil Domínguez concluyó que el actual diputado puede presentarse como candidato debido a la interpretación del régimen de reelección dispuesto por la ley 14.836, que limita los mandatos consecutivos tanto de legisladores titulares como suplentes.

Facundo Tignanelli integrará la lista para la tercera sección electoral

De acuerdo a lo que explicó, en el artículo 6 de esta normativa se sostiene que los suplentes solo serán considerados como habiendo cumplido un mandato completo si ejercen funciones por más de dos años. Justamente, en el caso de Tignanelli no se activa la prohibición de reelección, ya que todavía no alcanzó este período en el efectivo ejercicio de su mandato.

Asimismo, el dictamen remarca que la norma debe ser aplicada con precisión temporal y no admite interpretaciones amplias o funcionales. Allí, se afirma que si no se supera el umbral de los 730 días, el suplente no queda inhabilitado para presentarse nuevamente.

“Adoptando como hipótesis el plazo máximo que puede alcanzar el Señor Diputado Provincial Facundo Tignanelli en el ejercicio del cargo como Diputado Provincial en su carácter de suplente durante el periodo 2021-2025, tomando como inicio la fecha de jura el 20 de diciembre de 2023 y fecha de finalización el 10 de diciembre de 2025, el cómputo o consecuente arroja como resultado un total de setecientos veintiún (721) días, mientras que el consecuente de inhabilitación legal, es de setecientos treinta (730) días”, señala la resolución de Gil Domínguez.

Mientras que el documento añade: “El artículo 6 está redactado como una regla cerrada, de aplicación estricta: si no se cumple el plazo de más de dos años, no se configura el supuesto de inhabilitación”.

En tanto, desde el plano constitucional, Gil Domínguez aseveró que deben prevalecer las interpretaciones que favorezcan el ejercicio de los derechos políticos, conforme lo establece el artículo 37 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Destacó el principio pro persona, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide que se apliquen restricciones extensivas que puedan limitar irrazonablemente el derecho a ser elegido.

Tignanelli es uno de los hombres de confianza de Máximo Kirchner

Tignanelli fue uno de los nombres elegidos para competir en la Tercera Sección Electoral, donde Cristina Kirchner anunció que se iba a presentar como candidata hasta que ocurrió la ratificación de la sentencia por la Causa Vialidad por parte de la Corte Suprema.

En ese sentido, estará acompañando a Magario, que encabezará la nómina de nombres, y también a la actual intendenta de Quilmes y una de las frecuentes visitantes en la casa de la ex presidenta en San José 1.111, Mayra Mendoza.

En el cuarto lugar irá otro el intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares. En el quinto escalón está la actual diputada, Ayelén Rasquetti, del Frente Renovador. Sexto irá Luis Vivona, actual senador por la Primera sección electoral. Séptima, la concejal de Lomas de Zamora, María Eva Limone, por La Cámpora. El octavo lugar es para José Galván de La Matanza y el intendente, Fernando Espinoza. Lo sigue la secretaria de Desarrollo Social de Avellaneda, por el intendente Jorge Ferraresi (MDF), Romina Barreiro. El secretario de Seguridad de San Vicente, Roberto Vásquez, es el candidato diez y ficha por Sergio Massa. Cierra la lista, María Nardini.