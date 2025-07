Tras la tensión en el cierre de listas, Kicillof se mete de lleno en la campaña y apunta a la participación electoral

El gobernador Axel Kicillof con el intendente de Almirante Brown y candidato a diputado provincial, Mariano Cascallares (foto: archivo)

El espacio Fuerza Patria empezó a desandar lo que será la campaña en la provincia de Buenos Aires de cara a la elección del próximo 7 de septiembre, cuando se elijan diputados y senadores para la Legislatura bonaerense. El gobernador, Axel Kicillof, encabezó este martes un acto de gestión con claros guiños electorales. Estuvo escoltado por sus candidatos a diputados provinciales por la Tercera sección electoral: la vicegobernadora, Verónica Magario y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Magario encabeza la lista por la poderosa sección que este año elegirá 18 diputados provinciales. Cascallares ocupa el puesto cuatro de una lista cuyos lugares dos y tres están representados por La Cámpora en las figuras del diputado provincial, Facundo Tignanelli y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quienes no participaron del acto.

La lista por la Tercera fue uno de los puntos de conflicto en la traumática negociación del fin de semana, que terminó de resolverse ayer lunes. El kirchnerismo buscaba imponer la cabeza de la lista y que sea Mendoza. En La Plata dejan correr que Kicillof logró defender y lograr la candidatura de Magario, ante la presión cristinista. Ahora, todos los sectores deberán moldear una línea discursiva. Kicillof dio algunas señales este martes cuando llamó a “sumar fuerzas”, para enfrentar las políticas del gobierno de Javier Milei.

En Almirante Brown, el mandatario provincial entregó 1.421 escrituras que benefician a 1.007 familias del distrito, sumando así 6.060 las escrituras entregadas en el distrito desde el inicio de la gestión. Además, inauguró una nueva sucursal del Banco Provincia.

En el discurso de este martes, Kicillof optó por confrontar directamente con Milei; un camino que viene transitando desde que el libertario es presidente. También llamó a la participación. Rápidamente, el presidente se subió al ring.

Milei le contestó por X al discurso de Kicillof

“Estamos acá para renovar el compromiso de este gobierno; para servir de escudo, de red, hasta donde podamos, a todos los sectores atacados por Milei”, planteó el gobernador. También dijo que “acá en la provincia de Buenos Aires no entra la motosierra ni entra el topo. No nos van a destruir. No vamos a permitir que nos dejen afuera del sistema a millones de bonaerenses”. Además, ya en clave electoral, pidió “para estos avances -por la política económica del gobierno nacional- con el voto”.

“Hemos construido un instrumento, que en democracia es el instrumento más poderoso que podemos tener y se llama voto popular. Lo que venimos a decir acá es sumemos fuerzas para esta política económica, para que se termine la crueldad y la extorsión democrática”, expresó. Reiteró que el presidente extorsiona a los gobernadores. En su discurso, no mencionó a la expresidenta, Cristina Kirchner.

El rol y lugar discursivo que tendrá la figura de la líder del Partido Justicialista es otro frente de debate. Detenida con prisión domiciliaria en el kirchnerismo, empezaron a dar señales de que Cristina no puede ser omitida en la campaña. Lo hizo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, referente de La Cámpora y tercera candidata a diputada provincial en la Tercera sección electoral. “Cristina es nuestra candidata proscripta de la Tercera sección electoral, que integra Quilmes, el municipio que recuperamos en 2019. No hay proyecto local sin proyecto provincial ni nacional. Quilmes no se va a realizar si la provincia y el país no lo hacen. Como militantes políticas, sabemos que no hay lugares menores: hay responsabilidades que asumir”, remarcó la jefa comunal este lunes, tras oficializarse que será candidata bonaerense. “Soy candidata para representar a los y las vecinas de esta región del conurbano que está padeciendo el ajuste y abandono de Javier Milei; donde 8 de cada 10 nuevos desocupados son habitantes de este lugar”.

(Fuente)

En Brown, Kicillof estuvo con Magario. La vicegobernadora y candidata también habló en clave electoral. “Paremos a quien tengamos que parar este 7 de septiembre”, dijo la titular del Senado bonaerense, que firmó su candidatura con la intención de garantizarle una victoria al peronismo en la Tercera para que luego Kicillof pueda capitalizarla en la discusión interna.

“Cuando el Estado se ajusta, la recesión la vivimos todos. Este es un tiempo difícil. Es tiempo para sumarnos a juntar fuerzas. A cambiar la historia, comprometámonos a sumar fuerzas. Es hora de parar este ajuste, es hora de volver a encaminarnos y construir un futuro. Nuestro compromiso sigue en pie, como empezamos en 2019. Como lo continuamos en 2023”, remarcó.

En tanto que Cascallares apuntó: “Sabemos desde Almirante Brown, el enorme recorte que la Nación le viene haciendo a la provincia de Buenos Aires y la Provincia sigue trabajando y avanzando. Es muy simbólico ver cómo la Provincia junto a los 135 municipios avanza en trámites que si no nos encargaríamos desde el Estado sería muy costoso, tal vez imposible para muchas de las familias. La Provincia lo asume y lo hace de forma gratuita”.