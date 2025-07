El hijo del kiosquero asesinado en Ramos Mejía será candidato a concejal en La Matanza

El hijo del kiosquero asesinado en Ramos Mejía encabeza la lista de concejales de Potencia en La Matanza

Nicolás Sabo, comerciante de Ramos Mejía de 29 años, asumió el desafío de convertirse en el primer candidato a concejal por Potencia, un espacio político que busca ofrecer alternativas diferentes en La Matanza. La muerte de su padre en un violento robo en 2021, uno de los hechos de inseguridad más indignantes de los últimos tiempos, que llevó a fuertes protestas de vecinos reprimidas por la Policía Bonaerense, fue el detonante para que se volcara a la política local, impulsado por el deseo de transformar el dolor en acción.

La candidatura de Sabo se hizo oficial tras la presentación de Potencia el último fin de semana. Este cambio marcó una ruptura en su vida, ya que hasta entonces prefería mantener un perfil bajo. “En ese momento no quería saber nada, estaba transitando el duelo y haciéndome cargo de la vida nueva que me tocaba, pero hoy, después de casi cuatro años, me siento más maduro y me animé”, expresó el flamante candidato al medio local El 1 Digital.

El asesinato de su padre, Roberto Sabo, conmocionó a la provincia de Buenos Aires y dejó una marca profunda en su entorno familiar. Nicolás atravesó un proceso de reconstrucción personal que terminó por redefinir su rol social. “La decisión de involucrarme en política no fue por ambición, sino por la necesidad de transformar el dolor en acción”, explicó.

El acercamiento a Potencia surgió por coincidencia de valores. “Me gustó que no son los mismos de siempre, que sean republicanos y que no transen con los de siempre. Me cerraba por todos lados. Además, me gustó que den lugar a los jóvenes. Siempre se habla del futuro, pero los que deciden son los de siempre”, afirmó.

Nicolás Sabo, hijo del kiosquero asesinado en Ramos Mejía, encabeza la lista de concejales (Twitter)

Potencia está liderada por María Eugenia Talerico, abogada penalista y ex funcionaria de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Mauricio Macri.

La agrupación se presentó junto a referentes del MID, el MSR y otras fuerzas locales.

Talerico competirá como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, mientras Sabo lidera el equipo local, que ya inició recorridas por barrios y centros comerciales.

Potencia está liderada por María Eugenia Talerico, abogada penalista y ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri (Crédito: Wenceslao Cruz)

La campaña de Sabo tiene a la seguridad como eje central. “Mi experiencia es haberlo vivido en carne propia. Nadie debería pasar por lo que pasó mi familia”, subrayó.

Por esto mismo, el foco estará puesto en el contacto directo: “Estar con los vecinos, escuchar y contar qué queremos hacer. Que sepan que hay otra opción, distinta a los de siempre”.

El desembarco de Potencia en La Matanza, de la mano de Sabo, busca captar a un electorado fatigado por los mismos protagonistas y promesas reiteradas. El equipo ya recorre las calles presentando su propuesta y escuchando las demandas sociales.

Nicolás Sabo junto a María Eugenia Talerico

El crimen de su padre, una herida abierta en Ramos Mejía

El asesinato de Roberto Sabo se dio a 300 metros de la comisaría de Ramos Mejía

El asesinato de Roberto Sabo ocurrió el domingo 7 de noviembre de 2021. Leandro Daniel Suárez, un hombre de 30 años oriundo de Ciudadela y que contaba con antecedentes penales, y una menor de quince años arribaron al kiosco en un remís. Armado con una pistola semiautomática y un revólver, el agresor robó 10 mil pesos y disparó cuatro veces contra el querido kiosquero de la zona.

La investigación señaló que uno de los proyectiles, calibre 22, ingresó por la oreja y atravesó cuello y clavícula, quedando alojado en el hombro. Otro disparo, del mismo calibre, atravesó el labio superior; el tercero ingresó por el tórax y perforó los pulmones y el corazón. El cuarto quedó cerca del colon.

Dos delincuentes asesinaron de un disparo a un kiosquero en Ramos Mejía, luego intentaron darse a la fuga, chocaron el auto y fueron detenidos

La fuga terminó pronto; tras robarle el auto al remisero y chocarlo a pocos metros, los asaltantes se ocultaron en un supermercado y le sustrajeron la moto a un repartidor, pero fueron detenidos en la zona. Suárez había salido en agosto de 2020 de prisión luego de cumplir con una pena de casi seis años por robo.

El brutal hecho desató una fuerte reacción social. Vecinos y familiares marcharon a la Comisaría 2° para exigir justicia; la Policía desplegó un vallado, lo que generó incidentes. El hartazgo ante la inseguridad se profundizó, y las movilizaciones se repitieron, incluso meses después, con nuevos reclamos y el recuerdo permanente del crimen.

La marcha por la muerte del kiosquero Roberto Sabo

La violencia continuó acechando a la familia Sabo. En abril de 2022, la suegra de Nicolás Sabo fue asaltada en la misma zona y, aunque gatillaron, el arma falló. En mayo de 2024, Pedro Sabo, padre del comerciante asesinado y abuelo del actual candidato, sufrió un intento de robo armado cuando regresaba a su casa en Morón, partido vecino; el delincuente disparó al aire al no recibir una reacción rápida.

Los hechos delictivos en la zona oeste del Conurbano persisten, y la familia Sabo encarna el reclamo por seguridad y justicia. Con su candidatura, Nicolás busca canalizar el dolor personal en una propuesta diferente y directa, que reivindique la voz de los afectados y de toda la comunidad.