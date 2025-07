El mensaje de Javier Milei tras el tenso cierre de listas de candidatos en PBA: “No dimensionan el monstruo que enfrentamos”

Javier Milei habló del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires

Tras el tenso y largo cierre de listas de candidatos para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que se realizarán el próximo 7 de septiembre, el presidente Javier Milei publicó hoy un mensaje en su cuenta de X, en el que habló de “imbéciles” y de “monstruos”, aunque sin hacer referencia directa a ninguna fuerza.

“Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto que pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos . De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas.VLLC!”, escribió Milei hoy.

Minutos antes, el mandatario había reposteado una publicación de Nicolás Pareja en la que hacía referencia al corte de luz que habilitó la postergación del cierre oficial de presentaciones para el lunes, y que el armado libertario en la provincia lo adjudicó a “las mismas y lamentables viejas maniobras de siempre".

“KIRCHNERISMO O LIBERTAD STATU QUO vs. CAMBIOPOBREZA vs. PROGRESOVLLC!”, escribió Milei en ese primer mensaje.

Durante la mañana, el presidente también compartió mensajes de otras figuras del mundo político, como el exgobernador Carlos Ruckauf o del intendente de 3 de febrero y candidato en los próximos comicios, Diego Valenzuela.

Noticia en desarrollo.