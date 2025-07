Círculo rojo: alta gira cordobesa y tiempos de especulaciones electorales

Victoria Villarruel y su ex asesor Eduardo Viramonte Olmos

Noche de jolgorio para las Fuerzas del Cielo, que este martes desembarcarán en Córdoba para la “Derecha Fest”, un festival “anti zurdo” -una consigna que empieza a gastarse- que tendrá a Javier Milei como principal orador en un distrito en el que se presume que La Libertad Avanza tendrá una performance exitosa en las elecciones de octubre.

Aún no está muy clara la estrategia que, según trasciende, lidera el diputado Gabriel Bornoroni, el delegado de Karina Milei en Córdoba que ascendió el año pasado a jefe de bloque en la Cámara baja cuando Oscar Zago cayó en desgracia. Se especuló en su momento con que Agustín Laje, uno de los principales propaladores de la doctrina libertaria, podía encabezar la boleta partidaria, pero el escritor prefiere pasar este test electoral y terminar estudios doctorales en Europa. El vínculo entre Laje y Bornoroni es simplemente cordial.

Pero esa discusión será más adelante, y lo urgente ahora son los preparativos para la fiesta del martes, en el Hotel Quórum, en los suburbios de la capital -histórico búnker electoral de Juan Schiaretti-, que contará además con la presencia de Daniel Parisini, influencer libertario, y otros divulgadores de la batalla cultural, con entradas agotadas. No será, de todos modos, el único evento social de LLA en la noche cordobesa: después del festejo, el abogado Emilio Viramonte Olmos preparó un agasajo en su casona provincial para la cúpula de Las Fuerzas del Cielo, que seguirán de juerga hasta altas horas de la noche. Se espera que participen, además, dirigentes como Sebastián Amerio, viceministro de Justicia, y José Luis Espert, y hasta podría viajar el consultor Santiago Caputo, en horas cruciales por el durísimo enfrentamiento que mantiene con los Menem, y que esta semana volvió a alcanzar picos de tensión muy altos.

El after cordobés cobra especial relevancia porque el anfitrión es ni más ni menos que el flamante ex secretario administrativo del Senado que renunció el mes pasado cansado del destrato de Victoria Villarruel, a quien recibió decenas de veces en su casa, incluso para las fiestas. “Razones de decoro y de ética republicanas me impiden permanecer ostentando el cargo que me fuera conferido”, escribió el abogado, muy reconocido en Córdoba, en su carta de renuncia. “Victoria siempre fue poco clara, ambigua”, deslizaron en el entorno del ex secretario, que no habla con la vicepresidenta desde hace un mes y medio. Una vez que renunció, a Viramonte Olmos lo llamaron seguido desde despachos de Casa Rosada, con los que mantiene una aceitada relación. En momentos de una aguda “crisis política” en el vínculo sin retorno entre el presidente y la vice.

Javier Milei en una imagen junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Foto: Reuters

Desafío electoral

Crisis política es la que atraviesa al PRO a partir de que cayó derrotado por primera vez en su casa matriz desde que se hizo cargo de la capital, en el 2007, y solo conoció el éxito hasta que La Libertad Avanza cortó con esa hegemonía, en mayo.

Desde entonces, el buque de la administración porteña colapsó en su estructura y le empezó a entrar agua, el jefe de Gobierno apeló al salvavidas de Daniel “El Tano” Angelici y Mauricio Macri intentó avanzar en una intervención más profunda del puente de mando.

El expresidente está preocupado, aunque no todas son pálidas: espera ansioso que su amigo Gianni Infantino le comunique alguna buena noticia vinculada con un posible nuevo rol en la FIFA, más allá de su cargo como jefe de la fundación de la federación del fútbol mundial. Sin embargo, en el plano local, la agenda política es un tanto más amarga para el ex jefe de Estado. Hace varios meses que cayó en la cuenta de que Cristian Ritondo y Diego Santilli -se sumó también Guillermo Montenegro- habían decidido avanzar de manera unilateral en un acuerdo con LLA en provincia de Buenos Aires para terminar de sepultar al sello del PRO con el que el macrismo compitió en las elecciones porteñas del 18 de mayo. A propósito: ¿“El Colorado” aspira a ocupar un lugar en el Ejecutivo con el recambio que se propiciaría después de octubre por los funcionarios que se irían de candidatos? ¿Ese lugar es el que hoy ocupa Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete de Interior?

Ayer se terminaron de definir las listas bonaerenses, que incluyeron un trabajoso y muy fragil acuerdo entre LLA y el PRO que dejó heridos, y se presume que podría tener alguna influencia en el cierre de octubre en la capital. “¿Los intendentes que responden a los Macri se fueron porque no les aceptaron condiciones o porque hubo una orden de arriba para, por ejemplo, dejar en evidencia a Ritondo?“, se preguntó ayer un operador libertario. Anoche, el diputado hacía malabares con la lluvia de pedidos y reclamos de más de una docena de los distritos bonaerenses.

Mauricio Macri y su encuentro con Santiago Caputo durante la cena de la Fundación Libertad. Foto: captura

La inquietud cobra especial relevancia porque a Macri no le preocupa tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad, a la que siente propia, de cara a las elecciones generales de octubre. Hace muy poco, el expresidente volvió a conversar con Santiago Caputo. Macri empezó a proponer hace ya varias semanas de manera subterránea una suerte de alianza con La Libertad Avanza pero, en principio, no tendría buena recepción desde el campamento del oficialismo. “Es lo que está queriendo vender Mauricio, pero no hay chance. ¿Por qué le regalaríamos el segundo senador cuando ya los dejamos terceros en mayo?“, respondieron desde LLA. En oficinas de La Libertad Avanza en su versión porteña hay algunos que ya están pensando nombres. Por ejemplo, el del abogado Alejandro Fargosi. Giró también el economista Agustín Monteverde, uno de los preferidos del jefe de Estado, que ya había sido tentado para ir a un cargo en Economía cuando empezó a armarse el gobierno y que este viernes ofició de anfitrión en el almuerzo del Jockey Club, sobre la calle Alvear.

Esa afirmación, desde las altas esferas partidarias, despeja por ahora cualquier posibilidad de entendimiento, por la estrategia trazada por Karina Milei y su hermano de barrer de un plumazo a los Macri de la esfera pública, para adueñarse definitivamente del electorado de la derecha y la centroderecha.

Cristian Ritondo y Diego Santilli salen de una reunión en la Casa Rosada. Foto: Jaime Olivos

Alerta y nombres

El estado de situación arroja un pronóstico delicado para los gerentes de la gestión local porque empiezan a vislumbrar que la figura de Patricia Bullrich, si se confirma su postulación a senadora el mes próximo -las listas cierren el 17 de agosto-, puede ser una seria amenaza para el “sistema” que administra la Capital desde hace casi veinte años si llega al 2027 con serias chances ejecutivas. Porque, a menos que suceda algún imprevisto, en los altos mandos del PRO ya no se plantean cómo hacer para que Jorge Macri alcance la reelección si no más bien cómo avanzar en un esquema que garantice el funcionamiento de los engranajes de la maquinaría tal cual se conoce hasta ahora.

Tal vez por eso, el expresidente Macri haya empezado a pensar, otra vez, en Horacio Rodríguez Larreta para el desafío del 2027, una propuesta que el jefe del PRO no le trasladó personalmente al legislador electo, pero sí comenzó a desparramarlo a través de algunos interlocutores, mientras medita en la posibilidad de reeditar una coalición al estilo de Juntos por el Cambio, una estrategia poco madura por el momento.

Javier Milei y su hermana Karina durante la reciente visita a la sede del Jockey Club de la Ciudad de Buenos Aires

La postulación de Bullrich, como se publicó en esta sección, es casi un hecho, y ahora se dio rienda suelta a la danza de candidatos que podrían acompañarla en una eventual boleta. ¿Puede ser otro funcionario de primerísima línea? En tren de especulaciones también se comenzó a ventilar a una funcionaria de primerísimo nivel que podría acompañar en la categoría de diputados, con el nuevo sistema de boleta única que obliga a incorporar postulantes taquilleros en los primeros puestos.

Puertas adentro del gobierno sugieren, en paralelo, seguir al ministro Federico Sturzenegger, cada vez más considerado por el presidente. En momentos de, para colmo, elucubraciones en el staff del equipo económico. En el Palacio de Hacienda hay cada vez más comentarios por los dos hijos del altísimo funcionario que lo visitan a diario en su oficina y colaboran con la gestión, sin cargo. Uno de ellos, un ex trader de un famoso fondo de inversión.

Karina Milei y la diputada Lorena Villaverde

Patagonia rebelde

Se sabe, las provincias que en octubre renuevan sus tres bancas del Senado -ocho distritos, 24 bancas- son las más codiciadas de esta elección, más allá de la relevancia de Buenos Aires, donde se define buena parte del futuro del kirchnerismo.

Una de ellas es Río Negro, la más poblada de la Patagonia, gobernada por Alberto Weretilneck, en donde se perfila la diputada Lorena Villaverde, cercana a la secretaria General, quien, como ya se contó aquí, operó en favor de la reactivación de las obras de la rotonda de entrada a Choele-Choel, por $500.000 millones, un trabajo que debería empezar en breve y que va camino al libro de los récords porque se trata de la única obra pública de nación en esa provincia.

A un mes del cierre de listas nacionales, en ese distrito se pondrá a prueba la alianza entre LLA y el PRO: hay intensas negociaciones en estos días para que el diputado Aníbal Tortoriello acompañe a Villaverde en la boleta. “Le ofrecen ir de dos, al principio él no quería, ahora está accediendo, pero todavía quiere ser cabeza de lista”, explicaron desde Río Negro.

La negociación está en pleno proceso, y pareciera difícil que un dirigente del PRO encabece una lista de LLA, a pesar de que registra buenas mediciones, especialmente en Cipolletti, su ciudad. Enfrente esperan el peronismo, con los Soria a la cabeza, y el oficialismo de Juntos Somos Río Negro, con buena aceptación en Bariloche.