Círculo rojo: dólares en el colchón, Villarruel sin respuesta, la amenaza libertaria en CABA y disputas en dos provincias

El Gobierno oficializó el proyecto de ley para blindar el uso de dólares atesorados por fuera del sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jueves, el Gobierno oficializó en Casa Rosada el proyecto de ley enviado al Congreso para blindar el uso de dólares atesorados por fuera del sistema, con cambios en los procedimientos tributarios y del régimen penal, y con buenas noticias para aquellos que hayan guardado hasta $100 millones, que no deberán rendir cuentas frente al fisco.

El anuncio corrió por cuenta del titular de ARCA, Juan Pazo, y del diputado José Luis Espert, que aprovecha cualquier puesta en escena para apuntalar su campaña bonaerense. La oficialización del proyecto, que se sumó a la presentación del ministro Luis Caputo de dos semanas atrás del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros, dio pie a que puertas adentro empezaran a preguntarse si los propios funcionarios del Ejecutivo sacarían de ahora en más los dólares que guardan debajo del colchón.

Según las declaraciones juradas presentadas en la Oficina Anticorrupción, buena parte del gabinete tiene dólares en efectivo, por fuera del atesoramiento en moneda extranjera en depósitos o cuentas bancarias. Entre ellos, el propio presidente Javier Milei, y los ministros Mario Lugones, Sandra Pettovello, Gerardo Werthein y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El resto, o no tiene dólares debajo del colchón o los tiene bancarizados, como “Toto”, el ministro de Economía, uno de los más millonarios, que tiene cientos de miles de dólares en depósitos en el exterior, bonos y acciones, casi una docena de inmuebles y hasta un yate, siempre según las últimas DDJJ que figuran en la OA.

El gabinete de Javier Milei

El canciller, por ejemplo, en “dinero en efectivo en moneda extranjera” acumuló, según su última presentación oficial, el equivalente a $1.151.139.023,06. Su par de Salud, Mario Lugones, 112.171 dólares en efectivo, por un total, según el momento de la presentación, de 40.700.000 pesos. En el caso de Francos, declaró 25.000 dólares en efectivo, equivalentes a unos $20 millones. Por último, la ministra de Capital Humano aseguró tener en moneda estadounidense montos correspondientes a $4.027.250, algo más austera que el resto, pero menos que el propio Milei que, según la última DDJJ que consta en el sistema de la OA, atesora debajo del colchón $3,5 millones en dólares. Según declaró, le ingresaron al patrimonio “en 1969″.

Otro de los que, según la última declaración en sistema de la OA, atesora dólares en efectivo es el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert. Su presentación vigente -figuraba aún como director de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)- arrojó 31.000 dólares en efectivo, unos $24.9 millones al tipo de cambio de ese momento. Neiffert tiene un vínculo muy fluido con Lucas Figueras, el presidente actual de la ACUMAR, que está cada vez más cerca de la ex AFI, no solo por sus visitas frecuentes al Señor 5. Figueras es un asiduo habitué a las tertulias del juez Jorge Rodríguez, de Morón, bien relacionado con Las Fuerzas del Cielo y, en particular, con Agustín Romo.

El resto de los ministros tienen, en su mayoría, fortunas bien consolidadas, pero no declararon tener dólares en efectivo. Por ejemplo, Federico Sturzenegger, el funcionario a cargo de la motosierra, que consignó un patrimonio, según la última DDJJ presentada, de $1.770.393.342,31.

Visita gastronómica. Distendido se lo vio al ministro de Desregulación hace poco más de una semana, cuando visitó, por fuera del protocolo oficial, al gastronómico Luis Barrionuevo en su oficina del sindicato en la avenida de Mayo, a metros de 9 de Julio, y a escasas cuadras del despacho que ocupa habitualmente el funcionario.

El cuadro del león en la oficina del sindicalista Luis Barrionuevo

Barrionuevo, histórico sindicalista, inoxidable, mantiene vínculos de los más variados, en todos los ámbitos. Por su despacho han desfilado, en las últimas décadas, funcionarios, colegas, empresarios y dirigentes de todos los rubros. Para dar una idea de su vigencia hay que remitirse al cuadro que cuelga en sus espaldas, en la oficina del sindicato: con estilo de caricatura, se ven a todos los presidentes, desde Raúl Alfonsín hasta el actual, con la banda presidencial, sonrientes, y él por encima, en el balcón del gremio, sonriente, con los dedos en V, como quien trasciende a todo los gobiernos.

Al inicio de la campaña libertaria, se había erigido como uno de los principales impulsores de la candidatura de Milei, hasta que por algunos cortocircuitos esa relación se disipó. Sin embargo, el gastronómico conservó muy buena interlocución con el Gobierno, sin contar su relación de años con el ministro Lugones.

Es el caso de Sturzenegger, que se sorprendió en la sala de reuniones del gastronómico con un enorme cuadro con la imagen de un león, un regalo de la época de la campaña libertaria. El ministro y el sindicalista tomaron café durante un largo rato. Según fuentes libertarias, se conversó animadamente y en particular sobre un gremio que está ahora en la mira del Ejecutivo, en paralelo a la renovación de la cúpula de la CGT prevista para noviembre, una discusión en la que el jefe de la UTHGRA quiere tener influencia.

Victoria y soledad... Cada vez menos influencia es la que tiene Victoria Villarruel en el universo libertario. Relegada por completo de cualquier decisión oficial, sin relación con la Casa Rosada -incluso perdió a alguno de sus alfiles a manos de Las Fuerzas del Cielo-, la vicepresidenta, a cargo del Poder Ejecutivo desde el jueves por el viaje del presidente a Europa, sufrió este viernes un duro revés: su secretario Administrativo, Emilio Viramonte Olmos, presentó al mediodía en la mesa de entradas de la Secretaría Parlamentaria y en la Presidencia del Senado su renuncia indeclinable al cargo menos de un mes después de haber sido elegido -en la sesión del 7 de mayo- casi por unanimidad, solo con el voto en contra de dos de los legisladores de Santa Cruz.

Victoria Villarruel (Jaime Olivos)

El caso de Viramonte Olmos es inédito. Cordobés, exitoso abogado, dejó la tranquilidad de su profesión en esa provincia para mudarse a un hotel estándar de Buenos Aires y acompañar a Villarruel desde la Secretaría Administrativa de la Cámara alta tras la convocatoria de su vieja amiga, que solía parar en su casona de Córdoba y compartir las fiestas de fin de año. Respaldado por casi todos los senadores, Viramonte Olmos asumió el cargo pero Villarruel nunca le delegó facultades. Es decir, no tenía tareas asignadas. El abogado se lo reclamó en al menos dos oportunidades en menos de un mes, una vez asumido en el cargo. Villarruel contestó siempre con evasivas. “No era clara en sus respuestas”, confirmó una fuente del Senado.

Según las fuentes, quince días atrás, el ahora funcionario saliente le dio un ultimátum: le avisó que se volvería a Córdoba, que no volvería a reclamar las facultades y que en todo caso sería la vicepresidenta quién debía convocarlo. La semana pasada, Villarruel lo llamó para reunirse. Viramonte Olmos le dijo que solo viajaría a la capital si le asignaba tareas. Ella no pudo darle una respuesta, hasta que el viernes el abogado presentó la renuncia. “Nadie puede entender lo que hizo Villarruel”, opinaron en estas horas desde la oficina de un senador.

La salida de Viramonte Olmos es tal vez la más estruendosa del universo de la vice porque se trata, ni más ni menos, que de un viejo amigo al que convocó desde Córdoba para luego vaciarlo de tareas sin ninguna explicación convincente. Pero es parte de un proceso de desgaste de su figura que se agudizó desde que se enemistó con Milei y se distanció con la Casa Rosada, en buena medida por decisión del entorno presidencial. En los últimos meses, Villarruel se dejó influenciar por Mario “Pato” Russo, ex asesor de campaña de los Milei que terminó en malos términos con los hermanos y que ahora tiene plena injerencia en las decisiones de la vice, que renovó su staff.

Jorge en su encrucijada. El jefe de Gobierno porteño atraviesa momentos decisivos para el segundo tramo de su mandato. A mediados de semana, encabezó una reunión con funcionarios en la que comunicó que el jefe de Gabinete ampliaría sus atribuciones a una nueva área de desburocratización, una especie de imitación del rol de Sturzenegger a nivel nacional. Jorge Macri aludió así a Gabriel Sánchez Zinny, un funcionario abocado a la gestión que, en términos políticos, tiene una relación cotidiana y fluida con el ex presidente Mauricio Macri.

Jorge Macri ante la Legislatura

El jefe de Gobierno avanzó además en estas horas con otras decisiones vinculadas con su equipo más cercano, y debe resolver, hacia adelante, qué tipo de relación política tendrá con su primo, con el que desde la derrota del 18 de mayo entró en una zona de conflicto mucho más seria que la media histórica. De regreso de España, el jefe del PRO recibió en la sede de Balcarce, el miércoles, a un grupo de diputados antes de la sesión de ese día, y el jueves lideró un almuerzo en el quincho de la zona norte del ex ministro Jorge Triaca, con el grupo de colaboradores más cercanos que todavía se referencian en él. La resistencia macrista. Cristian Ritondo, por ejemplo, no fue de la partida. El diputado se convirtió en el principal negociador con el Gobierno. Recibe cada vez más consultas de dirigentes del PRO. Muchas más que Macri.

En la administración porteña, sin embargo, también empiezan a avizorar la debilidad parlamentaria que enfrentará el jefe de Gobierno a partir del 10 de diciembre con la nueva composición de la Legislatura. En esta sección ya se adelantó que hay altísimas chances de que Horacio Rodríguez Larreta se integre en un interbloque de cinco con Graciela Ocaña. Jorge Macri tendrá que definir entonces si querrá negociar con Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos, o con La Libertad Avanza.

En este último caso, parece difícil: el vínculo en la capital entre el PRO y LLA sigue muy congelado. Para peor, Milei le habría hecho llegar al ex presidente comentarios complejos sobre algunas gestiones porteñas. En ese contexto, en LLA en su versión capitalina ya se empezó a analizar la posibilidad de reclamar, en las negociaciones parlamentarias, la vicepresidencia primera de la Legislatura, hoy en manos del santillista Matías López, a partir del 10 de diciembre. Debería, para eso, haber un acuerdo mucho más amplio que incluya al peronismo, que tendrá desde fin de año el bloque más robusto. Los que analizan ese escenario recuerdan lo que pasó a fines del 2003, cuando el PRO colocó como vicepresidente primero a Santiago de Estrada tras las elecciones en las que Macri se impuso sobre Aníbal Ibarra, que al final se quedó con la Jefatura de Gobierno en balotaje.

De ciudad a PBA. Pero si la capital es un polvorín tras la derrota PRO del 18 de mayo, la Provincia se asoma a un abismo incierto de cara a las elecciones del 7 de septiembre, más aún con la confirmación de Cristina Kirchner como candidata a legisladora por la tercera sección electoral, que nacionaliza la campaña, a la espera, de todos modos, de que la Corte Suprema defina cuándo resuelve el recurso presentado por la expresidenta por la condena en la causa de Vialidad.

Los afiches que anuncian la candidatura de Cristina Kirchner

Por fuera del peronismo K, de los acuerdos avanzados entre LLA y el PRO, y de la decisión de los hermanos Passaglia de encarar un armado propio en la segunda sección -¿hubo antes negociaciones truncas con el Ejecutivo?-, existen negociaciones subterráneas en el territorio entre radicales y peronistas no kirchneristas como Julio Zamora, Fernando Gray, o los ex intendentes Juan Zabaleta y Joaquín de la Torre. En paralelo, de los acuerdos entre Cristina Kirchner y el gobernador se verá si Jorge Ferraresi, Mario Secco o Juan José Mussi, todos de la decisiva tercera sección, compiten o no con boleta corta. Es la amenaza latente.

De cara a octubre también se tejen otras alianzas. El miércoles, por ejemplo, hubo una larguísima reunión entre Juan Schiaretti y Facundo Manes, de casi tres horas, donde se hizo una primera aproximación para trabajar en conjunto para las elecciones nacionales. El ex gobernador cordobés, y ex candidato presidencial, no quiere perder vigencia.

De PBA a Corrientes y Río Negro. Con la presión latente de la Corte Suprema sobre sus espaldas, Cristina Kirchner sigue adelante con su agenda por fuera del territorio bonaerense. Ayer apuntaló a Martín Ascúa, el candidato del peronismo en Corrientes, en lo que fue la primera de tres visitas programas a esa provincia en toda la campaña. La próxima sería Goya, un distrito que le dio un resultado muy positivo a Sergio Massa en el balotaje del 2023. El jefe del Frente Renovador también viajaría a esa provincia próximamente.

El peronismo aspira a entrar en una segunda vuelta con el candidato que proponga Gustavo Valdés, el gobernador radical que tiene casi definido impulsar a su hermano Juan Pablo como sucesor. Valdés estuvo el miércoles en Casa Rosada. Se sacó una foto protocolar con Francos para adherir al régimen simplificado de ganancias, pero después de ese encuentro visitó a Eduardo “Lule” Menem en su despacho, para empezar a definir si se sella una alianza con el gobierno como hizo Leandro Zdero en el Chaco.

Los tres candidatos libertarios que el Ejecutivo analizó propiciar no tuvieron, según fuentes oficiales, resultados auspiciosos. Ni el radical Eduardo “Peteco” Vischi, jefe del bloque de la UCR en el Senado; ni el diputado de LLA Lisandro Almirón, y tampoco el senador Carlos “Camau” Espínola, aliado del Ejecutivo, que esperaba en estos días instrucciones en Buenos Aires para definir su hoja de ruta. Las próximas semanas serán cruciales: en el gobierno están convencidos de que Valdés es consciente de que, como Zdero, necesita de todos modos de la Casa Rosada para su reelección. El peronismo se ilusiona mientras tanto con forzar un balotaje.

En Río Negro, una provincia clave este año, no por su peso electoral -concentra solo el 1,6% del padrón- si no porque se renuevan, además de diputados, los tres senadores, existe ahora una discusión desde hace algunas semanas que se podría titular de la siguiente manera: la disputa por una rotonda.

Las obras en la rotonda de Choele Choel

Es que hace algunos días que empezaron los trabajos en la rotonda de Choele Choel, en las intersecciones de las rutas nacionales 22 y 250, una obra simple pero muy estratégica que acarrea además un récord: es la única obra nacional en ejecución en esa provincia desde que asumió Milei.

En el despacho de la diputada Lorena Villaverde, que aspira a ser la candidata a senadora de LLA en octubre, se adjudican la obra: dicen que se inició por gestiones de la legisladora en Economía y en Casa Rosada. Más allá del impulsor, los inicios de los trabajos originaron una disputa pública e insólita entre el peronismo, en cabeza de la familia Soria y el senador Martín Doñate, y el gobernador Alberto Weretilneck. En el medio quedó el intendente Diego Ramello, de Choele Choel, un viejo delfín de Miguel Ángel Pichetto muy bien considerado, aliado a Weretilneck que fue tentado en más de una oportunidad por LLA para pasarse a ese espacio. Por ahora, no lo tiene en sus planes.