Se tensiona el cierre de listas del peronismo en PBA: los nombres que suenan para cada sección electoral

El frente Fuerza Patria define por estas horas cómo será el esquema para ordenar las ocho secciones electorales que competirán en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. Hasta el viernes por la noche y luego de varias reuniones no se encontraba una síntesis. Aquel plan que trazaron desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezase las listas en todas las secciones y el respaldo “sin chistar” que propuso el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, parece esfumarse. A continuación los nombres que suenan sección por sección.

Por la Primera sección electoral, los intendentes del PJ bonaerense que integran el universo cristinista buscan tener protagonismo. También desde el MDF y del Frente Renovador que intenta garantizarse un lugar “entrable”, en una sección que elige ocho senadores y donde el peronismo pone en juego cuatro lugares. Para las listas de este año, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis era la apuesta de Kicillof encabezando la nómina. Sin embargo, desde los otros sectores también promueven nombres de peso como el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Naridini; de Pilar, Federico Achával. También la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández. Asimismo, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, podría posicionarse en un tercer lugar, si es que la lista la encabeza un hombre. En tanto que el Frente Renovador ya cuenta con la banca de Sofía Vanelli, que podría ir por otro mandato. La otra carta es que finalmente el lugar renovador lo represente Malena Galmarini.

Intendentes peronistas de la Primera sección electoral

En la Segunda sección electoral cobra valor el peso electoral de San Nicolás, la ciudad cabecera. El diputado Naldo Brunelli, de la CGT y dentro del esquema del MDF quiere ir por un nuevo mandato y es de ese distrito. Sin embargo, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, también anhela una ubicación “entrable”. En la semana, Alessandro tuvo el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Pergamino-Arrecifes-Capitán Sarmiento-Colón-Rojas-Salto. Otro nombre de peso que está en las conversaciones es el actual senador, Sergio Berni. El plan allí es que Agustina Propato, diputada nacional que vence mandato, encabece la lista provincial por la Segunda y que Berni se pida licencia como senador para ir en la lista a diputados nacionales. De esta manera, La Cámpora podría sumar presencia en la Cámara alta, ya que el suplente de Berni es el exsenador Facundo Ballesteros Maggi.

Los nombres de la Tercera siguen con la marca intendentista más allá de que a sector pertenezcan. La vicegobernadora, Verónica Magario, era el número puesto hasta hace días. Sin embargo, este viernes cobró fuerza la figura del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. El kirchnerismo no ve con malos ojos que el jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, sea el nombre para encabezar la lista. Por como se dan las conversaciones, en el caso de la Tercera sí podría ejecutarse el plan del MDF de que sea alguien de Kicillof quien encabece la lista; ya con Cristina Kirchner sin posibilidades de ser candidata. La Cámpora no descarta que Mayra Mendoza esté en la lista como puesto uno. A diferencia de la estrategia del MDF, los y las intendentes de Cristina Kirchner no serán candidatos testimoniales.

En la Cuarta sección, el Frente Renovador podría encabezar. Parada desde el peso electoral de Junín, ciudad cabecera de la sección. La massista Valeria Arata es la figura que más se proyecta para la lista a senadores provinciales. El segundo lugar, si es Arata, es para el intendente de Alberti, Germán Lago; del MDF. Pero sobrevuela otro nombre que podría cambiar todos los planes: el del expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación y ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En la Cuarta admiten que para que Domínguez -que es de Chacabuco- encabece tiene que haber un llamado explícito de Cristina Kirchner. El problema allí es qué pasa con Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó; que tiene una senadora actualmente. Daniela Viera. Si Arata encabeza, por paridad de género, Viera tiene más posibilidades de ir por otro mandato ocupando un lugar en el tercer casillero.

El ex diputado nacional, Julián Domínguez (Aglaplata)

El cierre de la Quinta sección en Fuerza Patria está atravesado por el esquema de la lista a concejales de Mar del Plata. El nombre de Fernanda Raverta, por La Cámpora, se repite o para encabezar la lista a senadores por la Quinta sección electoral o como número uno para el concejo deliberante en General Pueyrredón. El MDF tiene al menos tres nombres para proponer en la lista seccional: el diputado Gustavo Pulti; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera y el ex intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi. En los últimos días, hubo algunos desencuentros entre los propios axelistas que complejizaron aún más el escenario. En tanto que el Frente Renovador ofrece los nombres del intendente de Chascomús, Javier Gastón y el concejal marplatense Juan Manuel Cheppi. Sobre este último corrió con fuerza en las últimas horas la idea de que encabezaría la lista a concejales de General Pueyrredón.

En la Sexta sección electoral, que elige once diputados provinciales, el peronismo está trabado. El peso de Bahía Blanca se hace notar, ya que es la ciudad que termina definiendo el resultado de la elección. El intendente, Federico Susbielles, intenta que Luis Calderaro sea candidato. Se trata de su Jefe de Gabinete. Susbielles está dentro del universo kirchnerista, pero La Cámpora intentará que renueve su banca Maite Alvado. En tanto que en el MDF aún no definieron nombres a proponer.

El candidato saldría de la tira de intendentes de la sección. Alejandro Acerbo de Daireaux es uno de ellos. Julio Marini, de Benito Juárez, otro; aunque este último se habría bajado en la noche del viernes. En tanto que el jefe comunal de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño tiene su postulante también. El nombre del Frente Renovador será el que promueva el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate.

El intendente Susbielles junto a Luis Calderado (der)

La Cámpora habría vetado al primer postulante del MDF por la Séptima sección electoral. Se trata del ex intendente de Olavarría, José Eseverri, promovido por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, que por estos días está activo en distintas mesas. Sin embargo, a quien sí avalarían, según las conversaciones de la tarde noche del viernes, es al intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi. En caso de que fuera una mujer, la opción del kicillofismo es Lilian Schwindt. Otro postulante que logró meterse en la conversación es el ex intendente de 25 de Mayo, Hernán Rallinqueo. Son dos los nombre del kirchnerismo para la boleta: la jefa de gabinete de Olavarría, Mercedes Landívar y Bernabé Leinenn, director regional del IPS y ex candidato a intendente de General Alvear Landívar ya es diputada en uso de licencia. Su banca hoy la ocupa Laura Aloisi, enrolada en el MDF. Los intendentes de Olavarría, Maximiliano Wesner y de Azul, Nelson Sombra, buscan tener preponderancia en el armado.

Finalmente, en la Octava, el intendente Julio Alak buscaría repetir el esquema trazado en el 2023. Uno del kirchnerismo, uno del axelismo y un tercero por el Frente Renovador. La Octava elige seis diputados provinciales. El nombre de Lucía Iáñez por el alakismo parece repetirse. Siempre y cuando no tome forma el inexplorado plan de que Carlos Bianco sea candidato por la ciudad de La Plata. Hasta principio de semana, La Cámpora buscaba la renovación del diputado y titular del PJ platense, Ariel Archanco. En la noche de este viernes se sumó a la grilla el nombre de Andrea Varela, la vicepresidenta del área Institucional de la Universidad Nacional de La Plata y del esquema de Florencia Saintout. En el Frente Renovador sonaba con posibilidades de saltar a una lista provincial, el actual presidente de Aubasa, José Ramón Arteaga.