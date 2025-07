La encrucijada del PRO: cómo sobrevivir encapsulado en LLA y las presiones de Milei en el cierre de listas

Cristian Ritondo y Karina Milei (Fotografía: Jaime Olivos)

El pasado miércoles, Cristian Ritondo llamó a Sebastián Pareja. Se reunieron minutos después, con Diego Santilli y Guillermo Montenegro. El intendente de Pergamino, Javier Martínez, ya había anunciado que rompía el acuerdo del PRO-LLA. Quienes conocen los detalles definieron el encuentro como “muy tenso” y “caliente”. Fue, en definitiva, un cortafuego para frenar la crisis, la fuga de dirigentes en plena discusión por el armado de las listas. Se contuvo, pero esa relativa calma duró poco, poquísimo.

La pretensión libertaria de imponerse en las listas distritales, en algunos casos de pedir el 70% de los concejales, o más, por orden directa de Casa Rosada, dinamitó de nuevo todo. Así atraviesa el PRO las últimas 24 horas al plazo para entregar las nóminas de candidatos ante la Justicia Electoral: un estado de deliberación constante. Y una estructura política que supo gobernar la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019 envuelta en una profunda crisis de identidad y de representación.

Mientras la discusión por las listas seccionales entre Ritondo-Santilli-Montenegro y el tándem Pareja-Karina Milei transcurre en el ya mencionado esquema 75/25 a favor de los libertarios, en relativa calma, en el territorio, donde mandan los intendentes y las nóminas de concejales que garanticen gobernabilidad, todo es incertidumbre, recelo, enojos y fugas.

De los 13 jefes comunales que el PRO anunció hace 15 días que estaban dentro del acuerdo con LLA, cuatro ya se bajaron o los vetó directamente el propio Javier Milei: “Está absolutamente abierta la herida de lo que la elección en la Capital Federal y el enfrentamiento con los Macri. Los intendentes de Jorge están afuera, se los cargaron; la única que resiste es Soledad Martínez”, graficó a Infobae un importante dirigente que sigue de cerca la negociación.

Martínez (Pergamino), cercano a Jorge Macri, se sumó al Frente Hechos, de los hermanos Passaglia. Ya había advertido a la cúpula macrista que su relación con los referentes libertarios era pésima y que “son zurdos, que votaron todo con el kirchnerismo”, según le dijo a Infobae. Esta jugada del intendente no cayó bien en el entorno del Jefe de Gobierno porteño y, según pudo saber este medio, el empresario Daniel Angelici le hizo saber por teléfono su enojo.

Al mismo destino Martínez podría recalar María José Gentile, de 9 de Julio, que mantiene una pésima relación con los referentes del oficialismo nacional. Es más, el concejal libertario Luis Moos pidió su destitución y la denunció penalmente por el supuesto uso irregular de un inmueble municipal. El salto se demoró y desde Hechos recriminaron que los “usaron” para negociar mejores condiciones con LLA. En relación a este distrito, uno de los negociadores fue gráfico: “No lo quiere nadie, ni los radicales, ni los del PRO, ni los de LLA”.

En tercer lugar, Pablo Petrecca, intendente de Junín, uno de los jefes comunales más intransigentes al acuerdo con LLA que, en las últimas semanas, advirtió que podría elegir un frente más cercano a lo que fue Juntos por el Cambio, como “Somos Buenos Aires”, la coalición de centro que busca romper la polarización entre libertarios y peronistas. Algunos operadores señalan que buscaría ser candidato a senador en la Cuarta Sección. También está afuera del acuerdo PRO-LLA.

El caso más emblemático es Vicente López, uno de los distritos más importantes de la Primera Sección, la región geográfica por cantidad de electores que podría definir el resultado de los comicios. Su intendenta, Soledad Martínez, otra dirigente que responde a Jorge Macri, es una histórica del PRO, con cargo en el partido tanto a nivel nacional como provincial. Por ahora resiste la embestida de los hermanos Milei.

A última hora del viernes, un dirigente del entorno de la intendenta explicó a Infobae el estado de situación: “A esta hora, en Vicente López no está cerrado el acuerdo. A esta altura esperábamos que ya lo esté, pero lamentablemente no ha ocurrido todavía. No es escenario de ruptura. Soledad nunca ha especulado en este proceso con la amenaza de irse si no tiene lo que pide. Así que esa no es nunca la primera opción. Es necesario que los acuerdos que se van alcanzando se cumplan y que, sobre la hora, no se vaya cambiando todo”.

Otro jefe comunal que se alejó del frente PRO-LLA es Diego Reyes, de Puán. Competiría con boleta corta por el frente Potenciar, de María Eugenia Talerico.

Una cuestión de identidad

A 24 horas del cierre de las listas, son varios los dirigentes dentro del ecosistema PRO, incluido el expresidente Mauricio Macri, que esperan el resultado final para rearmar el ajedrez político en el segundo semestre del año. Y para pasar la ambulancia para levantar a los heridos. Ritondo está en la lupa. Los más críticos, lo acusan de “pintarse de violeta” y advierten una dinámica cada vez más conflictiva en el Congreso. Quienes lo defienden, asegura que “hizo lo que pudo”.

Fotografía: Jaime Olivos

“Cristian lleva la negociación de forma impecable. No hay que olvidar algo: ¿Cuánto sacamos si vamos solos? En distritos como La Matanza no llegamos ni a poner un concejal. ¿Cuánto mide hoy el PRO en PBA? Giacobbe, que siempre nos da mejor, nos da ocho puntos, que el día de la elección representa entre 4 y 6. Eso significa que nos quedamos sin concejales, sin legisladores", explicó un veterano dirigente macrista del conurbano bonaerense a Infobae.

En este contexto, y en declaraciones a FM Delta, María Eugenia Vidal analizó el momento del partido: “El PRO está en un proceso de crisis, y definió libertad de acción en cada una de las provincias. Más que con quién va, me interesa para qué va con otro. Estamos para resolver los problemas de los otros, no los nuestros”. Y fue más allá: “Eso es lo que hace que el PRO no pierda su identidad, no pierda sus valores. Si es para frenar las reelecciones indefinidas, está bien. Si es para hacer algo con IOMA, que deja afiliados tirados, está bien. Si es para que los chicos entiendan lo que leen, está bien. Pero si se junta para ver cuántos cargos se lleva cada uno, va a durar poco. Y la gente se va a dar cuenta”.

Aunque el conflicto hoy se concentra en Buenos Aires, el trasfondo institucional también es clave: el PRO conserva una bancada fuerte en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, donde Ritondo sigue al frente del bloque, clave para sostener la gobernabilidad de Javier Milei, especialmente para convalidar vetos presidenciales, que requieren mayoría agravada.

La pregunta que ronda en el Congreso es si esa alianza parlamentaria se mantendrá firme si el PRO sale mal parado de las negociaciones bonaerenses., sobre todo con los antecedentes de las últimas votaciones en la Cámara Baja. Hay que seguir con atención qué sucede con proyectos como el aumento jubilatorio o la emergencia en discapacidad, y los vetos anticipados por el Presidente, y la posición del grupo de nueve diputados que votó en contra de los intereses del gobierno nacional.

“Es inevitable, esa tendencia se va a profundizar hasta tanto no haya un acercamiento con Jorge Macri”, sostuvo un diputado nacional macrista a este medio. El alcalde porteño hizo un intento para acercar posiciones con LLA de cara a las elecciones de octubre en CABA, pero por ahora fue rechazado.

Sección por sección: nombres en discusión

Primera Sección

Habría consenso para que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (ex PRO, hoy libertario), encabece la lista a senador. La duda, como en todos los casos de jefes comunales candidatos, será si será una candidatura testimonial

Segunda Sección

El PRO busca colocar en un lugar expectable a Fernanda Antonijevic, cercana a Santilli, que debe renovar su mandato. También, para un referente cercano al intendente de Zárate, Marcelo Matzkin. Matías Ranzini, uno de los negociadores del PRO, también tendría un lugar.

Tercera Sección

El PRO no tiene intención de encabezar la nómina de senadores. Como la Primera, es potestad de Karina Milei el diagrama. Podría ir un dirigente cercano al armador Sebastián Pareja. En La Matanza, el macrismo logró una ubicación en el concejo deliberante, en el cuarto lugar de una lista que podría encabezar la ex funcionaria Leila Gianni.

Cuarta Sección

La salida de Petrecca obligó a reordenar las prioridades. En definición.

Quinta Sección

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, estaría al frente de la lista, y uno de los dirigentes de su confianza, Alejandro Rabinovich, tendría un lugar para renovar su banca

Sexta Sección

Entre los nombres que se mencionan están Gustavo Coria, exministro de Seguridad de la Ciudad, y cercano a Santilli. También Héctor Gay, exintendente de Bahía Blanca, y Oscar Liberman, referente de LLA en el distrito.

Séptima Sección

Del lado del PRO, se menciona otro dirigente cercano a Santilli: Ezequiel Galli, exintendente de Olavarría.

Octava Sección

En La Plata se reavivó un foco de conflicto. El concejal Marcelo Leguizamón (PRO) lo expresó con dureza en su cuenta de X: “Hace años reclamamos que nuestra Provincia sea conducida por bonaerenses. Hoy vemos cómo las listas (en todos los frentes políticos) se definen lejos, en escritorios de CABA. La mayoría de quienes deciden no sienten esta tierra. Les da igual estar de un lado o del otro de la General Paz”.

“Tenemos un senador por dos años más, volumen político, y es un distrito donde los libertarios pidieron que no juegue el exintendente Julio Garro (que anotó un frente propio). Es donde mayor capacidad de daño tenemos, la podemos armar en 5 minutos y es una lista de 15 juntos. No habría motivos para no coordinar”, indicó a Infobae un concejal amarillo.

Francisco Adorni, hermano menor del vocero presidencial Manuel Adorni, podría ocupar un lugar en la lista. Al igual que uno de los negociadores libertarios, Juan Osaba.