Acto por el atentado a la AMIA: Milei asistió con su gabinete y se comprometió a “no parar hasta que se haga justicia”

Argentina's President Javier Milei attends an event marking the 31st anniversary of the 1994 bombing attack on the Argentine Israelite Mutual Association (AMIA) community centre, in Buenos Aires, Argentina July 18, 2025. REUTERS/Mariana Nedelcu

Rodeado de la mayor parte de su Gabinete, Javier Milei llegó a la esquina de Pasteur y Tucumán minutos antes de las 9.53, el horario del toque de la sirena que conmemora todos los 18 de julio desde hace 31 años, el estallido de la bomba terrorista plantada por Hezbollá en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). No dijo una palabra en público durante el acto, que presenció parado en tono solemne junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el grueso de su gabinete. Aunque antes de entrar dijo a la prensa: “No vamos a parar hasta que se haga justicia”.

El año pasado, meses después de asumir, el jefe de Estado había participado del 30 aniversario del atentado. Pero entonces el Gobierno no había sido receptor de elogios directos y claros de parte de las autoridades de la institución. Esta mañana, en la voz de su presidente, Osvaldo Armoza, la AMIA le agradeció al Gobierno la postura de apoyo a Israel, sin medias tintas, en el conflicto con Hamas. “Celebramos que la República Argentina haya tomado la decisión de pararse en el lugar correcto de la historia. El apoyo expreso del gobierno nacional hacia Israel, particularmente en un momento tan dramático, es un ejemplo digno de ser reconocido”, dijo.

Milei, rodeado de los agentes de la Casa Militar y de sus ministros, escuchó con talante serio el discurso del dirigente de la mutual judía y los relatos de familiares de víctimas, canciones y rezos de homenaje, aunque no se lo vio llorar como en 2024. Se mantuvo en silencio todo el tiempo, excepto en su brevísimo contacto con los medios presentes al ingresar.

Como gesto de sintonía, el jefe de Estado llevó a buena parte de su equipo de gobierno. Estaban Guillermo Francos (jefe de Gabinete); Manuel Adorni (vocero presidencial); Luis Petri (ministro de Defensa); Patricia Bullrich (Seguridad); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); y Mario Lugones (Salud). También el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert; y el secretario de Educación, Carlos Torrendel. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, que había estado en el anterior aniversario y desde entonces fue totalmente excluida del círculo del jefe de Estado, no se sumó a la recordación, a pesar de que había sido invitada. La justificación desde su entorno fue que tenía programado un viaje a Catamarca.

Presencia opositora

En el mismo espacio, más relegados, estuvo el opositor de izquierda, Juan Grabois (Patria Grande). Muy crítico de Israel, hoy fue la primera vez que el referente social participó del acto de conmemoración de la AMIA, no sin antes reiterar sus críticas al gobierno de Israel, a partir del bombardeo a una iglesia católica en Gaza.

“El gobierno criminal del Estado de Israel, en medio de los asesinatos masivos, bombardeó esa iglesia tan querida por Francisco, le quitaron la vida a un número indeterminado de personas e hirieron al padre Gabriel con quien nuestro Papa se comunicaba a diario”, dijo en su cuenta de X el aliado del kirchnerismo, al referirse a ataque que sufrió la parroquia que encabeza el cura argentino Romanelli. Antes del acto central, había participado del homenaje en Plaza Lavalle de Memoria Activa, la organización civil que busca justicia en la causa por la AMIA. Y luego del desayuno que se organizó en la sede de la mutual, donde también estuvo el ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner y referente del peronismo de derecha, Guillermo Moreno (Principios y Valores). El ex candidato presidencial no quedó para el acto.

Como cada año, también participó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, de quien los Milei se distanciaron a lo largo de los últimos meses, supuestamente ofendidos por la campaña “sucia” de PRO en la ciudad con el consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, al punto de que el primer mandatario le retiró el saludo. Hoy tampoco hubo un contacto con el alcalde de PRO, que anoche había compartido en buenos términos con Francos el cocktail con gobernadores organizado por la Sociedad Rural por la inauguración de la Exposición Rural. Macri sí hablo con la prensa: dijo que “siguen exigiendo justicia y honrando la memoria de las víctimas”.

También estaban la diputada radical por Santa Fe, Carolina Losada, de relación oscilante con el oficialismo; la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal asesinado Alberto Nisman. La diputada de PRO y miembro activa, Sabrina Ajmechet, del círculo de Bullrich y cada vez más cercana a La Libertad Avanza, se ubicó cerca del Presidente y al finalizar el acto se le acercó para agradecerle; recibió un abrazo a la vista de todos de Milei, mientras saludaba a otros dirigentes y familiares.