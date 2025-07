Otro revés para Alberto Fernández en la causa Seguros: la Corte rechazó la recusación contra Ercolini

Alberto Fernández en Comodoro Py (REUTERS)

La Corte Suprema rechazó hoy la recusación que había presentado el ex presidente Alberto Fernández contra el juez Julián Ercolini en el marco de la causa seguros. El magistrado ya no está al frente de esa investigación. Lo reemplazó en febrero su colega Sebastián Casanello, que terminó procesando al ex mandatario por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Fernández había recusado a Ercolini cuando estaba al frente de la causa. En ese momento aportó como prueba unos chats entre ellos fechados entre octubre de 2017 y marzo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Ercolini me quiere preso. Estoy seguro de que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas (la de seguros y la de violencia). Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido”, lanzó el ex presidente en una audiencia ante la Cámara Federal. Y agregó: “No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”.

El camarista Roberto Boico rechazó la recusación y sostuvo que los chats no servían como prueba porque se presentaron tarde. Además, objetó que no hay datos del teléfono “donde supuestamente se habrían captado las imágenes que documentarían los chats, que no se conoce el titular del teléfono “donde constarían esas imágenes”, y que tampoco se acompañó el teléfono para poder peritarlo.

La defensa de Fernández apeló ese fallo, pero la decisión fue confirmada por la Cámara de Casación y ahora por la Corte Suprema.

Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa

La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Julián Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez se disponía a decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.

La semana pasada, el juez Casanello finalmente procesó a Fernández y le aplicó un embargo sobre sus bienes de $14.634.220.283. La acusación central es por el decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar con Nación Seguros, y por la designación de María Cantero como su secretaria privada. “Existen fuertes sospechas de que construyó una oficina de Presidencia que pasó a ser asiento de los negocios del grupo empresarial de los cuales él mismo había participado”, dice el fallo.

Casanello también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, la histórica secretaria de Fernández.

El juez determinó que la designación de Cantero en la Casa Rosada generó una “confusión de intereses”. “Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir -en especial, su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios del primer mandatario- suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”, se puede leer en el fallo.