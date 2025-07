El peronismo negocia las secciones del interior bonaerense y Kicillof buscará poner los primeros candidatos

Kicillof en Pehuajó junto al intendente cristinista, Pablo Zurro

El frente Fuerza Patria pone sobre la mesa distintos nombres para las cabezas de las listas seccionales. Por estas horas todo es especulación. Sin embargo, entre las negociaciones hay algunos nombres que empiezan a repetirse de cara al cierre del próximo sábado y también se buscan encaminar algunos esquemas. Uno de ellos es que al menos en las secciones del interior bonaerense la persona que vaya a encabezar la lista a diputados o senadores provinciales responda al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Se trata de la Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima sección electoral. Las conversaciones en lo que respecta a la Primera y Tercera sección electoral están atravesadas por la influencia de distintos actores de peso, encolumnados no solo con Kicillof, sino puntualmente con Cristina Kirchner y con Sergio Massa. Pero para las secciones del interior el objetivo que se propusieron en La Plata fue que alguien de las filas del Movimiento Derecho al Futuro esté en lugares expectantes en la mayor cantidad de listas posibles.

En la Segunda sección electoral, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, quiere ser diputado provincial. Forma parte del MDF y para lograr una banca debería encabezar la lista; ya que la Segunda sección renueva 11 lugares y de ese total, el peronismo pone en juego cuatro bancas. Allí hay distintos fusibles. El actual diputado, Naldo Brunelli, buscará renovar. Es de San Nicolás y es parte de la estructura de la UOM. Días atrás, la cúpula de la CGT se reunió con Kicillof.

La elección en la Segunda sección electoral será particular. Es que además del peronismo y el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, también puede ofrecer cierta competitividad el espacio Somos. Sin embargo, la novedad será el rol que tenga Hechos, el espacio con el que competirán seccionalmente los hermanos Passaglia. El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, presentó tiempo atrás su espacio propio mientras se cocinaba el acuerdo entre el PRO y los libertarios. En las últimas horas, quien se sumó a Hechos es el intendente de Pergamino, Javier Martínez, otro de los distritos de peso de la sección. El jefe comunal, de diálogo con Mauricio Macri, responde a Daniel Angelici.

Manuel Passaglia, encabezará la lista a diputados provinciales de Hechos

Aunque la intención es que alguien con firma MDF encabece las secciones, en la Cuarta, quien hoy pareciera ir arriba por un lugar en la Cámara de senadores es Valeria Arata, que integra el Frente Renovador de Sergio Massa. Arata tiene despliegue desde Junín, la ciudad cabecera. El rol de las ciudades cabeceras es clave en la confección de las cabezas de listas, imaginando siempre un eventual arrastre electoral. El otro plan y por el que pugna el kicillofismo es que la Cuarta la encabece el intendente de Alberti, Germán Lago. Si así fuera, el segundo lugar sería para la actual senadora Daniela Viera. Otro nombre que sobrevuela y de diálogo con Cristina Kirchner es uno conocido: Julián Domínguez.

En la Quinta sección electoral el peso de Mar del Plata definirá buena parte de la estrategia. Entonces La Cámpora tiene a Fernanda Raverta en ese universo. Sin embargo, algunas versiones daban cuenta que la ex titular de ANSES podría encabezar la lista a concejales y correrse de la nómina a senadores provinciales. La explicación tiene que ver más con el 2027 que con la actual elección. En dos años, el intendente local, Guillermo Montenegro —que podría ser el candidato a senador provincial por LLA- no podrá ser reelecto. Raverta podría afianzarse como opción local para ir por la intendencia. Más allá de la discusión interna que atravesó y atraviesa el peronismo, la dirigente tiene buena relación con Kicillof. El MDF tiene cuatro variantes para poner sobre la mesa: la figura que promueva el ex intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti -que podría ser la ex Leona, Inés Arrondo- el ex intendente de Mar Chiquita y actual funcionario provincial, Jorge “Pitingo” Paredi, o el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; uno de los primeros kicillofistas. En la zona también nombran al intendente de Tordillo, Héctor Olivera.

El espacio de Juan Pablo De Jesús buscará retener la banca que hoy ostenta Gabriela Demaría, que no podrá ser reelecta. En tanto que por el Frente Renovador de Sergio Massa, Juan Manuel Cheppi; actual concejal y ex secretario de Economía del Conocimiento, es una de las apuestas por el massismo, si pesa el factor Mar del Plata. El peronismo pone en juego dos bancas por la Quinta sección electoral, de un total de cinco. Quien también arriesga mucho es la UCR, ya que vencen las bancas de Flavia Delmonte y Ariel Martínez Bordaisco. Este último con intenciones de renovar su banca.

Por la Sexta sección electoral, Kicillof tiene algunos nombres de intendentes para proponer: Alejandro Acerbo de Daireaux o Julio Marini de Benito Juárez. Sin embargo, la cabeza de la sección podría quedar para Bahía Blanca. Allí, el intendente Federico Susbielles, buscará hacer valer su peso, aunque el esquema de La Cámpora y el PJ bonaerense admiten que tanto la actual diputada, Maite Alvado como el vicepresidente de la Cámara baja y ex intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, están en condiciones de ir por un nuevo mandato.

Máximo Kirchner con dirigentes del PJ en Monte Hermoso

Finalmente, en la Séptima sección electoral, el MDF buscará encabezar. Es una sección siempre compleja para el peronismo. El piso electoral que tiene que sacar una fuerza para conseguir un escaño en el Senado bonaerense es 33% de los votos de una elección que renueva solo tres senadores. Kicillof tiene tres nombres de su esquema para aportar. El que más interés le despierta es el del ex intendente de Olavarría -ciudad cabecera- José Luis Eseverri. Además, tiene a la ex diputada nacional, Liliana Schwindt -también de Olavarría- y el ex intendente de 25 de Mayo, Hernán Rallinqueo como opciones. Desde hace algunas semanas que Eseverri desempeña tareas en la empresa estatal Aubasa.

Pero el kirchnerismo ostenta tener el control de las dos ciudades con más peso electoral: Olavarría y Azul. Pese a ello, el candidato que proponga este sector podría ser Bernabé Leinenn, actual presidente del PJ de General Alvear. El peronismo vence la banca de Eduardo Bucca, ex intendente de Bolívar y de diálogo con todos los sectores internos; con lo cual no sería de extrañar que vuelva a estar en una lista.