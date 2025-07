Pettovello hizo un balance de su gestión y criticó al kirchnerismo: “En lugar de hacer políticas públicas, buscaban hacer negocios”

La ministra afirmó que al eliminar intermediarios la Asignación Universal por Hijo aumentó un 400 por ciento

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, trazó un balance de su gestión al frente del organismo y apuntó con dureza contra los gobiernos anteriores, a los que acusó de haber utilizado la política social con fines extorsivos y clientelares. Según sostuvo, el panorama que encontró al asumir estuvo marcado por relaciones de poder que, lejos de estar al servicio de los sectores más vulnerables, se articulaban en torno a beneficios económicos y partidarios.

“Cuando asumí, empecé a descubrir cómo eran las relaciones de poder y las lógicas en la administración, que tenían que ver con la extorsión. En lugar de hacer políticas públicas, buscaban hacer negocios y tener una mordida”, aseguró durante su participación en el canal LN+. A lo largo de la entrevista, Pettovello insistió en que uno de los principales objetivos de su gestión fue desarticular ese esquema de intermediación que, según sus palabras, respondía más a intereses partidarios que a necesidades reales.

En ese sentido, defendió la decisión de eliminar a los denominados “gerentes de la pobreza” y redireccionar los recursos directamente a los beneficiarios. “Redirigimos en el presupuesto el dinero que se le daba a los gerentes de la pobreza y se lo dimos a los que lo necesitaban de verdad. Al sacar a los intermediarios, la AUH aumentó un 400%”, afirmó. Luego añadió: “El kirchnerismo dejó hambre”.

Pettovello también abordó la evolución de los indicadores sociales. Según explicó, “en el primer trimestre de 2024, teníamos una pobreza del 54% y con el transcurso del tiempo empezamos a tener una tendencia a la baja. La última medición del INDEC es del 38,1% y las mediciones de Di Tella dan menos”. En respaldo a esas cifras, mencionó un informe de UNICEF que indica que “en el último trimestre del año pasado salieron de la pobreza más de un millón de niños”.

La funcionaria aseguró que el sistema previsional está quebrado por la jubilación sin aportes de millones de personas

Frente a quienes la acusan de impulsar una política social restrictiva, replicó: “Si esto es crueldad, no entiendo nada”. En cambio, consideró que el verdadero abuso provino de quienes utilizaron la vulnerabilidad de las personas para fortalecer estructuras de poder: “Crueldad es haberse aprovechado de los pobres, haber extorsionado a la gente por un voto. Tomaban lista de asistencia por cuestiones políticas, eso lo hacían los líderes piqueteros. Aprovecharse de los pobres en pos de tener poder, eso es lo que hicieron por un voto”.

La ministra negó haber mantenido diálogo con referentes sociales como Eduardo Belliboni o Juan Grabois. “Nunca hablé con ellos, nunca los quise recibir, se aprovecharon de la gente”, sentenció. En cambio, sí reconoció que mantuvo un encuentro con curas villeros, antes de asumir: “Me invitaron a un asado, fui a conocerlos. No estaba el padre Paco, estaba el padre Pepe y otros. Me preguntaron si sabía lo que era el FISU, la herramienta para construir casas, me pidieron que lo tuviera yo”.

Respecto al sistema previsional, lo calificó como quebrado y atribuyó esa situación a decisiones de gestiones anteriores. “Se han jubilado 4 millones de personas sin aportes. Para hacer un cambio, primero hay que hacer una reforma laboral. Nosotros lo teníamos en la Ley Bases, para que la gente tenga trabajo”, explicó, y agregó que muchas veces eso se confunde con cuestiones gremiales: “Hay muchos sindicalistas que confunden esto, el trabajo no es el mismo que el del siglo XXI y necesita que se modernicen las leyes”.

Consultada sobre las denuncias contra organizaciones sociales, remarcó la importancia de la línea 134: “La gente era amenazada y tenía mucho miedo, por eso habilitamos el 134. La gente se ha animado y hemos hecho muchas denuncias como la de Belliboni o la de Pérsico”.

Pettovello relató que el papa Francisco la recibió en su casa y que compartieron valoraciones sobre la política social (Prensa Ministerio Capital Humano)

Pettovello también se refirió a los desafíos de la gestión interna. Afirmó que no permitirá irregularidades dentro del Ministerio: “Si alguien de mi gabinete se pone a hacer un kiosco y yo me entero, lo tengo que desafectar. En este Ministerio lo que quiero hacer es un circuito para que no se estafen más a los ciudadanos”.

Por último, narró su vínculo con el papa Francisco, con quien se reunió en Roma. “Tenía relación con Francisco, le mandaba informes. Tuve un intercambio con él cuando pidió conocerme. Eso me impactó mucho. Yo lo llamé a Javier y el Presidente me dijo que vaya. El Papa me recibió en su casa”.

En ese encuentro, dijo, hubo coincidencias sobre el rol de algunos actores políticos y sociales: “Tuve un exabrupto y me dijo que putee tranquila, que pensaba lo mismo que yo. El papa me dijo que los que le robaban a los pobres eran unos ‘HDP’”.

Al cierre de la entrevista, expresó su perspectiva sobre el rumbo del país bajo la gestión de Javier Milei: “El país va camino a la libertad y hacia el crecimiento”.