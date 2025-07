Coparticipación: Sturzenegger pidió no vetar el proyecto porque facilitaría realizar cambios en el reparto de recursos

Argentine President Javier Milei greets Deregulation and State Transformation Minister Federico Sturzenegger on the day he presents the fiscal year 2025 budget, at the National Congress in Buenos Aires, Argentina, September 15, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

No es nuevo que los funcionarios del Gobierno -y particularmente Javier Milei- tienen interés en modificar la Ley de Coparticipación Federal, pero este domingo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ofreció una vía sobre la cual considera que puede materializarse: en concretó, recomendó ceder y promulgar (es decir, no vetar) el proyecto de redistribución de fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que propusieron los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno, que ya tiene media sanción del Senado.

En un reportaje en LN+, el ministro desregulador afirmó que no vetaría esta iniciativa, ya que su promulgación permitiría modificar la Ley de Coparticipación Federal directamente desde el Congreso, sin requerir la ratificación de todas las legislaturas provinciales, como exige el procedimiento vigente.

“Yo digo que esto cambia todo si se aprueba. De hecho, si el presidente me consulta, yo le diría, esta no la vete. Desde la Constitución del 94, hay mucha discusión sobre si la Coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. En general, se dice que si se cambia la Ley de coparticipación se necesitaría que cada una de las provincias lo ratifique. El Senado acaba de validar que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso”, fue el fragmento completo de la declaración de Sturzenegger, al hablar de la ratificación que hubo de provincias opositoras al Gobierno como Formosa.

Argentina's Deregulation and State Transformation Minister Federico Sturzenegger leaves Argentina's Ministry of Health in Buenos Aires, Argentina, May 26, 2025. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

En el Ministerio de Desregulación aclaran que no se trata de una propuesta que se pueda materializar, sino que la intención de ese ejemplo era “marcar el absurdo y lo poco pensada que fue la votación por parte de los gobernadores”. “Él dijo que se lo iba a plantear a Milei”, remarcan, afirmando que no se trata de una alternativa que haya surgido desde Presidencia.

Consultados por Infobae, desde diversos despachos oficiales dijeron estar de acuerdo con la iniciativa. “No es para nada mala. Supongo que si lo dijo lo debe haber conversado con Javier [Milei]”, dijo un funcionario de acceso directo al despacho presidencial. Desde el Congreso también destacaron la declaración del ministro: “Es brillante. No sé para qué lo cuenta porque sería buenísimo hacerlo”.

Más allá de la algarabía libertaria, no es una cuestión que se esté planeando en el Poder Ejecutivo. Aquello implicaría que el Gobierno ceda a un reclamo de los gobernadores antes de la contienda electoral de octubre. Además, la posible modificación de la Coparticipación tendría como correlato una mayor tensión con las provincias, más allá de que prácticamente todas ellas acuerdan en que ese régimen necesita cambios.

La posibilidad de que prospere esta iniciativa es nula. Una fuente de altísimo rango en el Gobierno confirmó a Infobae que Milei va a vetar los proyectos de los gobernadores. “No se discute eso. Claramente, lo de Federico era una chicana contra las provincias”.

De cualquier manera, es real la motivación de los libertarios por modificar la Ley de Coparticipación Federal. La diferencia de lo planteado con Sturzenegger es el momento: Milei la considera parte de las reformas de tercera generación, las cuales son posteriores a la implementación de las modificaciones del régimen laboral, tributario y previsional, que el Gobierno plantea para 2026 y 2027.

Argentina's Deregulation and State Transformation Minister Federico Sturzenegger reacts next to Argentina's President Javier Milei as they attend a ceremony to honour victims of the 1982 war between Britain and Argentina in the Falkland Islands, known to Argentines as Malvinas, at a war memorial with names of killed Argentinian soldiers, marking the 43th anniversary of the conflict, in Buenos Aires, Argentina, April 2, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

Las ínfulas reformistas de la Coparticipación ya estaban presentes en la Plataforma Electoral de La Libertad Avanza presentada en las elecciones presidenciales. “La tercera generación de reformas incluye la reforma profunda del sistema de salud con impulso del sistema privado, competitividad libre entre empresas del sector, una reforma del sistema educativo y la ampliación de un sistema de seguridad no invasivo para la población y la eliminación de la coparticipación“.

Considerándola como una asignatura pendiente del vínculo entre la Nación y las provincias desde la Reforma Constitucional de 1994, el Gobierno colocó a “la Copa” como una de las materias a debatir en la firma del Pacto de Mayo, el acuerdo con 10 puntos básicos para “la refundación de Argentina” que rubricaron 19 provincias menos Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego; todas alineadas con la conducción peronista-kirchnerista del Partido Justicialista.

El marco para la discusión de los puntos del Pacto es el Consejo de Mayo, que se inauguró el mes pasado (más de un año después de haber sido anunciado por Milei) y que tiene como representante de las provincias al mendocino Alfredo Cornejo. A pesar de esto, desde el sector de los gobernadores son escépticos con que se pueda arribar siquiera a un consenso mínimo sobre cómo modificarla. A diferencia de Sturzenegger, interpretan que cualquier decisión que no aglomere a la totalidad de las Provincias implicaría una judicialización inmediata.

“En caso de querer realizarse, es más fácil de convencer a tres personas (los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) que a 24 gobernadores”, responde un operador del Gobierno.

La Coparticipación había sido uno de los mecanismos con los que algunos operadores del Gobierno habían amenazado a las provincias que en mayo del año pasado no querían firmar el Pacto de Mayo. “Hay una parte de la biblioteca que dice que se puede” hacer modificaciones de régimen sin la necesidad que sea consensuado”, solía decir en ese entonces un altísimo integrante de la Casa Rosada, con línea directa con Milei.

Diversos constitucionalistas respondían en ese entonces que el Ejecutivo no podía lograr una reforma con apoyo parcial, dado que “el artículo 75 inciso 2 es una regla cerrada” y no admite interpretaciones.

Según interpretó el ministro, la aprobación de la ley en Diputados validaría que la coparticipación puede modificarse con una simple ley en el Congreso, lo que abriría un debate sobre el federalismo. “En general, se dice que, para que la Ley de Coparticipación se cambie, es necesario que cada una de las provincias lo ratifique. Entonces, esos porcentajes que tienen, por ejemplo, la Formosa de José Mayans están blindados. No se pueden cambiar. Ahora, si se aprueba esto, el Senado validaría que la coparticipación puede cambiarse con una simple ley en el Congreso”, explicó.