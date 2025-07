Bullrich descartó una eventual candidatura tras su reunión con Milei: “El Gobierno va a presentar una fuerte batalla electoral”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a la secretaria de Gobierno, Karina Milei (Jaime Olivos)

El desayuno con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que el presidente Javier Milei dejó ver a través de un posteo en X este domingo, despertó múltiples incógnitas, tras una semana agitada para el Gobierno debido a la aprobación del aumento para jubilados y la Emergencia en Discapacidad en el Senado. El mensaje que acompañó la foto mencionaba los nuevos planes de cara a las elecciones nacionales de octubre, lo que hizo pensar en una posible candidatura de la funcionaria, a la que se refirió en una entrevista.

“Siempre con el presidente de la Nación hablamos de contenidos, de cómo son todos los logros que hemos tenido durante este año y ocho meses de Gobierno, de cómo trabajar con la sociedad sobre todos los logros y cómo es el intento permanente de agujerear esos logros y hacernos retroceder sobre temas que para la Argentina son como un antes y un después”, destacó enumerando un listado de objetivos alcanzados en la Administración pública.

En este sentido, hizo referencia al principal desafío de proteger el plan de estabilización económica implementado y evitar que la agenda política se desvíe hacia debates secundarios. “Si lo que hacemos es desarreglar todo y volver a cero, lo único que vamos a lograr es que la Argentina, como un cangrejo y una velocidad enorme, vaya para atrás y pierda todo el logro de haber sacado 11 millones de argentinos de la pobreza”, argumentó. De cara a las próximas elecciones legislativas a nivel nacional, la ministra ratificó: “No solamente que no nos vamos a ir, sino que vamos a tener el apoyo popular en octubre”.

La foto que posteó Javier Milei sobre el desayuno con Bullrich

Respecto a las especulaciones que generó el tuit de Milei en horas del mediodía, la funcionaria libertaria descartó que durante el encuentro que mantuvieron se haya hablado de una eventual candidatura propia. “No, para nada”, dijo sobre esa posibilidad a José del Río, en diálogo con LN+. De esta manera, reafirmó que el objetivo del oficialismo es presentar una oferta robusta en todo el país para renovar bancas y así “liberar el camino del cambio”.

“El Gobierno va a presentar una fuerte batalla electoral para plantearle a la ciudadanía que muchas de las cosas que no salen, y que tendrían que estar saliendo, es por los diputados y senadores de la oposición principal que es el kirchnerismo y de otro grupo de opositores, que se han puesto totalmente en frente porque sí”, aseguró y remarcó: “Vamos a ordenar una oferta para que la gente vea que va a tener diputados y senadores en todo el país, cuyo objetivo va a ser liberar el camino del cambio”.

El intercambio de tuits con Villarruel y el debate en el Senado

La vicepresidenta estuvo en el ojo de la tormenta tras el debate en el Senado (REUTERS/Matias Baglietto)

La derrota legislativa del oficialismo durante la última sesión en el Senado generó a su vez un fuerte cruce en las redes sociales con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien presidió la cámara Alta durante la sesión. Tras el debate que sancionó un aumento para las jubilaciones y aprobó la emergencia en discapacidad —dos medidas que, según el Gobierno, impactan directamente en el equilibrio fiscal— Villarruel respondió los mensajes que la titular de Seguridad le dirigió. “El Senado es la casa de las provincias, así que antes de hacerse la picante repase la Constitución Nacional donde dice con claridad que Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal”, escribió la titular del Senado.

Bullrich la acusó de compartir el enfoque del kirchnerismo respecto al gasto y de “tirar por la borda” la estrategia de la administración para cuidar los recursos.

Según sostuvo, “piensa igual a los kirchneristas, ‘gastemos que de algún lado saldrá’. Ahora sabemos cuál es su pensamiento”, remarcó. Sobre el rol en el Congreso el pasado 10 de julio, Bullrich apuntó que la vicepresidenta “quiso ponerse al frente de una sesión para romper el equilibrio fiscal que nos trajo hasta acá”.

Además, la ministra comentó que aconsejó a Milei a no viajar más en aviones de línea por cuestiones de seguridad y criticó los cuestionamientos a los gastos presidenciales: “No se puede caer en temas tan tontos. En dónde va a vivir el presidente, en un departamento o en Olivos. A mí me encantaría que el Presidente pueda optar por vivir en otro lugar, pero no puede”, remarcó.

Luis Juez lloró durante el debate en el Senado y votó a favor de la emergencia en discapacidad (Fotografía: RS Fotos)

En otro orden de las cosas, habló sobre la consternación de Luis Juez surgida a partir de la votación sobre la emergencia en materia de discapacidad, teniendo en cuenta la cercanía que este tiene con el Jefe de Estado. El senador cordobés, que tiene una hija con discapacidad, votó a favor de la iniciativa y brindó un emotivo discurso. “No me importa lo que digan los economistas, nuestros hijos no son un número”, sostuvo.

Ante esto, Bullrich respondió: “Toda persona, toda familia que tenga un miembro con una discapacidad, va a ser atendido”, aseguró la ministra, y que el ajuste apunta a quienes “han inventado una discapacidad para robarle plata al Estado”.

“Lo que dice Juez, que además él lo vive en carne propia, no debe pensar que va a sufrir”, continuó diciendo sobre la adhesión del legislador a la votación. “Ha habido políticos que han repartido pensiones a la discapacidad como si fueran un plan social, entonces hay que revisar los que realmente tienen un problema y lo necesitan, y lo que están robando. Porque le están robando la plata a la hija del Juez”, acusó. “No va a haber un solo discapacitado que pierda su derecho”, aseguró al respecto.