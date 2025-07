El Gobierno todavía no descarta hacer alianzas en algunas provincias: cuáles son y qué dilemas enfrenta

Javier y Karina Milei aún analizan el escenario electoral en el interior

La sesión que tuvo lugar en el Senado el pasado jueves funcionó como una suerte de testeo de afinidad y fidelidad hacia el oficialismo. En la previa, los mismos alfiles del Gobierno afirmaban que tenían el panorama extremadamente difícil -en rigor, se sancionaron tres leyes, se les dio media sanción a otras dos y se rechazó un veto-, por lo que en varios despachos solo se resignaban a tomar nota de cómo era el sentido del voto de cada senador. Principio de revelación.

“Pone en evidencia a todos los políticos que quieren que vuelva la época de la emisión, la inflación descontrolada y el caos, con tal de tener alguna chance de volver al poder”, analizó la sesión desde el punto de vista político el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el Gobierno desde el año pasado que está instalada la idea de que para estas elecciones quedó viejo el concepto de casta: al ser elecciones de medio término, la pregunta que impera es la de la continuidad de las políticas impulsadas por Milei. En las usinas del asesor presidencial, Santiago Caputo, definieron que entonces el dilema a proponerle a los electores debía ser “partido de la libertad” o “el partido del Estado”, siendo estos últimos todos aquellos que no acompañan a las reformas libertarias.

El Presidente fue más allá cuando acusó a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño de querer “destruir el país” a través de la aprobación de los distintos proyectos que se iban a tratar al día siguiente en el Senado. Esto tuvo como efecto inmediato que los jefes provinciales que pertenecían al ya extinto Juntos por el Cambio se reunieran y acordaran no convalidar todas las iniciativas.

El Presidente adelantó que vetará todas las normas que aprobó el Senado (AP)

“Le queremos mostrar al Presidente que no queremos destruir su Gobierno ni que somos unos degenerados fiscales. Y plantearle también que no estamos reclamando ninguna locura [con el pedido de coparticipar las ATN y el impuesto a los combustibles líquidos]”, esgrimieron desde una de esas provincias. En otras no niegan que esto también se hizo para darle otra señal clara al Gobierno de alineamiento parcial con su programa. Hay gobernadores que quieren pactar con La Libertad Avanza en sus distritos, y buscan que las negociaciones no se caigan producto de una mala interpretación de los libertarios.

La prenda de muestra fue el senador Luis Juez (PRO-Córdoba), que votó a favor de la Emergencia en Discapacidad, interpelado por su conocida situación familiar. No bastó que después fuera el único en votar en contra del proyecto de reparto impulsado por los gobernadores: recibió una catarata de insultos de parte de cuentas libertarias, aunque cabe aclarar que no de aquellas que Milei suele retuitear. El factor del escrache en redes y del enojo a las bases libertarias no deja de ser menor para ciertos dirigentes que coquetean con el oficialismo. Juez aspira a jugar con los libertarios.

Tal y como lo contó Infobae, los responsables del partido nacional de La Libertad Avanza resaltan algunas provincias en el mapa donde les interesaría acordar con el oficialismo de turno. Este es el caso de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Alfredo Cornejo en Mendoza, Leandro Zdero en Chaco, Marcelo Orrego en San Juan, Raúl Jalil en Catamarca y Claudio Poggi en San Luis; por decir los más significativos. En las votaciones de jubilaciones todos ellos tuvieron ausentes o no tienen senadores propios.

En el Gobierno lo consideraron un buen gesto. “Sentarnos en la mesa a conversar si votaban a favor de todas las medidas hubiera sido muy difícil”, esgrimieron entre los armadores libertarios nacionales. Quien lleva adelante ese proceso es el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, que responde directamente a Karina Milei, la líder del partido nacional de La Libertad Avanza.

La posición de ciertos gobernadores, reflejada en la pantalla del Senado (Maximiliano Luna)

Hay dos fechas en la mira. Desde ese sector miran con atención cuál será el comportamiento de esas provincias cuando Milei vete el aumento jubilatorio, la declaración de Emergencia en Discapacidad y la moratoria. “Esperamos la colaboración en la Cámara baja”, afirman. Sería un gesto definitivo para que la Casa Rosada se congracie con aquellos que aporten al escudo libertario. Resta menos de un mes. La próxima fecha clave que mira la política nacional es el 7 de agosto, el límite del plazo previsto por la Justicia Nacional Electoral para presentar alianzas para las elecciones nacionales.

Así, estas semanas se configuran como determinantes para saber cómo irá armada La Libertad Avanza en cada distrito provincial.

No son decisiones para tomarse a la ligera, ya que la estimación de cuánto se pueda sacar y cuántos diputados afines queden después de los comicios determinarán la facilidad o no con la que Milei pueda comenzar a sacar reformas el año próximo. Ahí es donde priman las diferencias en la cúpula del Gobierno sobre cuánto apostar por la autonomía libertaria o cuánto relegarla en pos de tener más aliados en las provincias.

Milei dio un golpe sobre la mesa al apuntar con vehemencia contra todos los gobernadores. La forma en la que salió tiene lecturas diversas en el Gobierno, donde saben que estos giros discursivos muchas veces no son planificados. Muchos recuerdan cuando en el marco de las elecciones porteñas los estrategas comunicacionales bajaron línea a los funcionarios para que no hablaran en público de Mauricio Macri. A las pocas horas, y sin haberle dicho, Milei figuraba en una entrevista tratándolo de “llorón”. Es decir, en el Gobierno hay asuntos más planificados que otros.

El Presidente está enojado de verdad con los gobernadores, pero también salió efusivamente en los medios para dar un mensaje contundente hacia los mercados. No resultó casual que el ministro Caputo lo haya felicitado por WhatsApp, particularmente por esa gestualidad. Aunque con sus acusaciones avala a que el ala “talibanizada” del Gobierno apunte contra los gobernadores, por lo bajo también deja que sus asesores determinen la mejor estrategia electoral o que se consensúe con parte de la oposición. No fue menor que volviera a destacar el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, uno de los principales interlocutores con los gobernadores.

Javier Milei junto a los principales funcionarios del Gobierno

La estrategia electoral de La Libertad Avanza que lidera Karina Milei a través de los primos Menem trajo su correlato en enojos puntuales de algunos gobernadores. Esto no es visto con malos ojos incluso de sectores que no pertenecen al karinismo. “En algún momento hay que jugar fuerte. Si ahora decimos que necesitamos los números para 2026, en dos años vamos a decir que necesitamos los consensos para 2028. Ya que nunca vamos a tener una mayoría automática, necesitamos un grado de autonomía”.

En rigor, el denominador común del enojo de los 24 distritos subnacionales es que el Gobierno no le ofrece contraofertas económicas tentadoras, asunto en el que está involucrado el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El reclamo, por supuesto, se ve potenciado por el clima electoral.

Aunque disminuyó su interlocución con los gobernadores, el asesor presidencial Santiago Caputo continúa tejiendo lo que son los mejores escenarios que tiene La Libertad Avanza de cara a octubre. Quienes lo conocen afirman que los gobernadores del extinto Juntos por el Cambio acordaron no votar algunas propuestas en el Senado porque resulta un “costo quedarse votando junto al kirchnerismo y dañando la macroeconomía”. Su relación con los Menem está en su peor momento, pero indican que es “una pavada” que aquello implique que tiene menos injerencia en los asuntos políticos.

Mientras tanto, las internas al interior del Gobierno son evidentes y los gobernadores lo notan. Mientras el Senado sesionaba, había tres sectores del Ejecutivo hablando con los gobernadores al mismo tiempo: el mensaje no era el mismo en ningún caso. “Diría que es el momento de peor coordinación política que les hemos visto”, afirmó un gobernador.