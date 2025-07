Negociaciones contrarreloj en el PRO bonaerense para evitar un quiebre: los intendentes que desconfían de LLA

Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja en Casa Rosada (Fotografía: Jaime Olivos)

El calendario electoral corre. A 24 horas de la fecha límite para la inscripción de las alianzas, el PRO en la provincia de Buenos Aires mantiene la discusión interna en torno al formato y el alcance de la alianza con La Libertad Avanza (LLA). El presidente del partido a nivel provincial, Cristian Ritondo, con el aval que le otorgó la Asamblea partidaria el pasado viernes, encabeza una negociación contrarreloj con el armador libertario Sebastián Pareja.

Mañana habrá una presentación entre ambos para informar los detalles. Mientras tanto, el diputado nacional busca evitar que los intendentes referenciados en Jorge Macri queden al margen. Se trata de Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), María José Gentile (9 de Julio) y Javier Martínez (Pergamino). “Veo que en el acuerdo de Ritondo no hay lugar para todos”, advirtió uno de ellos a Infobae. Antes de hablar en público, habrá una reunión virtual a primera hora para definir quién está adentro y quién está afuera.

Se trata de hipótesis que siempre se barajó en las filas del PRO: que el Gobierno iba a estirar la negociación hasta el final y, en esa instancia, vetar a la gente más cercana al jefe de Gobierno porteño, enemistado con el presidente Javier Milei. Son especulaciones, y las reuniones continuaban en la noche de este jueves.

Si no hay cambios de último momento, se inscribirá el Frente La Libertad Avanza, que competirá con la simbología libertaria y el color violeta. Y no participará la UCR, a pesar de los guiños del propio jefe de Estado.

La discusión transitó en las últimas horas en las garantías legales que pedía macrismo y que la alianza acepte que haya un apoderado del PRO, uno de los reclamos de los intendentes amarillos, que temen ver afectada su autonomía y capital político en cada uno de sus distritos.

Los principales dirigentes del PRO bonaerense

“Todavía no está claro cómo se va a garantizar la representación real de cada distrito en las listas, ni quién tendrá el control legal sobre lo que se firma”, explicó a Infobae un dirigente al tanto de las negociaciones. Y agregó: “No tener un apoderado propio del PRO en el frente es gravísimo. Porque es el apoderado el que lleva la lista a la Justicia Electoral. Si no es alguien de confianza, lo que se acuerda políticamente puede desaparecer el día del cierre de los candidatos”.

Finalmente, esta situación se logró destrabar y el representante legal del PRO sería Luciano Alvariño.

El acuerdo contempla la siguiente ecuación, que excede a la oficialización de la alianza. En los distritos que no gobiernan ni el PRO ni LLA, será una distribución 75/25 a favor de los libertarios. Los (hasta ahora) 13 jefes comunales del macrismo quieren invertir la regla en sus territorios, y algunos todavía no recibieron señales de que esa exigencia sea contemplada. Es más, y en líneas generales, varios mantiene relaciones tensas y conflictivas con los libertarios.

Un legislador del PRO de la tercera sección electoral, con experiencia directa en las negociaciones, explicó a Infobae el desequilibrio estructural que enfrentan los intendentes. “Estamos negociando en inferioridad de condiciones. En 2015 poníamos nosotros las reglas. Hoy, nos toca lo contrario. La Libertad Avanza pone cuatro nombres, se van a la casa y sacan 25 puntos. Nosotros, con fiscales, estructura y militancia, no llegamos al 8,33% para entrar un concejal si vamos con lista propia”.

El legislador advirtió que si un intendente como, por ejemplo, Soledad Martínez (Vicente López) se presenta con boleta corta, sin el arrastre de Milei, corre el riesgo de no renovar concejales y quedar en minoría: “Así, podría quedar expuesta y ser destituida sin siquiera pasar por juicio político. En distritos grandes, la polarización va a ser brutal. La lista corta puede funcionar en distritos chicos, donde el candidato es algo así como el médico del pueblo”.

A medida que pasan las horas, la cuerda se tensa cada vez más. Donde puede llegar a romperse es en la segunda sección electoral, en la localidad de Pergamino, donde el intendente, Javier Martínez (PRO), ya advirtió que si no hay avances explorará una opción electoral junto a los hermanos Santiago y Manuel Passaglia en San Nicolás, quienes advirtieron semanas atrás que “lo de LLA y el PRO no es un acuerdo, sino una estafa electoral”.

“Eso está dentro de las alternativas, siempre que LLA no respete nuestros territorios”, sostuvo a Infobae un funcionario cercano a Martínez que, a su vez, reclamó poder “armar una lista razonable, donde respeten que nosotros ganamos acá hace un año y medio”. “Que les bajen esa línea y que se pueda hacer algo razonable; ellos hablan de transición, como que tendríamos que darle la intendencia a futuro y son gente compleja y desprestigiada”, recriminó.

Los intendentes del PRO que presentan más reparos al acuerdo con La Libertad Avanza. Jorge Etcheverry (Lobos) y María José Gentili (9 de Julio).

Las razonas de la desconfianza y el pedido de gobernabilidad

Además del armado de las listas, los jefes comunales del PRO exigen que LLA no sea oposición en los concejos deliberantes, como en Junín, donde el bloque de LLA acusó al intendente Pablo Petrecca de manejar los recursos públicos de forma oscura, sin acceso a información financiera ni control sobre una tasa de seguridad de $240 millones mensuales. También lo señalaron por vínculos con contratistas y operadores afines.

En 9 de Julio, el concejal libertario Luis Moos pidió la destitución de la intendenta María José Gentile, a quien denunció penalmente por el presunto uso irregular de un inmueble municipal.

En Pergamino, LLA rechazó la rendición de cuentas de Javier Martínez y denunció privatizaciones encubiertas. Según un dirigente involucrado en el armado electoral, el jefe comunal condicionó su permanencia en el acuerdo a que le garantizaran renovar su legislador provincial. “Si no, amenaza con cerrar con los Passaglia e ir con boleta corta”.

En Vicente López, el concejal libertario Luis Palomino acusó a Soledad Martínez de gobernar “para los intereses de Jorge Macri” y no para los vecinos, y rechazó toda posibilidad de alianza local. Situaciones similares se repiten en Lobos, Campana o San Isidro.

Vidal: “El PRO corre riesgo solamente si pierde su coherencia”

La ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aunque alejada del armado bonaerense, se pronunció en las últimas horas en sintonía con los intendentes díscolos. Consultada en La Nación+, indicó: “El PRO corre riesgo solamente si pierde su coherencia, si no defiende sus valores, si no defiende sus ideas, si no defiende su identidad, porque creo que es una construcción de muchos años”.

A su vez, destacó a dirigentes como Soledad Martínez. “Hace las cosas bien y es parte de lo que es la renovación del PRO, como lo es (Ignacio) ”Nacho" Torres (gobernador de Chubut), como lo es mucha gente que trabaja como Martín Yeza, que forma parte del bloque. Hay muchos nuevos jóvenes en el PRO que están mostrando quiénes somos. Ya no somos siempre los mismos y está bueno que se vea eso también y está bueno que eso compita y que la gente sepa que la política no la hacen siempre los mismos. Y yo apuesto a eso".

La Junta Electoral bonaerense habilitó en las últimas horas la boleta con colores. Un paso más para la creación del Frente La Libertad Avanza, pero los términos del acuerdo político y legal siguen abiertos. “Mañana puede inscribirse el frente, pero las definiciones importantes se van a dar entre el 10 y el 19, con las listas sobre la mesa. Ahí se va a ver quién entra y quién se va”, anticipó un dirigente de peso. El armado con LLA, lejos de estar cerrado, sigue atado con alfileres.