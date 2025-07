Alesia Abaigar, la funcionaria detenida por el ataque a la casa de Espert, habló por primera vez sobre los hechos y su detención

La madrugada de la liberación de Alesia Abaigar marcó el final de una serie de días que, en palabras de la propia funcionaria kirchnerista, representaron un “calvario”. Su detención se produjo en el marco de la investigación por el ataque a la vivienda del diputado José Luis Espert, un hecho que captó la atención pública y generó debate en todo el arco político.

La liberación de Abaigar, quien ocupa un cargo en el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, llegó después de casi una semana de arresto, mientras la justicia analizaba su posible participación en los incidentes.

La repercusión mediática de la causa convirtió a la funcionaria kirchnerista en el rostro visible de la controversia por el ataque en la casa del diputado. En diálogo con Norita Streaming, Abaigar tras su excarcelación reveló cómo fue su detención, desde el allanamiento de su domicilio hasta los días en el Penal de Ezeiza. “Fueron muchos días”, comenzó la mujer que desde el 2019 trabaja en dentro del gobierno bonaerense.

Alexia Abaigar fue detenida por el ataque a la casa de José Luis Espert (@ale.abaigar)

Según relató, el procedimiento comenzó con la irrupción de al menos seis agentes de la Policía Federal Argentina y dos patrulleros, quienes presentaron la orden de allanamiento firmada por la jueza interviniente. “Me mostraron la orden. Encontraron dos vecinos para que sean testigos... empezaron a buscar panfletos, algunas prendas específicas de ropa”, relató Abaigar sobre ese momento. Entre los objetos revistados, la policía se llevó su teléfono, una computadora y su vehículo. Durante el proceso, la funcionaria aclaró a los agentes la naturaleza de los objetos vinculados a la militancia política hallados en su casa, como un póster de Evita y un libro de Cristina Fernández de Kirchner.

La situación cobró un nivel de mayor dramatismo cuando Abaigar descubrió que su madre también había sido detenida. Según su testimonio, fue sorprendida de madrugada en su domicilio horas antes. “Directamente le allanaron de noche porque eran las 6 de la mañana”, indicó.

“Se me está acusando de un hecho que al menos yo no he visto las pruebas todavía", dijo Abaigar (@ale.abaigar)

La funcionaria quedó detenida y estuvo incomunicada por un periodo que se extendió por más de treinta horas. En ese sentido, expresó que durante ese tiempo se le negó la posibilidad de comunicarse con familiares y no recibió detalles sobre las pruebas concretas que motivaron su aprehensión. “No sé absolutamente nada. Solo lo que se ve en los hechos en la televisión, nada más”, señaló tras ser liberada. Y añadió: “Se me está acusando de un hecho que al menos yo no he visto las pruebas todavía”.

Abaigar señaló que las horas bajo arresto impactaron de manera directa en su salud física y emocional, por una enfermedad pulmonar que padece. “El daño que han hecho con mi madre estando ahí no es gratuito... me lleva a la memoria colectiva de las épocas más oscuras de nuestro país”, expresó.

Y completó: “Lo que viví estos días fue absolutamente desmedido y un show mediático que se armó alrededor de eso”.

Aun tras ser liberada, la funcionaria reafirmó su decisión de continuar militando y defendiendo sus convicciones políticas. “De ninguna manera voy a dejar de militar. Entiendo que esto... es una manera de aleccionar al resto de la militancia, pero no va a suceder”, sostuvo, en una interpretación de los hechos que remite a un patrón de persecución hacia las mujeres con visibilidad política.

Abaigar trabaja en el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires (@ale.abaigar)

“La verdad que la saña con la que me han tratado ese tiempo, con la que están tratando ahora a Eva Mier y con la que tratan a Cristina (Kirchner). No hay en la historia de nuestro país, ni un no hubo, una mujer de más de 70 años a la que se le niegue la prisión domiciliaria, pero vimos que siguen insistiendo con lo mismo. La saña que hay con las mujeres, con las mujeres militantes, con las mujeres políticas y con las mujeres peronistas, es absolutamente desmedida”, cerró.

La causa, que aún se encuentra en trámite, mantiene bajo revisión las pruebas sobre la participación de Abaigar como de otros funcionarios kirchneristas en el ataque contra la vivienda del diputado Espert.