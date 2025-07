Manuel Passaglia: “La única y verdadera grieta en la Argentina está entre lo que funciona y lo que no”

Manuel Passaglia, candidato a diputado bonaerense (Maximiliano Luna)

El ex intendente de San Nicolás y ahora candidato a diputado provincial bonaerense, Manuel Passaglia, apuntó contra la “grieta” y defendió el proyecto político que inició junto con su hermano, Nicolás, para competir en la provinica de Buenos Aires.

El referente del espacio Hechos ratificó su postura en un posteo que realizó en sus redes sociales y aclaró que no se identifica con ninguna de las etiquetas políticas tradicionales. Su participación en los próximos comicios legislativos bonaerense se da por fuera de la alianza que está cada vez más cerca de confirmarse con el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO.

Desde su lanzamiento, el espacio Hechos se consolidó en el escenario provincial con un discurso centrado en la gestión y la resolución de problemas concretos. La reciente intervención de los hermanos Passaglia en la discusión pública se produjo cuando respondió a quienes cuestionan la definición y ubicación de su agrupación política. Según palabras reproducidas en X, el candidato bonaerense sostuvo: “La verdadera grieta en la Argentina es entre lo que funciona y lo que no funciona”.

En esa dirección, el ex intendente de San Nicolás buscó diferenciarse de quienes priorizan la pertenencia a un sector político sobre el resultado de sus acciones. “Nos empezaron a preguntar, muchas veces hasta con desconfianza, ‘dónde íbamos a estar’. Si no vamos a estar en los extremos de derecha o izquierda ni en la ancha avenida del fracaso. Déjenme decirles una cosa: estas posiciones están pensadas desde el egoísmo de los políticos que se miran el ombligo para ver donde se ubican”, sostuvo.

“Nosotros lo planteamos desde los vecinos, que quieren vivir mejor. Para ellos la única y verdadera grieta en la Argentina está entre lo que FUNCIONA y lo que NO FUNCIONA”, continuó.

Santiago y Manuel Passaglia

Passaglia profundizó sobre lo que representa el verdadero problema del país: “Para nosotros lo que no funciona son los políticos que por su ideología, su ego o su incapacidad hacen que las cosas se traben y, en vez de resolver problemas, los mantienen o, peor aún, los incrementan. Tampoco funcionan los vagos a los que les gusta vivir del esfuerzo del otro, los ventajeros. Los chorros. Las etiquetas ideológicas. No prestar atención a cuáles son las prioridades para los vecinos”.

En contraposición, afirmó que “lo que funciona” en el país son “los argentinos que trabajan, que estudian, que se esfuerzan y que, a pesar de los malos gobiernos, siguen luchando para salir adelante”. Indicó que su espacio está “del lado de la Argentina que funciona” y que el objetivo es trabajar “con seriedad”, enfocándose en obtener “resultados concretos” y transformar realidades a partir de la gestión pública.

“Los que entienden la situación en la que estamos. Los que están podridos de que, cuando hay elecciones, “les toquen el timbre para escucharlos” porque lo que necesitan ahora, de una vez por todas, es que lleven soluciones y generen resultados", añadió.

Los hermanos Passaglia en una entrevista con Infobae

La experiencia reciente en la gestión municipal se presenta como parte del respaldo de su propuesta. Passaglia remarcó las transformaciones en San Nicolás durante sus mandatos y el trabajo conjunto con su hermano Santiago, actual intendente.

“No tomamos las decisiones con ceguera ideológica sino con sentido común. Buscamos entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Lo primero, se queda. Mientras resuelva los problemas a los vecinos y les dé oportunidades, no me importa si es de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo”, continuó.

Y cerró con críticas a la gestión libertaria: “Lo segundo, afuera! (como bien repetía alguien alguna vez con buenas intenciones pero que al momento está quedando muy a mitad de camino)”.