Habló la mamá de la funcionaria bonaerense detenida por atacar la casa de José Luis Espert

Eva Pietravallo, madre de Alexia Abaigar, la funcionaria detenida por el ataque con estiércol a la casa de José Luis Espert, se quejó de las condiciones en las cuáles se encuentra su hija.

En declaraciones a las radios AM 530 y Radio Provincia, relató con angustia los días de encierro que vivió Alexia, actualmente detenida en el penal de Ezeiza, y apuntó contra la justicia por la falta de fundamentos en la acusación.

Abaigar, funcionaria de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, fue arrestada bajo sospecha de haber participado en un ataque con excremento frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert. El hecho ocurrió el lunes 16 de junio por la tarde, en San Isidro, cuando al menos seis personas descendieron de una camioneta blanca y arrojaron bolsas con desechos animales en la entrada de la vivienda, dejando también un cartel con la leyenda: “Acá vive la m***** de Espert”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la detención a través de su cuenta de X con un mensaje provocador: “A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert”. Luego agregó: “Un ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes”. Bullrich también anticipó que había otro implicado sobre quien ya se estaba avanzando para su captura.

Desde el entorno de Abaigar niegan rotundamente su participación en los hechos. Según Pietravallo, la única supuesta evidencia presentada por la justicia es la presencia de la patente del auto de su hija en las cercanías de la casa de Espert. “Ella no hizo eso. De ninguna manera. Solo tienen una patente filmada. No hay pruebas. No hay imputación”, sostuvo la madre. En ese sentido, también cuestionó que ni ella ni su hija hayan sido notificadas adecuadamente de los cargos durante los primeros días de detención: “Cuando el abogado le preguntó a la jueza cuál era la acusación, no supo explicarlo. Solo hablaban de una descripción de hechos”.

Pietravallo detalló además cómo fue el operativo de detención. El miércoles 25 de junio a las 6:30 de la mañana, personal policial allanó de forma simultánea la vivienda de Alexia, la de su madre y la de una ex pareja, todos con cédula vinculada al vehículo que fue detectado en la zona del ataque. “Éramos tratados como si fuéramos traficantes de drogas. Nos revisaron todo. Me llevaron a declarar a la comisaría de San Isidro pero recién nos llamaron del juzgado 48 horas después. Dormimos en la comisaría, separadas e incomunicadas. Yo con casi 70 años y sin siquiera papel higiénico”, denunció.

El trato recibido por su hija en las siguientes etapas fue, según su relato, aún más grave. Tras su paso por Talcahuano, Abaigar fue trasladada al penal de Ezeiza en condiciones que su madre describió como “inhumanas”: “La llevaron esposada y encadenada. No sé cómo es ese mecanismo, pero ella me dijo que la sujetaron con cadenas. Fue tratada como si fuera una delincuente”. También reveló que durante el procedimiento de ingreso al penal, Alexia fue obligada a posar repetidas veces para fotografías, algunas de ellas con la cabeza cubierta, una práctica que su madre consideró humillante.

Según su madre, la funcionaria del gobierno de Axel Kicillof padece una enfermedad autoinmune poco frecuente que afecta a los pulmones denominada LAM. “En febrero del año pasado estuvo internada en el Sanatorio Güemes, le sacaron líquido linfático del estómago. En febrero de este año volvió a ahogarse y le extrajeron un litro de líquido de los pulmones”, explicó. Y agregó: “Estaba en una etapa de estabilidad con la enfermedad, pero toda enfermedad es psicosomática también. Las condiciones de una cárcel son completamente inadecuadas para ella”.

Pietravallo también expresó su preocupación por el impacto emocional y físico que la reclusión puede tener sobre su hija. “Alexia es una chica muy bella, parece saludable, pero su enfermedad es invisible. No puede estar ahí. Yo como madre me la banco, pero lo que le están haciendo a ella es insostenible”.

En el mismo procedimiento fue allanado un ex novio de Alexia, a quien ella le había cedido una cédula azul del auto hace varios años. “No tienen contacto desde hace mucho, pero a él también lo trataron como si fuera un criminal. Todo esto es desmesurado”, sostuvo.

Mientras tanto, la defensa legal de Abaigar continúa reclamando su excarcelación. La madre confirmó que los abogados volvieron a presentar un pedido ante la Cámara y esperan una respuesta favorable en las próximas horas. “Ojalá el jueves no pueda ir a verla a la cárcel porque ya la hayan liberado”, deseó.

Pietravallo cerró sus declaraciones con un mensaje claro: “A mí lo único que me importa es que mi hija salga de ahí. No quiero que a mi hija le pase algo. No busco culpables ni quiero señalar a nadie. Solo quiero que recupere su libertad”.