En una sesión que terminó en escándalo, la oposición avanzó con dos temas incómodos para el Gobierno

Cámara de Diputados

La oposición se llevó una victoria discreta en la Cámara de Diputados tras lograr aprobar dos emplazamientos para obligar al oficialismo a poner en debate diferentes proyectos incómodos para la Casa Rosada por su costo fiscal. Uno de los datos políticos más relevantes de la jornada fue que los gobernadores hicieron su aporte para alcanzar el quórum de 129 diputados presentes.

Los mandatarios provinciales atraviesan su momento de mayor tensión con el gobierno nacional porque no obtienen respuestas a sus reclamos por la caída de la recaudación, la falta de obra pública y la discrecionalidad en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional. De hecho, ayer representantes de las provincias fueron recibidos por el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, a la espera de una contrapropuesta del Gobierno. Pero no recibieron nada.

En lo que va del año, en la mayoría de las sesiones donde se trataron proyectos rechazados por el Gobierno, los gobernadores colaboraron haciendo que se ausentaran varios diputados que les responden directamente. El fracaso de la reunión de ayer hizo que los bloques opositores se entusiasmaron con un enfriamiento de la relación entre las provincias y Milei.

Esas tensiones quedaron en evidencia al inicio de la sesión con la presencia de algunos diputados que habitualmente son funcionales al oficialismo. Si bien el quórum se logró gracias a la presencia mayoritaria de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, no pasó inadvertido que bajaron al recinto los cuatro diputados que responden al gobernador Martín Llaryora y el entrerriano Francisco Morchio, afín al mandatario Rogelio Frigerio.

También se sentaron en sus bancas el misionero Alberto Arrúa, el rionegrino Agustín Domingo y la salteña Yolanda Vega. Los tres son miembros de Innovación Federal, un bloque que sigue las indicaciones de Carlos Rovira (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Lo mismo hizo el neuquino Osvaldo Llancafilo, del MPN.

El bloque de la UCR oficial, que conduce Rodrigo de Loredo, también tuvo algunos díscolos que apoyaron la sesión: fueron Julio Cobos, Natalia Sarapura y Fabio Quetglas. Mario Barletta, ex UCR con un monobloque propio, también bajó al recinto.

Lorena Pokoik a los gritos con Lilia Lemoine

La sesión no tendrá impacto inmediato ya que los proyectos que se debatieron no tenían dictamen de comisión y por lo tanto para ser aprobados requerían una mayoría especial de dos tercios de los votos. No obstante, la oposición pudo aprobar por mayoría simple dos emplazamientos para obligar al oficialismo a dictaminar los proyectos en comisión.

El primer emplazamiento aprobado fue para que las comisiones de Presupuesto y Educación tengan que poner en discusión los diferentes proyectos para aumentar el financiamiento a las universidades nacionales. El libertario José Luis Espert nunca convocó a la comisión de Presupuesto para tratarlos por su alto impacto fiscal, pero ahora quedó obligado a dictaminar el martes 8 de julio.

Además de los bloques que dieron quórum, este emplazamiento tuvo el apoyo de diputados cercanos al oficialismo como los radicales “con peluca” Martín Arjol y Mariano Campero, diez diputados de la UCR oficial -incluido su presidente Rodrigo De Loredo-, la libertaria Marcela Pagano y el jefe del MID Oscar Zago.

Luego se aprobó un emplazamiento a las comisiones de Salud, Familia y Presupuesto para dictaminar también el martes 8 de julio la declaración de la emergencia en pediatría que implica “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios” para los hospitales. Esta iniciativa fue impulsada tras la crisis presupuestaria del Hospital Garrahan.

Paula Penacca se enfrentó a los gritos con Juliana Santillán

En este caso, los radicales “con peluca” sumaron tres votos afirmativos (se sumó Francisco Monti), también apoyaron Marcela Pagano, Oscar Zago y otro diputado del MID Eduardo Falcone, tres diputados del PRO (los larretistas Álvaro González y Héctor Baldasi; y Sofía Brambilla, alineada con Mauricio Macri), la ex libertaria Lourdes Arrieta, y 11 miembros de la UCR.

A su turno, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó una moción para emplazar para el martes 15 a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que ponga en tratamiento un nuevo proyecto para modificar la resolución que creó la comisión investigadora del caso $Libra. De esta forma buscaba sacar del empate técnico -14 a 14- entre los miembros del oficialismo y la oposición que mantiene la comisión investigadora paralizada sin poder elegir un presidente.

Esta moción despertó nuevamente una discusión reglamentaria ya que el oficialismo planteaba que no era parte del plan de labor y dejó la votación para el final de la sesión.

Con el bloqueo de la votación de la comisión $Libra el clima en el recinto se fue tensando. Los cruces que comenzaron por el juicio de YPF y siguieron por el conflicto entre Israel y Palestina fueron subiendo de tono y terminaron de explotar por la detención de las militantes que vandalizaron su casa de José Luis Espert. Camporistas como Paula Penacca y Lorena Pokoik fueron a increpar al candidato bonaerense de La Libertad Avanza. En medio de un escándalo con gritos y hasta empujones, la sesión se levantó por falta de quórum.

Pablo Juliano

“Acá festejamos todos”, sintetizó un peronista. Sucede que el bloque de Unión por la Patria no tenía ningún interés en votar el emplazamiento para tratar la quita de retenciones. De hecho, desde Democracia para Siempre denunciaron que fue todo un “acting” para no seguir con el debate.

“Necesitaban que nadie sea culpable de voltear la sesión”, analizó un diputad dialoguista, que aclaró que desde un principio se sabía que “solo iban a salir aprobados los emplazamientos para universidades y Garrahan porque es lo único que tenía consenso”.

Según explicaron a Infobae, la oposición aprovechará los dictámenes que tendrán que firmarse la semana que viene para pedir una sesión con universidades y Garrahan antes del receso de invierno.