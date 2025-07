Sin acuerdo entre Valdés y LLA, y con el PJ alejado de Colombi, Corrientes cerró las alianzas para la elección a gobernador

Gustavo Valdés lanzó la alianza Vamos Corrientes en el Comité de la UCR

Seis alianzas se inscribieron este lunes en Corrientes para competir en la elección del próximo 31 de agosto cuando se elija a un nuevo gobernador. Sin posibilidad de reelegir, Gustavo Valdés intentará imponer a su hermano Juan Pablo, pero sin el apoyo de la Casa Rosada. La Libertad Avanza competirá en otro frente, con la figura de Lisandro Almirón como posible candidato, mientras que el peronismo intentará ganar con Martín “Tincho” Ascúa, el postulante que apoya Cristina Kirchner. Ricardo Colombi, por su parte, no logró hacer las paces con el PJ.

Como adelantó este medio, Valdés no logró sellar la alianza con los libertarios por “falta de compatibilidad” en los proyectos para la provincia. Pero, además, el mandatario radical resaltó que fue “muy difícil negociar con La Libertad Avanza, no sabemos qué tienen y nos piden demasiado”. Y agregó: “Nosotros tenemos poder territorial, el gobierno provincial y 62 intendencias”. “Vamos a seguir luchando por el Cambio, pero cada uno va con su propia lista”, agregó.

En una de las últimas reuniones trascendió que Karina Milei había puesto como condición -para formalizar la alianza- poner el candidato a gobernador y que, en todo caso, la Vicegobernación quedara para la UCR. El pedido chocaba con el deseo del radical, que pretende imponer a su hermano Juan Pablo Valdés. En contraposición, Valdés pudo sumar al senador Camau Espínola. Si bien aún no se sabe qué lugar ocupará en la próxima elección, en Corrientes dejaron trascender que le garantizarían la renovación de su banca en 2027.

La imagen con la que el gobernador Valdés y el senador Espíndola comunicaron que trabajarán juntos

Tras largas horas de negociación, Valdés encabezó el acto oficial en el Comité de la UCR correntina, el espacio que se presentará el próximo 31 de agosto. En concreto, la alianza oficialista Vamos Corrientes estará integrada por la UCR, el Partido Popular, el Partido Liberal, el Partido Libertador, la Coalición Cívica ARI, el Partido Autonomista, el Partido Nuevo y Ciudadanos Comprometidos (CCO).

También estará el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Celeste y Blanco, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nueva Independencia, el Partido Cambiemos, Vamos Juntos por Corrientes, Unión Celeste y Blanco, Acción por Corrientes, Fuerza Liberal, el Partido Renovador Liberal, Vamos Juntos, Ciudadanos Adelante, Acción por la República y Unión por Corrientes.

Cristina Kirchner viajó a Corrientes para apoyar su candidato a gobernador, antes de ser detenida por la causa Vialidad

El peronismo, en paralelo, negoció hasta último momento el cierre de alianzas. Ascúa, el candidato a gobernador apoyado por Fernández de Kirchner, resistía presiones de algunos dirigentes municipales que reclaman por un acuerdo con Colombi, dirigente radical enemistado con Valdés.

Según trascendió, no hubo acuerdo entre Ascúa y Colombi para conformar la fórmula para la Gobernación. Tanto el dirigente peronista como el radical están convencidos de que las mediciones los favorecen y ninguno daba el brazo a torcer para ir por la vicegobernación. “Tincho no baja de los 22 puntos y Ricardo no supera los 15 puntos”, aseguran en el PJ.

Pasada la medianoche, el PJ anunció que la alianza Limpiar Corrientes estará integrada por el Partido de la Victoria, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Partido Demócrata Cristiano, el Frente Renovador, Kolina, Movimiento Integración Latinoamericano de Expresión Social por Tierra, Techo y Trabajo, el Partido Laboralista Autónomo, Renovador Federal y Nuevo Encuentro.

Colombi, por su parte, inscribió la alianza Encuentro por Corrientes (ECO) con Acción por Corrientes, Agrario y Social, Cambio, Austeridad y Progreso, Cambio Popular, Ciudadanos a Gobernar, Libres del Sur, Nuevo País, Proyecto Corrientes, Proyecto Popular y Unión Correntina. El ex gobernador está enemistado con Valdés, quien supo ser su fiel aliado. De hecho, en diciembre del año pasado se enfrentaron por la presidencia de la UCR que debió ser intervenida para resolver el conflicto.

Lisandro Almirón junto a Iñaki Gutiérrez y Mariano Pérez en Corrientes

La Liberta Avanza de Corrientes, que preside Almirón, fue el primer espacio en anunciar sus intenciones de competir el próximo 31 de agosto, pero sin ningún acuerdo con el espacio del gobernador Valdés. “Tras una descomunal cantidad de operaciones mediáticas en las semanas previas al cierre de alianzas, con el objetivo de que La Libertad Avanza abandonara la carrera electoral, nos complace confirmar a todos aquellos que desean acompañarnos que La Libertad Avanza competirá en Corrientes en la primera elección a gobernador del país", rezó el comunicado que desmentía las “operaciones” que trascendieron hasta el último día del cierre de alianzas, aunque los rumores de un supuesto acuerdo habían salido desde el “Triángulo de Hierro” del presidente Javier Milei.

Almirón suena como candidato a gobernador y Pedro Perucho Cassani para acompañarlo de vicegobernador. La coalición estará integrada por ELI, Fe, Federal, Unidos por Corrientes y Unión Celeste y Blanco.