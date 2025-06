Se complicaron las negociaciones entre el Gobierno y Gustavo Valdés: no habrá acuerdo para Corrientes

La última visita de Javier Milei a Corrientes, recibido por el gobernador Gustavo Valdés

En el último día para el cierre de alianzas en la provincia de Corrientes, las negociaciones entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Valdés se complicaron. Desde el entorno del mandatario radical fueron tajantes: “No hay acuerdo”. Durante los últimos días, el gobierno nacional había dejado trascender que ya se había sellado una coalición con las mismas características que se dieron en Chaco con Leandro Zdero, pero durante el fin de semana el panorama cambió.

“No hay acuerdo. Hay proyectos para Corrientes distintos y no hay compatibilidad. La Alianza Vamos Corrientes chocó con la visión de la coalición que pretendía la Casa Rosada”, explicaron a Infobae desde el entorno del gobernador radical. Horas antes, la cuenta oficial de La Libertad Avanza emitió un comunicado que desmentía las “operaciones” que trascendieron hasta el último día del cierre de alianzas, aunque los rumores de un supuesto acuerdo habían salido desde el “Triángulo de Hierro” del presidente Javier Milei.

El comunicado de La Libertad Avanza

“Tras una descomunal cantidad de operaciones mediáticas en las semanas previas al cierre de alianzas, con el objetivo de que La Libertad Avanza abandonara la carrera electoral, nos complace confirmar a todos aquellos que desean acompañarnos que La Libertad Avanza competirá en Corrientes en la primera elección a gobernador del país", reza el comunicado de La Libertad Avanza correntina que preside Lisandro Almirón, el diputado nacional que también se anota a la carrera para suceder a Valdés.

El acuerdo que había trascendido el pasado viernes incluía a Camau Espinola, quien tendría garantizada la renovación de su banca en el Senado en 2027. Pero será un punto a develarse en las próximas horas. Por ahora, la coalición oficialista Vamos Corrientes ya ratificó la permanencia de la UCR, el Partido Liberal, la Coalición Cívica, el Partido Popular, entre otros.

No es la primera tensión que sufre Valdés con la Casa Rosada. En una de las últimas reuniones trascendió que Karina Milei había puesto como condición -para formalizar la alianza- poner el candidato a gobernador y que, en todo caso, la Vicegobernación quede para la UCR. El pedido chocaba con el deseo del radical, que pretende imponer a su hermano Juan Pablo Valdés. Ese encuentro fue tan tenso que el correntino recibió ataques en redes sociales y lo acusaron de difundir una foto vieja junto a la secretaria general de la Presidencia.

Cristina viajó a Corrientes para apoyar su candidato a gobernador, antes de ser detenida por la causa Vialidad

Con este nuevo escenario se abre un nuevo capítulo para la elección del 31 de agosto, ya que muchos dirigentes locales creen que, sin el apoyo libertario, Valdés no podrá ganar en primera vuelta, lo que genera un mundo de posibilidades para otras fuerzas, entre ellas, el peronismo que impulsa a Martín “Tincho” Ascúa.

El intendente de Paso de los Libres cuenta con el apoyo de Cristina Kirchner, quien viajó a la provincia antes de ser detenida en su domicilio por la causa Vialidad. Pero, en paralelo, resiste presiones de algunos dirigentes municipales que reclaman por un acuerdo con Ricardo Colombi, dirigente radical enemistado con Valdés.

Según dijeron a Infobae desde el entorno de Ascúa, tienen decidido que no serán aliados de Colombi en esta instancia. Se debe a la falta de acuerdo para conformar la fórmula para la Gobernación. Tanto el dirigente peronista como el radical están convencidos de que las mediciones los favorecen y ninguno da el brazo a torcer para ir por la vicegobernación. “Tincho no baja de los 22 puntos y Ricardo no supera los 15 puntos”, aseguran en el PJ.

De hecho, en el peronismo correntino responsabilizan a Colombi por la interna desatada en Goya. “Intenta a través de los municipios llegar a una alianza y opera a los dirigentes. Nosotros estamos para ganar y no tenemos ninguna intención de ir a una alianza con Colombi”, dicen tajantes, aunque no descartan un acuerdo para después de las elecciones, sobre todo si hay segunda vuelta.