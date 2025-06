Tres gobernadores apuntaron contra el Gobierno nacional por la suba de retenciones al campo: “Asfixia al agro”

Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, en contra del gobierno por el aumento de las retenciones al sector agropecuario

“Quiero expresar mi más enérgico rechazo y preocupación ante la reciente decisión del Gobierno nacional de oficializar el aumento de las retenciones al agro”. Con esta frase, Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, inició un extenso posteo en la red social X en la que manifestó su oposición a la medida que tomó el presidente Javier Milei de incrementar las alícuotas a la soja y al maíz a partir del 1° de julio.

No fue el único mandatario provincial que se expresó en las últimas horas contra la decisión del Poder Ejecutivo nacional. También lo hicieron otros dos representantes de la conocida como “zona núcleo”: Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Maximiliano Nicolás Pullaro, de Santa Fe.

Para el gobernador cordobés, la medida del Gobierno nacional “resulta profundamente regresiva y perjudicial para el desarrollo productivo de la Argentina” en un contexto de país que calificó como “complejo”.

Para diferenciarse de Milei, Llaryora remarcó que en su provincia eliminaron los Ingresos Brutos a la producción, suprimieron el Impuesto a la Mera Compra y destinaron “el 98 % de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural” para obras de infraestructura y servicios para el campo. “Son decisiones concretas que alivian la carga fiscal y respaldan a quienes producen y generan empleo en nuestro territorio. Subir las retenciones es volver a ponerle un freno al campo”, consideró.

El posteo del gobernador de Córdoba en contra del aumento de retenciones

Rogelio Frigerio, en tanto, se reunió el pasado viernes con los referentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace, con quienes abordó los desafíos que enfrenta el sector agropecuario en cuanto a la situación fiscal y de infraestructura.

“Entre Ríos es el campo, por eso estamos siempre al lado de los productores y vamos a seguir estándolo con hechos concretos, como la reducción de la presión impositiva y el acompañamiento permanente para que Nación empiece a bajar las retenciones hasta su eliminación. El diálogo con el campo es permanente desde el primer día de nuestra gestión, después de décadas de gobiernos que le dieron la espalda”, advirtió Frigerio.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, consideró que la medida del Gobierno nacional es “un error”. “Es no mirar al interior productivo de la República Argentina. Todo lo que se genera en el campo debe quedar en los pueblos y en las ciudades del campo fundamentalmente. Los gringos, los trabajadores, no se llevan la plata al exterior, no la ponen en cuentas offshore, no la ponen en criptomonedas", dijo.

Friegerio mantuvo una reunión el último viernes con la Mesa de Enlace

“Invierten absolutamente todo lo que ganan en tecnología para poder producir más, o en poner en ladrillos en las ciudades”, remarcó el santafesino, y agregó: “Estoy convencido de que si esta política no cambia, si no se eliminan las retenciones o si no se prorroga la medida vigente, realmente el gobierno nacional se va a equivocar y va a cometer un gravísimo error”.

“Reiteramos nuestro rechazo a esta medida que vuelve a golpear al interior productivo y al sector más dinámico de la economía. La medida anunciada por el Gobierno nacional asfixia al agro en un momento crítico. Por eso, desde el corazón productivo del país, ratificamos nuestro compromiso con el campo y vamos a seguir trabajando hasta que las malditas retenciones sean definitivamente eliminadas. Necesitamos medidas que acompañen a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo. Argentina crecerá con el campo, nunca sin el campo, y mucho menos en contra del campo", cerró su posteo en X Llaryora.

Llaryora, Pullar y Frigerio

“Necesitamos no solo que se mantenga el esquema de baja de retenciones, sino que se eliminen las retenciones, pero también que tengamos una política en donde nosotros cuidemos a la industria. La apertura de nuestro país tiene que ser estratégica e inteligente, pero siempre cuidando los puestos de trabajo”, concluyó Pullaro.

Qué dice la norma sobre retenciones

El Gobierno dispuso que a partir del 1° de julio volverán a subir las retenciones para la soja y el maíz. La decisión, que es resistida por las entidades agropecuarias, fue publicada este viernes a través del decreto 439/2025 en el Boletín Oficial.

La norma incluye una novedad: el Ministerio de Economía decidió prorrogar la baja en las alícuotas para el trigo y la cebada.

El decreto se conoce a pocos días del inicio de la tradicional exposición de La Rural y con la expectativa latente de que el presidente Javier Milei participe de la ceremonia de inauguración.

Según el texto oficial, la alícuota para la soja subirá del 26% al 33%, mientras que la del maízy el sorgo pasará de 9,5% a 12%. También se ajustará la del girasol, que volverá al 7%, tras haber tributado un 5,5% durante los últimos cinco meses. En contrapartida, el trigo y la cebada mantendrán el esquema reducido del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026.

FOTO DE ARCHIVO: Vista de una cosechadora trabajando en un campo de soja en San Andrés de Giles, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, el 12 de mayo de 2025. REUTERS/Martín Cossarini/

El decreto 439/2025, que lleva las firmas del presidente Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo, especifica que sólo los productos listados en el anexo de la norma conservarán la alícuota reducida. Los cultivos invernales incluidos deberán cumplir con un requisito adicional: los exportadores tendrán que liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de 30 días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) correspondiente.

Este nuevo plazo duplica el establecido en el decreto 38/2025, que regía desde fines de enero y que imponía una ventana de 15 días hábiles para ingresar las divisas al país. Quienes no cumplan este nuevo requisito perderán el beneficio tributario y deberán tributar la alícuota más alta que rija para el cultivo correspondiente.

Desde el Gobierno explicaron que la extensión de las alícuotas reducidas sólo para trigo y cebada responde a la necesidad de “garantizar la eficacia en su exportación”, dado que la campaña 2025/2026 para ambos cultivos se encuentra en curso. La prórroga no alcanzó a los cultivos de verano como la soja y el maíz, cuya cosecha ya avanzó significativamente.