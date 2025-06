Fito Páez: “No hubo una autocrítica abierta de las fuerzas que hicieron posible que Milei esté hoy”

El músico argentino Fito Páez se refirió al presente del país y no se privó de opinar al respecto del marco político y económico nacional. “No hubo una autocrítica abierta de las fuerzas que hicieron posible que Milei esté hoy”, apuntó en relación a los espacios que antecedieron a la actual gestión libertaria y en un año electoral.

“Yo -la Argentina de Milei- la vivo junto a mis hijos y no me gusta, pero entiendo que había procesos impostergables que realizar dentro de la economía argentina y entiendo también que es un gobierno elegido cada 4 años y que no ha habido una autocrítica abierta de las fuerzas que hicieron posible que Milei esté hoy”, señaló el músico en diálogo con la agencia EFE.

El escenario político argentino se mantiene en el centro del debate público, no solo entre figuras del ámbito institucional sino también dentro de los espacios artísticos. En ese contexto, Fito Páez—reconocido compositor y uno de los referentes más influyentes de la música contemporánea en el país—compartió su visión sobre la situación que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Durante una entrevista concedida a la agencia española de noticias, Páez expuso su preocupación sobre la coyuntura nacional y señaló la ausencia de autocrítica en los actores políticos responsables de las condiciones que posibilitaron la llegada de Milei al poder.

La postura de Páez adquiere relevancia no sólo por su trayectoria artística sino por su permanente involucramiento en discusiones sobre el devenir nacional. Su voz se suma a un extenso grupo de actores sociales que han manifestado inquietudes respecto de los cambios políticos y económicos implementados en los últimos meses. Esta percepción social se refleja tanto en la esfera pública como en conversaciones en los principales medios de comunicación.

El análisis del artista sucede en un contexto donde la gestión de Milei implementa medidas de ajuste y reconfiguración de políticas públicas. Las reformas operadas desde diciembre de 2024 abordan principalmente aspectos fiscales, sociales y de gestión estatal. El gobierno sostiene que el recorte del gasto y la apertura económica buscan estabilizar las finanzas del país, en tanto sectores opositores y diversas entidades sociales denuncian impactos negativos sobre la vida de la población.

Fito Páez habló de la carta de la polémica y aseguró: “Nunca fui kirchnerista”

“No me arrepentí de eso, pero fue un error”. En mayo pasado, casi catorce años después, el músico argentino Rodolfo “Fito” Páez aludió a la carta que publicó en 2011 luego de la victoria de Mauricio Macri en las elecciones a jefe de Gobierno de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel texto, publicado en julio de 2011, el artista planteaba que le daba asco la mitad de Buenos Aires en alusión a los votantes que habían apoyado al candidato del PRO que horas antes había superado por casi 20 puntos a Daniel Filmus en las urnas.

En un reportaje concedido a la periodista Julia Mengolini en Futurock, la leyenda del rock nacional abordó la polémica a dos días de las elecciones legislativas porteñas registradas por aquel entonces, sin pelos en la lengua. “No me arrepentí de eso, pero fue un error. Y también hubo un ánimo de pelear que yo lo expuse. Después de eso, se vino todo. Ahí comenzó una debacle que llegó hasta el día de hoy... Hoy esa carta es un cuento para niños”, bromeó, al comparar sus palabras de entonces con la verborragia pública actual.

Julia Mengolini recibió a Fito Páez y hablaron al aire de su romance

“Fito” aseguró que aquel escrito publicado originariamente en el diario Página 12 provocó un “desencuentro”, una “mala interpretación” que este mediodía intentó desanudar. “Yo nunca fui kirchnerista, nunca fui peronismo, no había ningún ismo, mi escuela es el rock and roll, entonces se generó todo un run run de ver si lo llamo o no que a mí no me intersaba”, agregó.

Y bromeó: “En realidad lo hice para enamorarte a vos”.