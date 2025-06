“Es un paro de pocos privilegiados sindicales”, aseguró el Gobierno sobre la medida de fuerza en el Garrahan

“Es un paro de pocos privilegiados sindicales”, aseguró el Gobierno sobre la medida de fuerza del Garrahan

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este martes al paro realizado en el Hospital Garrahan, en el marco de un reclamo por mejoras salariales. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni defendió la postura del Gobierno nacional, aseguró que no existe un conflicto con el personal del hospital y apuntó contra lo que denominó “privilegios sindicales”.

“Nosotros entendemos que esto creo que lo hemos charlado. No sé si en la última conferencia o en la anterior. Entendemos que es un paro en el que unos pocos privilegiados sindicales lo que están haciendo es frenar, dificultar o entorpecer la atención en el [hospital]”, afirmó.

El paro, convocado por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, afecta la atención en consultorios externos y cirugías programadas. La medida de fuerza incluye una movilización hacia el Ministerio de Salud y se da en reclamo de un aumento salarial del 82% para equiparar los ingresos con la paritaria nacional.

Adorni mencionó que fue nombrado en declaraciones sindicales “injustamente”, y aclaró: “Nuestro problema no es con el Garrahan, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los ñoquis, es con la gente que le roba recursos a todos ellos. Y es lo que estamos combatiendo en el Garrahan y en todos los rincones de la Administración Pública nacional”.

El vocero insistió en que “esto de decir que nosotros estamos en contra del Hospital Garrahan o que estamos en contra de los médicos o de la gente que trabaja allí, es malicioso, mezquino y por sobre todo, muy injusto”.

Asimismo, abordó uno de los puntos más discutidos del conflicto: la implementación de un sistema de registro biométrico para controlar la asistencia del personal. “Parte de este conflicto estaba en la implementación del sistema biométrico. Imaginate qué problema podés tener vos que venís a trabajar todos los días en cumplir con el registro biométrico cada vez que entrás o salís. Están en contra del sistema biométrico”, dijo.

Adorni finalizó su intervención subrayando el respaldo del Ejecutivo a quienes desempeñan tareas efectivas en el hospital: “El Consejo de Administración está en línea con hacer todo lo que haya que hacer para seguir mejorando el salario de todos los empleados del Garrahan, que consideramos que la gran parte de ellos dan todo. [...] En definitiva, es eso: que los niños sean los únicos privilegiados”.

Protesta en el Hospital de Clínicas

En paralelo, para el jueves 26 de junio está prevista una protesta en el Hospital de Clínicas -que depende de la Universidad de Buenos Aires- bajo la consigna “Abrazo al Clínicas”. La convocatoria, en defensa de la educación y la salud, denuncia una pérdida del 40% del poder adquisitivo del salario y la falta de actualización en los gastos de funcionamiento desde hace más de un año. Las actividades comenzarán a las 10:00 en la explanada sobre Avenida Córdoba, incluirán un acto a las 11:00 en la escalinata sobre calle Paraguay y culminarán con una rueda de prensa a las 11:30.