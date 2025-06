El Sindicato de Sanidad cerró un acuerdo salarial que supera la pauta oficial y peligra su homologación

La Federación de Sanidad (FATSA) realizó protestas en demanda de un acuerdo superior al 1% mensual

La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordó este miércoles un aumento salarial que supera la pauta oficial del 1% por mes y todo permite indicar que no será homologado por la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero.

El acuerdo consiste en un incremento el 4,5% para el trimestre mayo-julio en tres tramos mensuales del 1,5%, más tres sumas fijas de 25.000, 40.000 y 60.000 pesos para cada uno de esos meses.

El convenio se firmó durante una reunión del sindicato que conduce Héctor Daer y las cámaras que agrupan a las clínicas, sanatorios y hospitales, que hasta ahora se mantenían firmes en su oferta del 1% mensual, en sintonía con el techo salarial que quiere el Gobierno.

Héctor Daer, titular de FATSA y cosecretario general de la CGT

Aunque el Gobierno no homologue el acuerdo, existiría un compromiso de los empresarios de que el incremento se pagará igual a los trabajadores.

La negativa del sector empleador a otorgar un aumento superior al 1% mensual había derivado en el comienzo de medidas de fuerza, que se iban a extender si no se llegaba a un acuerdo.

“Vamos a resistir para que no nos perjudiquen, para no perder y para que no nos bajen los salarios”, advirtió la semana pasada Daer, líder de FATSA y cotitular de la CGT, tras criticar “la irresponsabilidad de los empresarios que se niegan a recomponer los salarios del sector asistencial”. “Con trabajadores mal pagos no hay sistema de salud que funcione”, dijo.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero

En las últimas semanas, hubo gremios importantes que cerraron sus paritarias con porcentajes alineados con la pauta del 1% mensual, mientras que otros que superaron el tope siguen sin ser homologados.

En el primer pelotón se ubica el Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, que firmó un aumento del 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000 que se abonará este mes y el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a la obra social.

Moyano había firmado un aumento del 3,2% en tres cuotas para el período marzo-mayo, que quedó superado por la inflación del trimestre marzo-abril, que fue del 8% en total, y ahora la recuperación salarial estaría centrada en el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $45.000 en junio, que es la fórmula que están utilizando otros gremios para recomponer los sueldos sin que los porcentajes pactados superen el tope del 1% mensual.

Hugo Moyano, líder del Sindicato de Camioneros

Antes del acuerdo de Camioneros, en el entorno de Cordero había entusiasmo por el acuerdo firmado por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que dirige Marcelo Rucci: consistió, por un lado, en el cierre de la paritaria del período abril 2024-marzo 2025, con un incremento total del 4,3%, aplicable sobre los salarios de enero, febrero y marzo de 2025, que representa una pauta inferior a la inflación estimada para ese trimestre, ya que se distribuye en aumentos del 1,8% para enero, un 1,5% para febrero y un 1% para marzo.

Además, incluye un aumento del 12% que rige para todo un año (abril 2025-marzo 2026), distribuido en cuotas del 3% cada tres meses. “Este aumento se calculará íntegramente sobre la base salarial del mes de abril de 2025, lo que implica que, en términos acumulados, el incremento mensual promedio será inferior al 1%”, destacó el Ministerio de Capital Humano en un inusual comunicado de prensa.

Otro gremio que salió airoso del desafío paritario que impone el Gobierno es la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que firmó un aumento acumulativo del 3,2% para el bimestre mayo-junio en dos cuotas del 1,2% para mayo, con un retroactivo del 1% (que cubriría abril), y del 1% para junio, más dos sumas fijas no remunerativas de entre 35 y 40 mil pesos.

Armando Cavalieri, líder del Sindicato de Comercio

El impacto de las sumas fijas, que potencia el efecto de los porcentajes y crea la expectativa de que serán incorporadas a los sueldos, también podría haber provocado el cuestionamiento de Economía, aunque la muñeca negociadora de Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, logró disipar los temores: la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo homologó el 3 de este mes el convenio a través de la disposición 1273.

Sin embargo, aún no fue homologada la última paritaria rubricada por Armando Cavalieri, líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), quien pateó el tablero tras largos meses de rubricar aumentos alineados con la pauta oficial con un acuerdo del 5,4% trimestral (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio), que el Ministerio de Economía objetó.

Otro acuerdo sin homologación hasta el momento es el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que firmó con las cámaras un 7,6% de aumento para el período abril-agosto en cinco tramos: 3,3% en abril, 1,2% en mayo, 1,1% en junio, 1% en julio y 1% en agosto, más cinco sumas fijas de $30 mil para abril y $25 mil para cada uno de los meses restantes.