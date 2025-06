“Propusimos terminar con el curro de los fideicomisos”, destacó Torres sobre la propuesta de los gobernadores al gobierno nacional

Ignacio Torres propuso terminar con el curro de los fideicomisos

“Los gobernadores se ponen al frente de la batalla para eliminar fondos fiduciarios que condicionan el gasto de Nación y provincias”, afirmó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, luego de la reunión que mantuvieron distintos gobernadores provinciales con representantes del Gobierno Nacional, en el marco del Consejo Federal de Inversiones.

En comunicación con Radio Mitre, el mandatario señaló que ofrecen coparticipar con la Nación los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que son exclusivamente provinciales, con la condición que se ejecuten durante la crisis. Y mientras ingresan esos fondos mensualmente y que representan el 1% de la coparticipación.

“La decisión fue no entrar en cuestiones políticas e ir a una cuestión técnica concretamente, que una de las dos medidas que fueron propuestas con anterioridad: eliminar el famoso látigo y chequera, que son los famosos ATN que representan el 1% de la masa coparticipable federal”, informó el gobernador chubutense.

Y aseguró: “¿Esto es dinero que se saca a la Nación? No, esto es dinero de las provincias, que históricamente, no es un tema de este gobierno, sino de los últimos gobiernos nacionales, siempre se usó discrecionalmente para ayudar a los gobernadores amigos, entre comillas, o limitar a los que no eran afines”.

Para Torres, este gobierno, “a diferencia de otros gobiernos”, subejecuta el dinero de los ATN. Y explicó: “Subejecutar ese dinero, ¿qué implica? ¿Un ahorro fiscal? No, para nada, porque vos no podés ahorrar dinero que por ley tenés que usar para otra cosa. Hoy, lo que estamos planteando los gobernadores es que una parte de esos recursos pueda usarlo el gobierno nacional, de libre disponibilidad, por lo tanto, ahí sí tendría un ahorro fiscal si se quiere, y la otra parte se distribuya bajo los mismos índices de coparticipación federal. Y el otro fideicomiso que queremos eliminar es el famoso impuesto al combustible”.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut (REUTERS/Matias Baglietto).

En este punto, indicó que, ante un gobierno que conceptualmente sostiene que, como tal “se tiene que encargar de la macroeconomía, las relaciones exteriores y la seguridad interior”, solo existen las opciones de eliminar dicho impuesto “y no le cobras más impuesto a los argentino”; o se descentraliza. Y resaltó: “Las dos asignaciones específicas van de la mano de esta idea que es terminar con el curro de los fideicomisos”.

En tanto, Torres calificó que la reunión “fue buena” y descartó los rumores que indicaban tensiones entre los representantes de las provincias y los de la administración nacional.

En contraparte, celebró que hubo una iniciativa de conformar una mesa para tratar más temas. Sin embargo, aclaró: “Tiene que ser una mesa de trabajo concreto y parlamentario, sino es franela. Y nadie puede perder tiempo en este tiempo tan importante y bisagra para la Argentina, donde nadie pone en duda la necesidad de sostener el equilibrio fiscal y que haya un ordenamiento macroeconómico”.

Y concluyó: “Es verdaderamente histórico que todos los gobernadores, en un año electoral, afines y opositores al gobierno nacional, estemos reunidos trazando una agenda de desarrollo”.

Este lunes, el Gobierno les presentó a las provincias su contrapropuesta a los reclamos de mayor distribución de fondos nacionales, ante la caída de las recaudaciones y la paralización de las obras públicas. Aunque por el momento no hay un acuerdo entre las partes y continuarán las negociaciones.