Miguel Ángel Toma celebró el apoyo de Milei a Israel, pero criticó su estilo: “Genera un riesgo adicional”

La política exterior de Javier Milei hacia Israel sigue cosechando apoyos, pero también polémica y advertencias por igual. En diálogo con Infobae en Vivo, el ex director de la Secretaría de Inteligencia y ex secretario de Seguridad Interior, Miguel Ángel Toma, reivindicó el alineamiento de Argentina con Estados Unidos e Israel impulsado por el Presidente, pero llamó la atención por el “riesgo adicional” sobre la forma en que se lleva a cabo, en medio de la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

En la última semana, tras visitar Israel y abrazarse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, Milei defendió el ataque militar israelí hacia Irán como “la salvación de la cultura occidental”, reiteró su “apoyo incondicional a Israel y Estados Unidos” y definió al régimen islámico, sin más, como “un enemigo de la Argentina”.

Al ser consultado si ese respaldo es una sobreactuación, Toma expresó su desacuerdo con ese estilo de ejercer la diplomacia y dijo que “habría que preguntarle a Milei por qué le hace”. “Sinceramente, creo que el tipo de acciones nos genera un riesgo adicional. Está vinculado a su estilo. A Israel le serviría una actitud menos evidente, lo que les sirve es que Argentina la acompañe en los organismos multilaterales”, analizó, en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán se encuentra en una etapa especialmente tensa y de definiciones, y los gestos del gobierno libertario —con declaraciones, gestos diplomáticos y la propuesta de trasladar la embajada a Jerusalén— encendieron el debate entre expertos sobre los beneficios y los potenciales peligros que arrastra ese alineamiento para la seguridad nacional.

Según su mirada, Toma consideró que el comportamiento se debe a que “Milei y Trump tienen características muy similares” en el ejercicio del liderazgo. “La diferencia Trump está parado en la principal potencia, y nosotros tenemos una estructura de inteligencia devastada. Es riesgoso”, advirtió. Y fue enfático en remarcar que ese tipo de gestualidad “es innecesario, no sirve” y “no ratifica el realineamiento” con Occidente. “No lo haría”, sintetizó.

Sobre la intención del presidente de mudar la embajada argentina a Jerusalén, Toma advirtió: “Es una jugada complicada, no es fácil, requeriría una ley del Congreso. No es algo que se pueda hacer por decreto. Hay antecedentes: el gobierno de Perón en 1950 reconoció al Estado de Israel y estableció la sede diplomática en Tel Aviv. Cambiarla es un proceso institucional complejo”.

El riesgo de un atentado terrorista en el país

Al describir los desafíos locales frente al conflicto geopolítico, el ex titular de la SIDE describió: “Más que en guerra, nosotros (por Argentina) estamos en riesgo. El riesgo es el atentado terrorista. Irán está perdiendo la guerra en Medio Oriente, y pueden intentar algo para el público interno de Irán. Lo que está en discusión ahora es si el régimen iraní persiste o no persiste”. En concreto, ilustró que las nuevas amenazas terroristas ya no necesariamente se limita a grandes operaciones, como los dos atentados que sufrió el país en la embajada de Israel, en 1992, y en la sede mutual de AMIA, en 1994. “A partir del ISIS, hay una nueva metodología que es el ‘lobo solitario’, que es la capacidad de alguien que tiene locura o instrucción de pisar a 30 personas por la calle”, ejemplificó.

En su análisis, a pesar de las críticas, Toma consideró que el realineamiento gepolítico con Estados Unidos e Israel “es uno de los grandes éxitos de Javier Milei”. “Irán nos puso dos bombas y tuvo actos de guerra con la Argentina. Quien combate a Irán es nuestro aliado”, remarcó. Y recordó, según su análisis, la lógica de los atentados en la AMIA y la embajada de Israel: “Durante el gobierno de Menem se suspendió el acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán, y eso fue lo que generó entre 12 y 15 años de retraso en su proyecto atómico. Si no fuera por esa decisión, Irán hoy tendría la bomba nuclear. Los atentados fueron la represalia. Pero ahora, además de uranio, necesitan científicos y centrifugadoras que fueron blanco de operaciones israelíes”.

En ese contexto, el ex titular de la SIDE lamentó que la Argentina “viene de una destrucción sistemática de la inteligencia”, que no fue revertida ni siquiera durante el gobierno de Mauricio Macri. Y recordó que la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño, realiza un “pedido remite la totalidad del libro de movimientos de la AFI sin testar”, en los últimos cuatro años de la gestión de Cambiemos. Aquella información puso en riesgo a agentes que, por ejemplo, intervenían “en el Líbano operando desde hace más de 15 años”.

Toma explicó que la situación de vulnerabilidad no se resuelve solo con presupuesto. “Si recuperas los 60 o 70 cuadros oficiales de inteligencia que borró el kirchnerismo después de la muerte de (Alberto Nisman), se puede reconstruir rápidamente la inteligencia”, opinó. También criticó la falta de funcionamiento sobre la comisión bicameral encargada de supervisar a los organismos de inteligencia: “Es fundamental que funcione. Hoy depende de la voluntad política y de quién la controle. Eso determina de verdad la capacidad de anticipar y neutralizar amenazas”.

