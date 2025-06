El embajador de Israel en Argentina analizó la seguridad del territorio nacional: “No vemos una amenaza específica”

El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela (Foto: Franco Fafasuli)

El conflicto entre Israel e Irán sumó un nuevo capítulo con la intervención de Estadios Unidos durante el fin de semana. En este contexto, Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina, analizó la seguridad del territorio nacional en medio de la escalada en Medio Oriente y el apoyo de el presidente Javier Milei a la decisión de Donald Trump. De esta manera, el diplomático aseguró que "no existe ninguna amenaza específica”, pero aclaró que se trabaja todos los días en la prevención. Además, descartó la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial.

“Siempre estamos trabajando, pero no vemos amenaza específica (en Argentina). Las embajadas de Israel tenemos algunas medidas de seguridad, pero estamos trabajando para estrechar aún más la relaciones entre ambos países en tecnología, innovación, agua y agricultura”, afirmó Sela, en una nota con LN+.

Este mismo domingo, Javier Milei respaldó la decisión de Donald Trump de atacar centrales nucleares de Irán. El presidente apoyó a Estados Unidos al reivindicar el alineamiento geopolítico con la Casa Blanca y la gestión de Benjamín Netanyahu.

El presidente Javier Milei junto al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

El mandatario se hizo eco de un mensaje publicado en la red social X esta madrugada por el ministro de Defensa, Luis Petri. “Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares. ¡Mañana el mundo despertará más libre y en paz! Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes. ¡Gracias Presidente Milei! ¡Estamos del lado correcto de la historia! ¡Del lado de la Justicia!”, publicó el ministro.

Milei también reposteó un mensaje del vocero presidencial Manuel Adorni, quien escribió: “Terrorismo nunca más. Fin”.

Hasta el momento, no se prevé que haya un comunicado de la Oficina del Presidente, la cuenta que el libertario considera que es la representativa de sus posiciones como jefe de Estado; ni tampoco de la Cancillería Argentina.

El rezo de Milei en el Muro de los Lamentos con el primer ministro, Benjamin Netanyahu

La última vez que Milei se refirió directamente al tema fue en una entrevista con LN+. “Irán es una teocracia que quiere exterminar al único país, a la única democracia libre de Medio Oriente. Es muy difícil negociar con alguien que lo quiere exterminar (...). Irán, en paralelo, se estaba armando y se estaba desarrollando como potencia nuclear. Imagínese si se desarrolla Irán como potencia nuclear, el mundo está en problemas. Israel está haciendo el trabajo sucio que no hacen otros”, dijo en esa oportunidad.

El fin de semana pasado, Milei volvió de una extensa gira internacional que incluyó cuatro días de visita a Israel. Su estadía en Medio Oriente culminó con un rezo en el Muro de los Lamentos, acompañando a Netanyahu. Durante esos días, el mandatario argentino se reunió con diferentes autoridades de ese país: el presidente Isaac Herzog; el canciller Guideon Sa’ar; el ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich; el ministro de Asuntos de la Diáspora Amichai Chikli, y la ministra de Transporte, Miri Regev.

Por otro lado, al ser consultado sobre la posibilidad de que el conflicto escale a nivel global, el embajador descartó que llegue a desatarse una “Tercera Guerra Mundial”. “No pienso que tengan estas capacidades”, aseguró Sela.

“Yo no pienso que estamos en este momento (entrando en una Tercera Guerra Mundial). Irán está muy débil. No pienso que tiene estas capacidades, todo depende de ellos. Si quieren llegar a una negociación, esto puede ser un carril hacia el futuro. Esta es una oportunidad para la paz de todos aquellos en la región que no somos extremistas y que queremos dialogar y vivir pacíficamente”, comentó.

Eyal Sela junto a Javier Milei

Y continuó: “Tenemos paz con Egipto y Jordania. Los Acuerdos de Abraham con países como los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Baréin. Irán no es enemigo solo de Israel, es enemigo de los países del Golfo y Europa, porque amenazan la estabilidad y apoyan el terrorismo. Cuando están débiles, es una oportunidad para que la gente buena del mundo busque una solución pacifica a gran parte del conflicto”.