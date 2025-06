Vallaron el frente de la casa de Cristina Kirchner en la previa a un “banderazo” convocado por el kirchnerismo

Bajo prisión domiciliaria, Cristina Kirchner mantiene el contacto con sus seguidores desde el balcón de su casa (Sebastian Alonso)

A tono con la conmemoración por el feriado nacional, el kirchnerismo convocó a un “banderazo” para este viernes, a las 17, frente al departamento de Cristina Kirchner, en la calle San José 1111, para volver a manifestarle su apoyo a la ex presidenta. Sin embargo, los alrededores del edificio donde vive la expresidenta bajo prisión domiciliaria amanecieron con un vallado.

El operativo de seguridad se vio reforzado esta mañana, con el dispositivo físico para ordenar las aglomeraciones de personas y más efectivos de que anteriormente no estaban.

En ese marco, Cristina Kirchner protestó este viernes por sus condiciones de detención y el régimen “arbitrario” que le implementaron. A través de las redes sociales, anunció que su defensa legal recurrió hoy a otra decisión del tribunal porque solo le permitieron que la visiten únicamente su núcleo familiar, abogados y médicos, con un previo listado, y no otras personas allegadas, que deberán requerir una autorización especial.

El vallado frente a la casa de Cristina Kirchner

“El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida… cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles", fundamentó la ex presidenta.

“De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo. ¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?“, preguntó, con su habitual dejo de ironía.

Así, la previa al “banderazo” de este viernes sumó un nuevo capítulo de tensiones y cruces por los alcances de la prisión domiciliaria. La convocatoria se difundió a través de las redes sociales de "Argentina con Cristina“, y lo compartieron referentes cercanos a la exmandataria, entre ellos, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

El posteo de Cristina Kirchner

En pleno feriado nacional por el Día de la Bandera, coincidente con el 205° aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, la consigna invita a simpatizantes y militantes a presentarse con banderas argentinas para saludar a la expresidenta frente a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria por la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

El “banderazo” es impulsado luego de un jueves cargado de novedades judiciales para la dos veces expresidenta. Ayer, se cumplió la instrucción del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), conformado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, para que se coloque la tobillera electrónica a la exmandataria para cumplir la condena dictada en la causa Vialidad, que se ratificó con el fallo de la Corte Suprema.

La implementación del dispositivo electrónico fue realizada en el propio domicilio de Cristina Kirchner por un comisario de la dependencia 1-C de la Policía de la Ciudad, quien, además de comunicarle el inicio del cómputo de la pena, le leyó sus derechos y realizó la toma manual de huellas dactilares.

De acuerdo con la resolución, la tobillera solo podrá ser retirada mediante orden judicial y el monitoreo del dispositivo quedó a cargo del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El flyer con la convocatoria al banderazo frente a la casa de Cristina Kirchner

Sin embargo, mayor revuelo público tuvo la polémica judicial sobre el uso del balcón. Es que, conocida la sentencia, la exjefa de Estado utilizó esa parte de la propiedad para saludar y agradecerle su apoyo a los seguidores, que se acercaron a su domicilio en San José. Desde que se conoció el fallo, la residencia se convirtió en un sitio de peregrinación.

Este jueves, el TOF 2 resolvió autorizar a Cristina Kirchner el uso del balcón de su residencia, luego de la solicitud de aclaratoria presentada por sus abogados. Los jueces Gorini y Giménez Uriburu subrayaron en la notificación que el tribunal no vedó “el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble” que habita la expresidenta, aunque la conminaron a ejercer “prudencia, criterio y sentido común” para que el saludo o la permanencia en el balcón no alteren la convivencia ni la tranquilidad del vecindario.

Una militante enarbola una bandera argentina y consignas a favor de Cristina Kirchner, frente al departamento de la exmandataria (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Conocida la habilitación oficial, Cristina Kirchner volvió a salir al balcón en su departamento para saludar brevemente a los militantes y simpatizantes congregados en los alrededores del edificio.

El operativo de notificación judicial incluyó además la firma del acta donde constan las reglas de conducta que regirán la nueva situación de la expresidenta. El derecho del goce de la pena de reclusión en el domicilio depende de los límites impuestos por el tribunal.

Ayer, un grupo de mujeres se acercó para visibilizar su protesta contra el uso de la tobillera electrónica. Diseñaron un arreglo floral para sus tobillos, como método de reivindicación y resignificar el dispositivo que controla la reclusión. “Cristina es inocente, y la tobillera nos la ponemos todas. Es un certificado de dignidad”, señaló una simpatizante.

El operativo de seguridad y limpieza en la zona

Este viernes, la organización del “banderazo” prevé una mayor concurrencia de militantes peronistas y seguidores a los días anteriores, a raíz del feriado nacional.

En ese marco, las autoridades porteñas reforzaron en los últimos días la presencia policial en la zona para garantizar la seguridad y la limpieza del vecindario.

Según fuentes del gobierno porteño, las áreas de Seguridad, Espacio Público e Higiene Urbana implementaron un operativo permanente en la zona de San José al 1100 durante las 24 horas. El dispositivo incluye tres repasos de limpieza intensivos diarios con la labor de 20 barrenderos adicionales y el uso de hidrolavado sobre calles, veredas y paredes. Dentro del esquema de ordenamiento urbano, el objetivo es evitar ocupaciones prolongadas de personas en el espacio público con la instalación de mobiliario.

En los últimos días, personal de la ciudad retiró de la vía pública varios elementos no autorizados que habían sido emplazados en las inmediaciones: ocho gazebos, mesas para servir comida, sillas, banquetas y seis parrillas. Además, desde el martes de la semana pasada, cuando la Corte Suprema ratificó la condena de Cristina Kirchner, se reforzó el patrullaje y la custodia, la cual corresponde a la Policía Federal Argentina (PFA).

Fotografía: Gastón Taylor

El operativo de seguridad se apoya en la vigilancia ininterrumpida del Centro de Monitoreo porteño y en un despliegue policial que incluye una cápsula permanente del DIR en la intersección de San Juan y San José. Policías destinados a la seguridad del barrio cubren un radio de 300 metros a la redonda y, en horario habitual, el móvil de la Comisaría Comunal 1 recorre el sector, pasando cada hora por la esquina, siempre que la calle no esté cortada.