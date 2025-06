Cristina volvió a salir a su balcón, luego de la polémica por las restricciones judiciales

La salida de Cristina Fernández de Kirchner al balcon

La imagen de Cristina Kirchner en el balcón de su departamento en Recoleta volvió este miércoles 19 de junio. La ex presidenta, que cumple prisión domiciliaria en el marco de una causa judicial, había interrumpido su habitual saludo a los militantes desde ese lugar tras la intervención de la Justicia y la posterior restricción a sus movimientos. Ante la incertidumbre sobre el alcance real de las disposiciones que limitaban su intercambio con la militancia, la ex mandataria presentó un pedido de aclaratoria que finalmente obtuvo respuesta. Tan pronto como supo que su gesto no estaba expresamente prohibido, decidió replicar el saludo que ya es un ritual entre sus seguidores.

La escena se da en un contexto de tensión continua entre las formas de ejecución de la condena que impone la Justicia y la respuesta de la ex presidenta y sus seguidores ante lo que consideran un fallo proscritivo. La militancia que se congrega en las inmediaciones del domicilio de Kirchner y las fuerzas de seguridad porteñas habían chocado el sábado 14 de junio, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojaron la zona tras recibir una orden judicial que dispuso garantizar la tranquilidad de la cuadra y restringir actos públicos en el lugar.

Varios militantes, algunos de ellos dirigentes de agrupaciones políticas y sociales alineadas al kirchnerismo, denunciaron el operativo como “represivo”, mientras desde el gobierno local señalaron que se trató de una medida para restablecer el orden y responder a denuncias vecinales.

La repercusión creció cuando Kirchner dejó de aparecer en el balcón. Fue tras una notificación formal acerca de las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria. El propio equipo legal de Kirchner solicitó precisiones al juzgado de ejecución penal respecto de si el saludo desde el balcón podía considerarse violatorio de la orden judicial.

Decenas de personas volvieron a la casa de la ex presidenta para usar su apoyo simulando utilizar tobilleras pero no electrónicas si no de flores (Foto: Sebastián Alonso)

El lunes 17 de junio, la ex presidenta se refirió públicamente a esta situación con un mensaje irónico desde su cuenta personal: “Menos mal que no tengo macetas”, dijo irónicamente, aludiendo a la imposibilidad de salir al balcón sin riesgo de incumplir la directiva judicial.

La decisión judicial que habilitó nuevamente el intercambio de saludos desde el balcón llegó este martes. El juzgado resolvió que “no existe impedimento para que la imputada salude a sus seguidores desde el balcón de su domicilio, siempre y cuando no se convoque expresamente a movilizaciones o manifestaciones en la vía pública”. Con la comunicación oficial en sus manos, Kirchner volvió a asomarse a su tradicional punto de contacto con los militantes.

En ese marco, un grupo de mujeres se acercó hasta la esquina de San José y Humberto 1°, donde se encuentra el domicilio de la ex presidenta, para expresarle su apoyo. “Cristina es inocente y la tobillera nos la ponemos todas, es un certificado de dignidad”, expresaron, mostrando pulseras de flores en sus tobillos.

El gesto de respaldo a Cristina Kirchner ante las condiciones que impuso la justicia para su detención (Foto: Sebastián Alonso)

Las militantes hacían referencia a la otra orden que marcó la jornada, la imposición de que Cristina Kirchner cumpla con la prisión domiciliaria utilizando una tobillera electrónica.

Tal imposición es concebida por los seguidores de la ex presidenta como un acto de humillación para ella, ya que consideran ridícula la idea de que exista un riesgo de fuga que torne necesario el uso del dispositivo.

Por otro lado, el regreso al balcón, lejos de perder intensidad, reafirmó el respaldo de las agrupaciones y la narrativa de persecución política que mencionan varios referentes kirchneristas.

En el trasfondo, los abogados de Kirchner señalaron que su cliente continuará cumpliendo las condiciones impuestas por la justicia, mientras se reserva el derecho a presentar recursos ante eventuales nuevos intentos de limitar su interacción con los militantes. Al mismo tiempo, fuentes allegadas a la ex mandataria expresaron que la definición acerca de qué actos pueden considerarse violatorios del “orden público” dependerá de cada situación concreta y de la interpretación de la autoridad judicial.