Luis Juez advirtió sobre posibles disturbios por la detención de CFK: “Mañana va a ser un día complicado”

Luis Juez advirtió que mañana será un día complejo por la detención de Cristina Kirchner

Luis Juez, senador nacional del PRO y abogado penalista, sostuvo que Cristina Kirchner nunca se defendió de manera técnica en la causa Vialidad, por la que fue condenada. Además, afirmó que la ex presidenta nunca utilizó pruebas en su favor y que basó su estrategia en una narrativa política.

“En 17 años Cristina nunca dijo que era inocente. Nunca se defendió con la prueba, te lo digo como abogado penalista de casi 40 años. Nunca dijo ‘no me vengan a romper las bolas, de este tramo hasta acá yo no tengo nada que ver’”, expresó el legislador cordobés en diálogo con Radio Mitre.

Juez aseguró que la metodología investigada en la causa Vialidad se replicó en otras provincias. “La mecánica de Vialidad en ejecución de la obra pública es la mecánica en Argentina. Lo mismo que hizo Lázaro Báez con Austral Construcciones en este tema por el que fue condenada Cristina, lo quisieron hacer acá en Córdoba cuando yo era intendente”, afirmó. Y agregó: “Esa matriz de corrupción ejecutada por este tipo de gente es una de las formas que tienen todavía actualmente muchos peronistas”.

En esa línea, el senador señaló que esa supuesta estructura de funcionamiento es la razón por la cual muchos dirigentes del peronismo evitan pronunciarse sobre el caso. “Por eso el peronismo no quiere hablar de este tema, porque es la matriz de corrupción con la que se llenan los bolsillos”, dijo.

Luis Juez, senador nacional

Al ser consultado por la línea argumental que utilizó Fernández de Kirchner en su defensa, Juez criticó el contenido político de sus intervenciones. “El argumento de Cristina y sus abogados… nadie se anima a decirle las cosas como son a Cristina. Ella cree que alegando políticamente iba a desbaratar el lawfare y toda esa cuestión. Pero vos como abogado sabés que cuando te acusan de una cuestión, te tenés que defender con la prueba, no con chamuyo ideológico, con discusión berreta, con debate”, sostuvo.

Juez también mencionó el rol de distintos ex funcionarios en la estructura de contratación de obra pública. Según planteó, la responsabilidad en esa área estaba centralizada en figuras concretas. “La mecánica de la obra pública la ejecutó José López. ¿Por qué el ministro De Vido no está detenido? Porque pudo acreditar que en el manejo de la obra pública él como ministro no lo manejaba, estaba totalmente delegado a López, el hombre de los bolsos”, afirmó.

En relación con la sentencia dictada contra la ex mandataria, Juez la consideró adecuada. “La condena es la que corresponde por un hecho delictivo. Y los que llaman proscripción, está bárbaro y es muy romántico, pero es parte de la pena”, señaló.

El senador fue consultado también sobre la posibilidad de que ocurran disturbios mañana cuando se concrete la detención de Fernández de Kirchner. En ese marco, expresó su preocupación por eventuales incidentes. “Sí, y ojalá me equivoque y tenga que llamar para pedir disculpas. Están con eso y es una locura porque así no funcionan las cosas”, afirmó.

El tribunal solicitó medidas de seguridad especiales en Comodoro Py ante las detenciones previstas para esta semana (REUTERS/Matias Baglietto)

Juez cuestionó además el accionar del juez que autorizó el operativo de traslado. “El juez de ejecución penal tiene que pensar. No les pudo haber dado cinco días para que organicen semejante quilombo mañana en Argentina”, dijo. “Ojalá me equivoque pero parece ser que mañana va a ser un día complicado”, concluyó.

Como adelantó Infobae, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola tienen previsto presentar este martes su dictamen en respuesta a la solicitud de arresto domiciliario, presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, para dar cumplimiento de la condena a seis años de prisión que pesa sobre ella y que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la semana pasada.

La decisión de los fiscales ya estaría tomada: se opondrán a concederle el beneficio. El dictamen llega en la víspera del vencimiento del plazo de cinco días hábiles que el Tribunal Oral Federal N.º 2 otorgó a todos los condenados para presentarse voluntariamente en los tribunales de Retiro.