Qué se sabe de la marcha por Cristina Kirchner: el mapa de los recorridos posibles, los participantes y más detalles

El peronismo se moviliza en apoyo de Cristina Kirchner (foto Reuters)

Son cerca de 50 cuadras, en torno a los cinco kilómetros, que separan la casa de Cristina Kirchner de los tribunales federales de Comodoro Py. Una distancia que separa la libertad plena de la prisión efectiva y la inhabilitación perpetua. Ese trayecto es el que el círculo más cercano de la presidenta del PJ quiere regar de militantes convencidos y de ciudadanos autoconvocados. Es un desafío que puede exponer una fortaleza política inocultable o, si la convocatoria es magra, un ocaso perentorio.

Una cuestión es clave y puede cambiar el tablero. El juez Jorge Gorini, que tiene a cargo la ejecución de la pena del Tribunal Oral Federal N° 2, está definiendo los detalles de la formalización del arresto domiciliario. Si bien la ex vicepresidenta está citada, no se descarta un cambio de último momento. “No nos hacemos ecos de trascendidos. La marcha se mantiene”, dijeron a Infobae fuentes cercanas a CFK.

Los recorridos posibles de la movilización (Infografía Marcela Piarristeguy)

Desde la semana se lanzó un operativo seducción y reconciliación en el seno del peronismo para sumar adhesiones. No hay exclusiones ni rencores. Antiguos adversarios se convierten en aliados renovados. El diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y su lugarteniente, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, están a cargo de la convocatoria.

La dirigente, que es secretaria de Organización del Partido Nacional Justicialista, fatiga su celular para asegurar una convocatoria a la altura de las expectativas, que son altas: de 500 mil a un millón de almas calculan que podrían acompañar, de ida y vuelta, a la jefa del PJ.

Toda movilización masiva es una combinación de ideas, objetivos y un desafío logístico, del que no están ajenas las “efectividades conducentes” de recursos económicos y materiales. Colectivos, alimentos, baños químicos, son las necesidades que deben ser atendidas, más allá de los sentimientos.

Para eso, los organizadores vienen conversando desde la semana pasada con gobernadores, intendentes y gremios, que tienen margen para esos incómodos menesteres. Referentes clave de esos ámbitos ya se comprometieron a ser proveedores para garantizar la apuesta del kirchnerismo, antes del inicio de la prisión de la ex presidente.

Recorridos posibles

Entre los aspectos centrales que están definiendo los organizadores se destaca el recorrido que tendrá la caravana de apoyo. La intención es que durante todo el trayecto haya gente caminando junto al vehículo que transporte a la presidenta del PJ, de ida y vuelta hacia Comodoro Py.

En principio, habrá tres puntos de encuentro o concentración. Eso dependerá de itinerario que dispongan los organizadores, por eso se prevé que haya contactos con funcionarios del gobierno nacional y del porteño para garantizar la seguridad.

La primera opción que se maneja en el Consejo del Partido Justicialista es Avenida San Juan, Avenida 9 de Julio, Avenida Libertador, Retiro y confluir frente al edificio de los tribunales federales con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un trayecto de aproximadamente de cinco kilómetros, directo y sigue avenidas principales, lo que facilita la orientación y el tránsito.

La segunda alternativa es avanzar por la Avenida San Juan hasta las avenidas Madero y Huergo, bordeando el Paseo del Bajo. Si bien el trayecto es similar en distancia, calculando unas 48 a 52 cuadras, es una opción más panorámica y pasaría por detrás de la Casa Rosada.

La definición se dará entre hoy y mañana por una cuestión de organización y coordinación entre la seguridad que La Cámpora suele brindar en los actos que tienen a Cristina Kirchner como protagonista principal.

Los convocados

Hasta ahora, los que están detrás de la logística confirmaron que participarán todos los partidos y organizaciones del panperonismo, desde el PJ orgánico, La Cámpora, el Frente Renovador de Sergio Massa, Patria Grande y Argentina Humana de Juan Grabois, Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, Principios y Valores de Guillermo Moreno, gremios de la CGT, de las dos CTA, sectores piqueteros, como el Movimiento Evita y Barrios de Pie, el Polo Obrero, y agrupaciones de izquierda que integran el FIT.

Entre los factores clave -y se prevé más numerosos- serán los intendentes del conurbano bonaerense, que sin matices, anunciaron que van a participar y aportar militancia y recursos para la movilización. También, hay confianza de que pueda haber participación de autoconvocados o “silvestres” que se sumen, por eso la fuerte presencia que se viene dando en redes sociales difundiendo los detalles de la marcha.

Si bien se prevé que algunos gremios impulsen paros acotados para garantizar el apoyo a la marcha, está descartado que eso pueda afectar a los medios de transporte, como trenes, colectivos o aviones.

El aporte de los gobernadores alineados con Unión por la Patria, hasta ahora, era incierto. En primer lugar, está Axel Kicillof, que se prevé que participe, pero todavía no está clara la presencia de Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) o Claudio Melella (Tierra del Fuego).

Hay singularidades en ese grupo, como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) que enviaron “embajadores” a los actos de apoyo a Cristina Kirchner, pero mantuvieron un deliberado bajo perfil. Son dos de los que tienen una relación inmejorable con la Casa Rosada.

Más allá de eso, la potencia de movilización estará en los intendentes, que este fin de semana se conectaron por zoom y prometieron enviar delegaciones a la ciudad de Buenos Aires. La realidad del compromiso con el futuro de Cristina Kirchner quedará expuesta en el aporte que realicen en la convocatoria del miércoles.