Qué dicen las escuchas al “Rey de La Salada”: un viaje por Maldivas, sus “juguetes” y las compras millonarias

Jorge Castillo y su mujer viajaron por Dubai y Maldivas para despedir el 2024.

Durante meses, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. Infobae accedió a decenas de conversaciones incorporadas a la causa judicial por lavado de dinero que desencadenó el cierre temporal de La Salada. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.

Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Dubai (en Emiratos Árabes) y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.

Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Dubai y Maldivas para pasar el Fin de Año.

El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.

- Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.

- Nilda Arrieta: Sí ....

- NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas .... Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro... Casi 70.000 dólares.

-NA: ¿Qué es hotel nada más?

-NL: Hotel y aéreo

-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?

-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto...

-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?

-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..

Dos días después, Luengo le cuenta a su mamá que tiene “el ok” de Castillo para hacer el viaje familiar a Fin de Año y que prepara otro tour en julio de 2025 a Mallorca, en España. “Julio Mallorca. Pero... ahora enero... quiero cerrar enero, porque viste, mi tema. Maldivas, ahí voy a tener lugar, pero me corre, Costa Esmeralda, viste, no quiero ir a un lugar pedorro si voy a la costa...”, dice el 8 de agosto en una charla que comenzó a las 18:39 y terminó a las 19:18.

Castillo y su mujer posan en Dubai.

Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.

Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.

Las operaciones inmobiliarias nunca se detienen. El 28 de enero de este año, la mujer de Castillo se comunica con una persona desconocida para intentar adquirir una casa valuada en USD 100 mil.

-Natalia Luengo: Hola; sl que tal, buenos días, te llamo para averiguar por una propiedad que tienen en venta ... en la calle Delia entre Yrigoy e Islas Malvinas.

-NN: Si, es una casa a reciclar

-NL: Sí, correcto.

-NN: Irigoy frente al predio deportivo, con canchitas de paddle y futbol... lote de 950 x 60, es un lote muy amplio...

- NL: Este es el último número

- NN: Viste como es esto... ya la han bajado porque se había tasado un colega en 120, me dijo que a 100 mil la vendía, y si vos me decis ‘tengo esta plata’ yo la consulta la hago. El rubro es así, a veces te dicen que no y al mes ...

Fotografía: Jaime Olivos

Las escuchas a los teléfonos de Castillo revelan charlas con puesteros, discusiones por los alquileres, y hasta detalles de sus trámites bancarios. El 12 de agosto, el empresario se comunica con el Banco Nación porque no podía realizar una transferencia de $1.800.000.

-Jorge Castillo: Hola que tal, mi nombre es Jorge Castillo, tengo cuenta ahí en el banco para impuestos ¿no? Deposité, ahora puse para pagar un millón ochocientos y pico mil pesos. Tengo cerca de $12.000.000 de pesos depositados y me dice que no tengo fondos. Te paso con mi señora, que yo estoy manejando y va acá al lado mio.

- NN: me indica que estaba intentando realizar un pago, un movimiento en la aplicación

- JC: Claro, si, con la aplicación de Banco Nación quiero pagar un VEP de AFIP. Y cuando selecciono, voy a la opción pagar, me sale me dice su saldo es insuficiente para pagar el VEP seleccionado R91 entre paréntesis. Y yo tengo, en la cuenta tengo dinero, más de lo que quiero, tengo $12.000.000 en la cuenta y quiero pagar, tengo $1.800.000 o elijo un VEP de $220.000 y también me sale que no tengo saldo suficiente, y dinero tengo en la cuenta.

Castillo fue detenido hace dos semanas en su mansión de Luján, acusado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, y evasión impositiva. Cerca del empresario aseguran que hace tiempo fue corrido del manejo de La Salada por una interna con otros dos socios: Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez.

Las escuchas, prorrogadas durante meses, revelan su devoción por las armas. En una conversación del 30 de julio del año pasado, la mujer de Castillo habla con un familiar de los “juguetes” de su marido. “Jorge estaría mostrando los juguetes nuevos...”, cuenta en referencia a sus armas nuevas. Y agrega: “No, no conseguimos porque, a ver. Winchester, en si, es como, viste, es una, como digamos, un Roll Royce... Pero igual es como que es modelo tipo Winchester, entonces hay algunos que, como todo, ¿Viste?, que todo te copian, ¿No? Entonces nos pasó algo, pero justo el hombre que me hizo el trámite, dice que como el trabaja para. Bah, lo que vos escuchaste, vos escuchaste el audio".

Enrique "Quique" Antequera

Las escuchas también revelaron las maniobras de Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, que todavía sigue prófugo, y sus hijos Lucas y Alan. “El producido de las intervenciones de los abonados de Enrique y sus hijos dan cuenta de domicilios vinculados, vehículos, movimientos de dinero, negocios inmobiliarios y el real manejo de los negocios bajo sospecha, por parte de Enrique Antequera. Nótese que tanto Alan como su padre en varias oportunidades se comunican en relación a una obra en construcción, de donde surgen elevados gastos de dinero", dice uno de los informes adjuntados a la causa.

Para la fiscal Incardona, Antequera es una figura clave de la asociación ilícita y su injerencia en los negocios se remonta al año 2007. “Su rol secundario, reflejado en las actas de la comisión directiva de la empresa, es aparente y no constituye más que una mera formalidad, ya que es el líder de la estructura ilícita que explota la feria Urkupiña S.A. y de la cual obtiene beneficios ilícitos que posteriormente se incorporan a la economía formal", dice la imputación.