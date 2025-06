La CGT se reunirá mañana con el PJ, en medio de las presiones por un paro y la necesidad de no irritar a la Corte

La mesa chica de la CGT podría analizar una medida en favor de Cristina Kirchner

La cúpula de la CGT enfrenta un dilema complejo en estas horas. Resiste la presión del sindicalismo K que le exige un paro general en rechazo de “la proscripción” de Cristina Kirchner y, a la vez, sabe que si da un paso en ese sentido puede irritar a los miembros de la Corte Suprema que deben dictaminar si tiene validez o no el capítulo laboral del DNU 70 de Javier Milei.

Pero a este tablero de difícil resolución se acaba de sumar un nuevo ingrediente: la conducción del PJ citó para mañana a los líderes cegetistas para ”analizar un plan de acción junto con el partido frente a la persecución política" de la ex presidenta condenada por hechos de corrupción, según trascendió.

Al encuentro iría una delegación sindical liderada por los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), mientras otros dirigentes importantes se ausentarán porque participan de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, que finalizará este viernes.

Por ahora, la CGT sólo difundió un duro comunicado de prensa hace 48 horas, antes de que se conociera el fallo que confirma la condena por corrupción contra la ex vicepresidenta. Y sus líderes admiten que movilizarán a sus afiliados si se concreta la marcha para acompañar a Cristina Kirchner a Comodoro Py, aunque no quieren saber nada con una convocatoria orgánica de la central obrera. Por ahora, son partidarios de declarar la libertad de acción para sumarse o no.

Octavio Argüello y Hugo Moyano

“La CGT ya se ha manifestado a través de un documento”, dijo esta mañana el cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros) a Radio El Destape. Consultado sobre si se decidirá otra medida, contestó e manera tajante: “No está planteado en el seno de la CGT. Hasta ahora no hemos conversado una medida de fuerza por Cristina. Si lo hacemos, tenemos que hacerlo por todos los temas, no por este tema. No somos un local partidario".

“Algunos confunden esto de Cristina con lo que pasó en el 55 y el 76, que fueron gobiernos de facto -destacó-. Nosotros repudiamos, pero entendemos que el gobierno que está fue elegido democráticamente".

Aun así, el hombre de confianza de Hugo Moyano consideró “una locura y una vergüenza” el fallo judicial y advirtió: “Rechazamos a cualquier ciudadano al que se lo quiera proscribir”, aunque seguramente quiso aludir al rechazo al intento de proscripción de cualquier ciudadano.

Cristina Kirchner, con sindicalistas afines como Sergio Palazzo, Abel Furlán y Mario Manrique

Esa postura del referente moyanista es la que comparten sus colegas del triunvirato, el “gordo” Héctor Daer (Sanidad) y el barrionuevista Carlos Acuña (estaciones de servicio), además de los independientes Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), más algunos dirigentes aliados que tienen en el Consejo Directivo de la CGT.

Quienes presionan por medidas extremas provienen del ala kirchnerista de la CGT: Abel Furlán (UOM), Sergio Palazzo (bancarios), Víctor Santa María (encargados de edificios), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Pablo Flores (AFIP), Norberto Di Próspero (personal legislativo), Horacio Arreceygor (Satsaid), Graciela Aleñá (Vialidad) y Carlos Minucci (jerárquicos de energía), entre otros.

Algunos, como Flores y Aleñá, estaban alineados con Pablo Moyano y ahora quedaron más cerca del kirchnerismo. Uno de los más duros fue Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), vocal xde la CGT y ex integrante de la Corriente Federal, donde militaban los kirchneristas y los pablomoyanistas, quien afirmó: "Exigimos a la CGT que convoque de manera inmediata a un paro general en defensa de la democracia".

Abel Furlán y Máximo Kirchner

Furlán, uno de los referentes del sindicalismo K, admitió que “todavía no hay una propuesta de paro porque hay muchos compañeros que están afuera (en alusión a los dirigentes que están en Suiza por la conferencia de la OIT). Pero tampoco se va a esperar demasiado a que la CGT tome una decisión”.

Para el líder metalúrgico, “hay compañeros que han salido a la calle sin que nadie los invite a hacer nada, y lo importante es eso: tenemos la responsabilidad de generar estas discusiones para ver cómo nos organizamos”.

“Esta es una lucha larga -advirtió-. Lo importante es tener consistencia en la resistencia y para ver de qué lado tenemos que ir todos. Porque un paro de 24 horas y que después no pase nada no sirve. Hay que construir un objetivo común con consistencia en el tiempo”.

Hace 24 horas, Palazzo reconoció que el gremialismo K busca promover un paro para movilizarse hacia los tribunales de Comodoro Py cuando Cristina Kirchner se entregue para quedar detenida e inhabilitada por la causa Vialidad.

Axel Kicillof, en un abrazo con Héctor Daer durante una reunión en la CGT

“Lo primero que tiene que haber es una gran movilización para acompañarla cuando tenga que presentarse a Tribunales. Para esa movilización tiene que haber interrupción de actividades para que todos puedan ir", afirmó.

El sindicalista dijo que había hablado con el cotitular de la CGT Héctor Daer antes de que se conociera el fallo y que volverá a hablar con él para organizar los detalles de las medidas en favor de Cristina Kirchner.

Sin embargo, como anticipó Infobae, en la cúpula cegetista insistieron en que “no habrá un paro general” para apoyar a la ex vicepresidenta y que se dará “libertad de acción” a los gremios para parar y movilizarse a Tribunales.

Andrés Rodríguez habló sobre un paro general por CFK: “La CGT no descarta nada”

Desde ese sector mayoritario, de todas formas, Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, calificó el fallo contra CFK como "una persecución política y una eliminación autoritaria de una candidata, que tiene derecho a presentarse a un cargo y que esto quede supeditado al voto de la gente".

En declaraciones a Radio Rivadavia, el líder de UPCN fue ambiguo cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que llamen a un paro general: “La CGT no descarta nada”, aunque resaltó que si hay una protesta: “Tiene que ser convocada y coordinada. Si cada uno sale por su cuenta, no será efectiva”.

Ahora, al haber sido convocada por la conducción del PJ, la CGT tiene menos margen para eludir una propuesta oficial de llamar a un paro general y a una movilización de todo el peronismo en favor de la condenada ex presidenta.

El enorme problema para la cúpula de la CGT es que no sólo tiene fluidos vínculos con los miembros de la Corte, sino, sobre todo, que aún espera que se pronuncien sobre la validez del capítulo laboral del DNU 70, que fue frenado por la justicia del Trabajo y está a consideración del máximo tribunal, y en breve seguramente tendrá que hacerlo por la reglamentación del derecho de huelga del decreto 340 que dictó Milei.

Cristina Kirchner junto a Hugo Moyano y Hugo Yasky, durante su primer mandato presidencial (Foto NA)

Hay motivos más ocultos que no serán reconocidos: la mayoría de la conducción de la CGT tiene una relación traumática con Cristina Kirchner y su hijo Máximo desde hace años. Muchos de sus miembros, que formaban parte de la CGT más cercana a la ex presidenta durante su segundo mandato, liderada por Antonio Caló, sufrían su destrato público y privado, además del permanente apoyo a la CTA kirchnerista conducida por Hugo Yasky, integrada por sindicatos paralelos que competían por el poder de los sindicatos enrolados en la CGT.

Otro de las razones de la mala relación es que la actual titular del PJ marginó al sector mayoritario de la CGT y del moyanismo en la conformación de las listas de candidatos legislativos de los últimos años en favor de sus sindicalistas fieles, como Palazzo, Yasky, Mario Manrique y Vanesa Siley (judiciales de SITRAJU).

Tampoco le perdonan que haya propuesto una reforma del sistema de salud que implicaba centralizar los recursos de las obras sociales, que la CGT interpretó como un intento de apropiarse de los fondos del sistema sindical sanitario.

Hay otro componente de peso que aleja a la cúpula cegetista de Cristina Kirchner: Daer y Rodríguez son algunos de los líderes sindicales que apoyan abiertamente el proyecto presidencial de Axel Kicillof. Lo mismo sucede con Hugo Moyano y otros dirigentes que se sienten muy lejos del cristinismo y de La Cámpora.