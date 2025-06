Francos se refirió a la condena de CFK: “Es un momento triste, pero hay que celebrar la vigencia de las instituciones”

Guillermo Francos habló sobre la condena de Cristina Kirchner durante su discurso en el CARI (Foto: Twitter @GAFrancosOk)

La Corte Suprema confirmó este martes la sentencia dictada en noviembre por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal y ratificó la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Luego de este fallo, que marca uno de los hechos de mayor impacto en el escenario político y judicial del país, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, fue uno de los primeros funcionarios en expresarse públicamente al respecto. Si bien se refirió al hecho como “un momento triste” para el país, destacó que hay que “celebrar la vigencia de las instituciones”.

La resolución del máximo tribunal fue adoptada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De esta manera, rechazaron las apelaciones presentadas tanto por la defensa de la ex presidenta como por los otros ocho condenados y el fiscal Mario Villar. Así, la ex presidenta deberá cumplir su pena a 6 años de prisión y quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Esto altera sus planes de competir por la tercera sección electoral en las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

Desde el retorno de la democracia en 1983, solo dos ex mandatarios fueron condenados por la Justicia: Carlos Menem y Cristina Kirchner.

Cristina Fernandez de Kirchner saluda desde el balcón de su casa tras el fallo de la Corte Suprema (REUTERS)

En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participó este martes de la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y tocó el tema de la condena de CFK por corrupción ante representantes de la política y la diplomacia.

“Hoy es un día realmente especial: sin dudas por el partido y por el hecho que todos hemos comentado, el fallo de la Corte”, comenzó Francos.

“La verdad, no puedo decir que sea un momento de felicidad. Es un momento triste ver a una persona que fue dos veces presidente de la Nación, una vez vicepresidente de la Nación, diputada y senadora, ser condenada a prisión”, sostuvo.

Francos también destacó la importancia institucional del fallo. “No es momento para que lo celebre. Sí, lo que hay que celebrar es eso que en lo que siempre dudamos, que es una verdadera vigencia de las instituciones de la República. Eso está demostrado”.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete

Una vez que se conoció la resolución de la Corte, el presidente Javier Milei festejó la decisión de los magistrados a través de una publicación en sus redes sociales. “Justicia. Fin”, dijo. Y agregó, en el habitual modo revanchista: “La República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuestos en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”.

Por su parte, Francos también habló sobre la reacción social que podría generar el fallo, por lo que señaló: “Muchos pensaban que podía haber convulsión, tenían temor de lo que pudiera pasar. La verdad fue una jornada en la que hubo algunas expresiones de simpatía hacia la ex presidenta en algunos lugares o algunos cortes en otros, pero no fue nada que no pudiera considerar razonable”.

Los mayores focos de disturbios se produjeron en los estudios de la señal de noticias TN, donde, tras el fallo contra Cristina Kirchner, militantes kirchneristas destrozaron las instalaciones.

Las imágenes fueron publicadas por el propio medio. El periodista Jonatan Viale, que se encontraba al aire haciendo su programa en ese momento, identificó a los agresores como militantes de La Cámpora, la agrupación fundada por Máximo Kirchner.

Militantes se reunieron en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner para brindarle su apoyo (REUTERS)

Los periodistas en el estudio denunciaron que además del equipamiento del canal, también fueron atacados trabajadores de seguridad y otros empleados de la señal de noticias, a las que les dañaron bicicletas y otras pertenencias.

La causa Vialidad investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas, un esquema que, según la sentencia, involucró a altos funcionarios y empresarios. El decomiso de los 84.000 millones de pesos forma parte de las medidas dispuestas para resarcir el daño económico causado al Estado.

El proceso judicial que culminó con la confirmación de la condena se desarrolló a lo largo de varios años, con múltiples instancias de apelación y revisión. La decisión de la Corte Suprema de rechazar los recursos presentados por las defensas y el fiscal cierra una etapa clave en la investigación de la corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La situación de los otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López, también queda sujeta a la resolución del TOF 2 respecto a las condiciones de detención. La edad y las condiciones personales de los condenados serán factores determinantes en la decisión sobre eventuales beneficios como el arresto domiciliario.