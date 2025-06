Alberto Fernández manifestó su apoyo a Cristina Kirchner: “No es porque me lleve de maravillas, es porque es injusto”

Alberto Fernández respaldó a Cristina Kirchner momentos antes de que la Corte Suprema se pronunciara sobre la causa Vialidad (Foto: Reuters/Tomás Cuesta)

Alberto Fernández, ex presidente de la Nación, le manifestó este martes su apoyo a Cristina Kirchner, quien fuera su vice, momentos antes de que la Corte Suprema se pronunciara sobre la situación de la también ex jefa de Estado en la causa Vialidad.

“Es un llamado a la reflexión colectiva: si la Justicia argentina actúa así, estamos ante un problema muy serio. Cuando Lula estuvo preso, no le pregunté si era de izquierda o de derecha, fui a defenderlo porque estaba preso injustamente. Si hoy estoy hablando no es porque me lleve de maravillas con Cristina, es porque es injusto lo que están haciendo y quiero vivir en un Estado de derecho. Este juicio ha violado sistemáticamente todas las reglas que el Estado de derecho le impone a un proceso”, manifestó Alberto Fernández en una entrevista con Radio con Vos.

En ese sentido, resaltó que “esto que hoy le pasa a Cristina le puede pasar a cualquiera el día de mañana, y si avalamos esto, lo que estamos avalando es una jurisprudencia vil, pueril, odiosa, intolerable a la conciencia republicana”.

“Si llegaran a la conclusión de rechazar la queja, sería un acto de arbitrariedad asombrosa que solamente lo podría dilucidar un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Justicia”, agregó el ex presidente.

Para quien fuera jefe de Estado hasta diciembre de 2023, “no es un problema de Cristina, es un problema de nosotros como sociedad y del Estado, que utiliza a la Justicia para silenciar opositores, y el modo que usa es este”.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner no mantuvieron una buena relación mientras fueron presidente y vicepresidenta (Foto: Reuters/Tomás Cuesta)

“Esta causa que involucra a Cristina es una causa que vengo siguiendo desde sus inicios y la conozco a la perfección. Es más, siendo presidente declaré testimonialmente y presencialmente ante el tribunal. Conozco absolutamente todos los detalles. Esta es una causa que tuvo 14 incidentes que llegaron a la Corte, donde Cristina Fernández de Kirchner marcaba arbitrariedades en el procedimiento que se estaba siguiendo en el juicio. Durmieron años en la Corte y un día la Corte rechazó los 14 reclamos como una cuestión formal, diciendo que no eran sentencias definitivas”, remarcó Alberto Fernández.

Y detalló: “Confiaba en que cuando llegara a la Corte, la Corte iba a atender esos casos, junto con el análisis de la sentencia definitiva. Entre esos casos hay temas muy relevantes, cosas que hacen a la defensa en juicio de Cristina. Por ejemplo, la no admisión de un sinfín de pruebas que Cristina Fernández de Kirchner propuso, por ejemplo el doble juzgamiento, porque la mayor parte, la inmensa mayoría de los casos que se le están imputando a Cristina Fernández de Kirchner, fueron juzgados, sentenciados y tienen sentencia firme de una causa que data del año 2010 y que tramitó en Santa Cruz, por lo cual estamos en presencia de una cosa juzgada que está volviendo a ser juzgada”.

La Corte Suprema se expedirá sobre la situación de Cristina Kirchner en la causa Vialidad (RS Fotos)

“Es una causa en la que ningún tribunal entendió cómo funciona la asignación de la obra pública en el Estado nacional. No es decisión de un presidente, es decisión del Congreso de la Nación, ya que la Ley de Presupuesto determina cuáles son las obras públicas que se van a presupuestar cada año, y un presidente de la Nación no tiene absolutamente nada que ver con la licitación de una obra pública, porque la licitación la hacen o los ministerios o los gobernadores, en cada caso. Lo único que hace el Estado nacional es verificar el estado de las obras y pasarles el dinero a medida que las obras avanzan”, explicó quien lleva “casi 40 años enseñando derecho penal”.

Además, Alberto Fernández recordó que “en el auto de procesamiento del juez Ercolini, el juez Ercolini llegó a decir que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había inducido a error a todos los diputados y a todos los senadores que habían aprobado los diferentes presupuestos en los que esas obras públicas habían sido dispuestas”.