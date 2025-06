Expectativa por la decisión de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad: Cristina Kirchner llegó a la sede del PJ

Anabel Fernández Sagasti: “La única condenada es Cristina, ni un funcionario de Santa Cruz”

Anabel Fernández Sagasti, senadora de Unión por la Patria, se refirió a la causa Vialidad al arribar a la sede del PJ para la reunión con Cristina Kirchner, en medio de la tensión por la posible detención de la ex presidenta. “La causa Vialidad es por una licitación que hizo la dirección de Santa Cruz, no hay otro condenado que no sea Cristina ni los funcionarios de la provincia”, afirmó, señalando lo inusual del proceso. Consultada por las opciones que manejan para las candidaturas en el provincia de Buenos Aires, detalló: “Tenemos plan A, B, C, pero yo prefiero siempre el plan A, que es que se pueda competir y que la gente vote si quiere o no que CFK la represente en la Legislatura”.