“¿Qué es lo que necesitan?“: El fuerte cruce entre una diputada libertaria y residentes del Hospital Garrahan

El cruce de la diputada Juliana Santillán con residentes del Hospital Garrahan

El conflicto entre residentes del Hospital Garrahan y el Gobierno sumó un nuevo episodio con un fuerte intercambio televisivo entre una de las profesionales en formación y la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán. El cruce ocurrió durante un programa emitido por TN, en el que se abordó la continuidad del paro y la oferta salarial propuesta por el Gobierno.

Durante el debate, Santillán planteó: “¿Ustedes se quejaban en el kirchnerismo que no llegaban a la canasta básica?”. Una de las residentes presentes le respondió: “En este momento el kirchnerismo no está, no está gobernando por decisión de la población. En este momento las personas que se tienen que hacer cargo de nuestra situación es el Ministerio de Salud de la Nación, porque ellos quisieron ocupar ese cargo”.

La diputada replicó con datos de representatividad sindical: “Residentes. El 10% y el 90% están en paritarias”. La médica, sin embargo, insistió en el problema del ingreso mensual: “¿Usted podría vivir con 797.000 pesos? Nosotros somos médicos, tenemos una matrícula, damos el cuerpo todos los días. Trabajamos de lunes a viernes, ocho horas”.

Más adelante, Santillán propuso una revisión del gasto estatal: “Yo pondría mucho ahínco en esa lucha y sacaría el gasto administrativo. Y le pediría al Gobierno que por favor ponga mucha lupa en esos gastos administrativos que no tienen que ser, que no sabemos de dónde salen y que son. Es 953 personas sobre 478”.

La residente volvió a centrar la discusión en el reclamo salarial: “No es mi labor. No es mi tarea. Toda mi vida deseé ser médica. Toda mi vida deseé ser pediatra de esta institución. Toda mi vida. Ese fue mi sueño, ser pediatra de esta institución. Mi trabajo en este momento es estar dentro del hospital y reclamando por mi derecho que no debería estar haciéndolo, porque yo debería tener un buen sueldo, porque es lo que me corresponde por ser médica”.

(Foto: Maximiliano Luna)

En otro tramo del debate, la diputada afirmó: “Hubo una respuesta del Ministerio”. La residente le respondió: “No, no hubo respuesta. Estuve yo sentada en esa mesa. Nosotros pedimos una mesa de diálogo todos los días y la mesa de diálogo no está otorgada”.

“Les ofrecieron 1.300.000”, aseguró Santillán. “Eso es un bono no remunerativo que no impacta en los recibos de sueldo”, contestó la profesional. “Entonces no les queda bien el bono, el aumento o lo que sea”, retrucó la legisladora. La médica fue tajante: “Nosotros queremos que impacte en nuestro sueldo”.

Más adelante, Santillán preguntó: “¿Qué es lo que necesitan? Porque parecería que tienen lo que necesitan y no están conformes”. La residente replicó: “¿Un bono no remunerativo le parece acorde? Nosotros estamos de acuerdo con un aumento que impacte en nuestro recibo de sueldo, como seguramente el impacto en su recibo de sueldo. Yo hoy no puedo alquilar con 800.000 pesos y no es el sueldo que corresponde ni para mis compañeros ni para mí. Siendo médicos de esta institución”.

Durante la tarde del martes, los residentes del Hospital Garrahan confirmaron que mantendrán el paro que vienen llevando adelante. En un comunicado de prensa, el colectivo profesional detalló que la propuesta del Ministerio de Salud consiste en un bono no remunerativo de 500.000 pesos. Según explicaron, esa suma llevaría el ingreso neto a alrededor de 1.300.000 pesos mensuales para los residentes de primer año y a más de 1.500.000 para los de último año y jefes de residencia.

Los médicos aclararon que la oferta “no está respaldada por un decreto oficial y carece de garantías y compromisos futuros de diálogo por parte de las autoridades”. Además, destacaron que “el recibo de sueldo sigue siendo el mismo”, y que este punto representa uno de los principales motivos del reclamo.

“Nuestro salario depende exclusivamente del Ministerio de Salud de la Nación. El bono no remunerativo que se instauraría a partir del 1 de julio del corriente año es un arreglo provisional a la situación”, indicaron en el mismo documento.

Frente a esta situación, el Ministerio de Capital Humano informó que la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia con los sindicatos vinculados al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”. Según el comunicado oficial, el encuentro se realizará en el marco de la conciliación obligatoria.

La reunión fue programada para el miércoles 4 de junio a las 14 horas en la sede de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, ubicada en la calle Callao al 100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.