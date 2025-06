Guillermo Francos ratificó que el Gobierno vetará los cambios en las jubilaciones

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos —como ya había anticipado días atrás—, ratificó que el Gobierno va a vetar las leyes que comprometan el equilibrio fiscal, como la reforma jubilatoria que discute Diputados. También, anticipó que enviará en las próximas horas al Parlamento el proyecto vinculado al uso de los “dólares del colchón”.

Francos habló ante la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que preside Silvia Bulla, en un encuentro convocado en el Centro Naval, en el centro porteño. Allí, el funcionario también se mostró confiado en un triunfo del oficialismo en las próximas elecciones nacionales, incluso en La Matanza, el bastión del peronismo. La declaración ocurrió horas después del anuncio que Cristina Kirchner de que será candidata por la Tercera Sección Electoral, pero para los comicios provinciales de septiembre.

“Pensamos que en octubre podemos ganar la elección. Claramente no vamos a ser todavía mayoría, pero es muy diferente tener un bloque de 30 y pico de diputados a tener un bloque de 90 diputados, que es lo que creemos que vamos a poder obtener en las próximas elecciones”, consideró.

El ministro coordinador también reconoció que en el Gobierno estiman que si logran un buen resultado en los próximos comicios, “en vez de tener seis senadores, como tenemos ahora, podríamos pasar a un bloque de 18 o 20 senadores”.

Silvia Bulla, presidente de ACDE; y el jefe de Gabinete

“Hoy tenemos la sensación, por lo que vemos en las encuestas y lo que nos dice la gente, que tenemos muchas chances de ganar las elecciones de octubre. Y tenemos la posibilidad de ganar La Matanza, eso me parece que eso va a ser un hito importante para terminar con esa historia del kirchnerismo en la Argentina y que va a hacer, les aseguro que baje el riesgo país, a menos de 500 puntos”, consideró.

De todos modos, Guillermo Francos aseguró ante los empresarios de ACDE que él no cree que “todos los peronistas sean delincuentes”, sino que “tienen una concepción distinta, vieja, una concepción de hace 75 años, con una Argentina totalmente diferente”.

El debate en Diputados

El jefe de Gabinete se refirió al debate en la Cámara de Diputados de los proyectos de reforma jubilatoria y sobre discapacidad, que generan un fuerte costo fiscal. Y ratificó que el Gobierno va a vetar las leyes que afecten el superávit.

“Todos los miércoles tenemos una pelea importantísima en el Congreso para tratar de que no tengan los votos. Parece ridículo, pero tenemos que tratar de que no tengan quórum para que no nos aprueben leyes que nos rompan el equilibrio fiscal”, afirmó.

El jefe de Gabinete resaltó que “no hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, por eso “el Gobierno con un esfuerzo enorme, ha cortado programas enormes, despedido personal, eliminado fondos fiduciarios, generadores de programas que no sirven para nada y son generadores de gestiones que tiene un costo muy alto y todo a costa del Estado”.

En ese marco de reformas en el Estado, Guillermo Francos destacó que uno de los activos del Ejecutivo, junto a la contención en el Congreso de las ofensivas de la oposición, fue “el control de la calle”.

“Rompimos ese acuerdo que tenía el gobierno anterior, con los que nosotros llamamos gerentes de la pobreza, que eran los intermediarios de los planes sociales, que se quedaban con una gran parte de los planes que iba para la gente y además lo utilizaban políticamente porque los llevaban a las manifestaciones con la amenaza de que si no iban a votar. Son cosas que uno piensa que es irreal, pero pasan en la práctica”, consideró.

La reunión de Francos con empresarios en el Centro Naval (foto ACDE)

Los dólares del colchón

El jefe de Gabinete también anticipó que en las próximas horas enviará al Congreso la ley anunciada en el marco del plan para utilizar los dólares no declarados, los que estaban “en el colchón” de los ahorristas. “La teníamos lista, estábamos haciendo unas modificaciones. El presidente viaja mañana, así que la debería llevar a firmar al Presidente hoy, sin falta”, afirmó.

“Por eso nos estamos reuniendo con los gobernadores, porque queremos conseguir los apoyos” para la iniciativa, destacó Guillermo Francos.

“La gente tuvo que ennegrecer (su dinero) yendo al mercado paralelo, para comprar dólares, lo que era una acción prohibida. Mucha gente tiene dólares que son de origen blanco, que fueron convertidos en negro por la necesidad de mantener el valor del dinero. Ahora estamos diciendo que este dinero queremos que se utilice para dinamizar la economía”, consideró.