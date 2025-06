El Gobierno convocó a una nueva audiencia con los gremios por el conflicto en el Hospital Garrahan

El Ministerio de Capital Humano citó a cinco gremios vinculados al Hospital Garrahan para una audiencia este miércoles en el marco de la conciliación obligatoria (Fotografía: Adrián Escandar)

El Ministerio de Capital Humano informó mediante un comunicado que la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia con los sindicatos vinculados al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, en el marco de la conciliación obligatoria vigente.

La reunión fue programada para el miércoles 4 de junio a las 14 horas, en la sede de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, ubicada en la calle Callao al 100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según detalla el comunicado oficial difundido por el ministerio, fueron citadas la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión Personal de la Nación (UPCN), el Sindicato Único de Trabajadores de la CABA (SUTECBA), la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, y las autoridades del propio hospital.

La convocatoria tiene como fin “generar espacios de diálogo entre las partes y avanzar en la búsqueda de soluciones a los conflictos planteados”, de acuerdo con el texto difundido.

Los residentes del Hospital Garrahan rechazaron el bono de 500000 pesos ofrecido por el Ministerio de Salud y anunciaron que mantendrán el paro

La ministra Sandra Pettovello, a través de sus redes sociales y la cuenta oficial de la cartera que dirige, también replicó la información sobre la convocatoria. El anuncio se conoció en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y los trabajadores del centro de salud, quienes vienen reclamando mejoras salariales desde hace más de un año.

Previo a este llamado, los residentes del Hospital Garrahan anunciaron, durante la tarde del martes, que continuarán con el paro que vienen llevando adelante. En un comunicado de prensa, el colectivo de profesionales indicó que la propuesta recibida por parte del Ministerio de Salud consiste en un bono no remunerativo de 500.000 pesos, que llevaría el ingreso neto a aproximadamente 1.300.000 pesos mensuales para los residentes de primer año, y a más de 1.500.000 para los de último año y jefes de residencia.

Sin embargo, aclararon que la oferta “no está respaldada por un decreto oficial y carece de garantías y compromisos futuros de diálogo por parte de las autoridades”. También remarcaron que “el recibo de sueldo sigue siendo el mismo”, lo que representa uno de los puntos más conflictivos del reclamo.

“Nuestro salario depende exclusivamente del Ministerio de Salud de la Nación. El bono no remunerativo que se instauraría a partir del 1 de julio del corriente año es un arreglo provisional a la situación”, señalaron.

El comunicado de los residentes del Hospital Garrahan

Los residentes argumentaron que el planteo actual no constituye una solución estructural y reiteraron su exigencia de una recomposición salarial que contemple “un plan a mediano y largo plazo con actualizaciones periódicas acordes a la inflación”. Según expresaron, agotaron todas las instancias formales para canalizar el reclamo: “Nos encontramos inmersos en este conflicto hace más de un año. Como detallamos en otras oportunidades, hemos agotado todas las instancias previas y nos hemos comunicado por las vías correspondientes”.

En el mismo escrito, subrayaron su voluntad de mantener abiertas las vías de negociación: “Creemos que el ejercicio y la formación deben ser reconocidos y valorados en pos de asegurar su continuidad. La situación debe ser abordada con la seriedad que amerita. Merecemos un salario digno. Reiteramos nuestra voluntad de mantener abierta la instancia de diálogo”.

En ese contexto, los profesionales anticiparon que el próximo jueves realizarán una manifestación frente al Ministerio de Salud, junto con otros trabajadores del hospital que también atraviesan un conflicto con el Ejecutivo con relación a los ingresos.

Los profesionales exigen una recomposición salarial con actualizaciones periódicas acordes a la inflación y la apertura de un plan a mediano y largo plazo (Maximiliano Luna)

Durante la tarde del lunes se llevó a cabo un encuentro entre representantes del Ministerio y los médicos, en el que se formalizó la nueva oferta. La propuesta, enviada más tarde por escrito mediante un memo, planteaba el otorgamiento de un bono extraordinario que reemplazaría el refuerzo previo de 200.000 pesos, alcanzando así un total de 500.000 pesos. No obstante, el carácter no remunerativo de ese bono fue uno de los principales motivos del rechazo, ya que —según explicaron voceros del colectivo— ese tipo de ingreso “no se deriva a aportes, no entra en el aguinaldo y no se actualiza”.

Mientras tanto, el Gobierno también respondió a un pedido de audiencia presentado por ATE, gremio que representa a los trabajadores administrativos del hospital. La reunión fue fijada para el mismo jueves 5 de junio a las 13:30, en la misma dependencia de Callao. La convocatoria se conoció luego de que el sindicato hiciera pública la notificación y señalara su preocupación por la estrategia oficial de dividir las negociaciones, con audiencias diferenciadas para residentes y personal no médico.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que todos los sectores del hospital se encuentran bajo el alcance de la conciliación obligatoria, e indicaron que analizan eventuales sanciones ante la decisión de mantener las medidas de fuerza.