El canciller argentino se reunió con Edmundo González, el presidente electo de Venezuela exiliado en Madrid

Gerardo Werthein y Edmundo González Urrutia en Madrid, España. (@Cancilleria_Ar)

El canciller Gerardo Werthein recibió en la Embajada de Argentina en Madrid (España) al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. En un marco de camaradería y colaboración entre las partes, durante el encuentro se intercambiaron visiones sobre cuestiones de interés común y abordaron una amplia agenda de temas relacionados con los desafíos que enfrenta la región.

González Urrutia se encuentra exiliado en Madrid por la persecución del régimen de Maduro, que nunca reconoció la derrota en las elecciones presidenciales del año pasado.

Werthein, acompañado por el embajador Wenceslao Bunge, recibió a González Urrutia días después de la masiva abstención en los comicios regionales y legislativos rechazados por la oposición mayoritaria del país caribeño, que asegura que más del 85 % de la población no votó en esa jornada.

Werthein y González Urrutia se reunieron en la Emabajada argentina en Madrid. (@Cancilleria_Ar)

“Hoy se cumple una semana de la demostración de fuerza y convicción, que dieron los venezolanos. ¡No más farsa!”, expresó este domingo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024. en la red social X.

En su publicación, el antichavista compartió un video en el que insistió que los venezolanos “vaciaron” los centros de votación el domingo pasado, cuando el chavismo conquistó, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), 253 de los 282 escaños al Parlamento, así como 23 de las 24 gobernaciones del país, incluida la de Guayana Esequiba, que abarca el territorio que Caracas disputa con Georgetown.

“Vaciamos las calles, vaciamos las urnas, vaciamos sus mentiras. Los vaciamos, los dejamos solos, no tienen pueblo y donde no está el pueblo no hay poder”, afirma el político en la grabación.

Edmundo González Urrutia dijo que los venezolanos demostraron “fuerza y convicción” en las elecciones del pasado 25 de mayo

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó acudir a esas elecciones al insistir en su denuncia de fraude en las presidenciales de julio del año pasado, en las que el CNE proclamó de manera fraudulenta la victoria de Nicolás Maduro, pese a que el antichavismo insiste en que el ganador fue González Urrutia, su candidato.

Según la líder antichavista María Corina Machado, más del 85 % de los venezolanos “desobedeció” y no participó en esta votación, que estuvo marcada igualmente por la denuncia del Gobierno sobre un presunto plan para “boicotear” el proceso, lo que derivó en la detención de unas 70 personas, entre ellas el exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa.

Por su parte, el Gobierno argentino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, conducido por el canciller Werthein, emitió un comunicado en el que expresa “su más firme y categórica condena al proceso sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones generalizadas de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”.

En esa línea, las autoridades nacionales reclamaron por la inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo, así como de todos los connacionales que se encuentren ilegalmente privados de su libertad por dicho régimen.

“El Sr. Diosdado Cabello lidera una maquinaria represiva que se apoya en el miedo, el secuestro de inocentes, la desaparición forzada y el hostigamiento sistemático a los entornos familiares de los perseguidos. Todo ello se ha ejercido desde el poder del Estado, con amparo institucional y complicidad de las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia. Estas prácticas han recaído contra ciudadanos argentinos y de otras nacionalidades, que han sido víctimas de estas violaciones graves. Se trata de un patrón de represión que puede ser calificado como terrorismo de Estado, por su carácter sistemático, intimidatorio y arbitrario”, advierte el comunicado publicado en el inicio del sitio de Cancillería argentina.

Días antes, al conocerse la detención de un ejecutivo argentino, junto a un español y un búlgaro, la administración del presidente Javier Milei recomendó que los argentinos no vayan más a Venezuela.

“Dejen de viajar a ese país, porque es un peligro. Los toman de rehén”, advirtió el Gobierno nacional el pasado 22 de mayo.