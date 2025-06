Nuevos chats de Alberto Fernández y sus peleas con Fabiola Yañez: “No quiero tener problemas con la AFIP”

Fernández está procesado por la denuncia de su ex mujer (EFE/Andre Borges)

La pericia del teléfono de Alberto Fernández está dividida en varios documentos. En total son 8474 páginas de mensajes desde 2017 hasta agosto de 2024. En esa fecha estalló el escándalo y el juez Julián Ercolini decidió secuestrar el celular del ex presidente en su departamento de Puerto Madero. También hay decenas de audios y fotos que hasta ahora no se conocían. El intercambio completo, al que tuvo acceso Infobae, expone decenas de peleas, cargadas de insultos, y varias menciones a la violencia que denunció Fabiola Yañez.

Los primeros meses de 2024 fueron los más intensos. Cada conversación terminaba en una discusión, especialmente cuando ambos estaban en Madrid. El 12 de febrero, la pelea comenzó por un reclamo de Fernández: “Hace días que no sé en qué estás y solo me hablás para que resuelva problemas. Necesito saber qué planes tenés para yo poder decidir. No voy a seguirte a ciegas. No estoy peleando. Estoy invitándote a que me expliques qué planes tenés".

La conversación deriva en una mención a la AFIP.

- Fabiola Yañez: Estoy trabajando

- Alberto Fernández: De eso también te quiero hablar.

- FY: Para qué? Para tirarlo atrás como el libro? como la obra?

- AF: Por qué no quiero tener problemas con la AFIP. Qué libro te tiré atrás? Qué obra? No estoy peleando. Te estoy hablando bien.

- Fabiola Yañez: Deja de molestarme q problema podés tener con la AFIP? Basta esto es un acoso constante. Ya no lo soporto. Q puedo hacer de malo. Tan tonta te parezco

- AF: Es imposible hablar así. Solo te cuento que yo debo facturar todos los meses desde Argentina a la Universidad. Si vas a trabajar vas a tener que denunciar esos ingresos. Solo eso. (...) Debés tener en cuenta que hay un tratado de doble imposición entre Argentina y España. Solo eso. Después te lo explico. No era para jorobarte que te hablaba. Vas a quedarte con mi hijo aquí. Tengo derecho a saber qué vas hacer de tu vida y cómo van a vivir.

En el mes de febrero las peleas se suceden una tras otra. Cada vez más violentas. “Sos lo peor que me pasó en la vida. 3:22 de la madrugada. Es el fin. Mañana te vas de aquí y Francisco queda conmigo. No vuelvas a esta casa. Mañana Francisco no va al colegio y se queda conmigo. Llévate todas tus cosas mañana. Suspendí lo de las visas. Ocúpate de suspender el cumpleaños. Y de mí hace de cuenta que nunca nos conocimos. A partir de hoy estás muerta para mí“, escribió Fernández a modo de amenaza.

En el medio de esa pelea, Yañez nuevamente lo acusa de violento: ”El que trata a mi mamá cómo una empleada sos vos, además de que la haces pasar momentos horribles y sos un desconsiderado y mal agradecido, además de violento. Lo siento Alberto".

Para ese entonces, Fernández llevaba dos meses en Madrid pero vivían en departamentos separados. El 12 de febrero, un mensaje derivó en una dura respuesta de Fabiola: “Tu psicopatía me genera siempre culpa y sino te contesto al instante lo cual me genera mucha ansiedad y malestar... comenzás a maltratarme, a hostigarme y a acosarme con tus mensajes y llamados. Es tan fuerte que me da miedo y eso que no tengo nada q esconder".

La cuestión económica encendía otras peleas. Yañez reclamaba por el pago de los alquileres. En más de una ocasión, Fernández responde que todo se abonaba con su sueldo de la Universidad “Camilo José Cela de Madrid”, unos 17.500 euros por mes.

Según se desprende de los mensajes, discutían hasta por el alquiler de un auto.

- AF: Para tener el Mercedes debía esperar hasta fines de mayo

- FY: Pensé q te podrían prestar un auto cualquiera

- AF: Por qué me lo prestarían?

- FY: También pensé q lo publicado era lo disponible

- AF: Conseguí este a 730 euros mensuales. Es híbrido. Es un autazo

Argentina's former President Alberto Fernandez looks on as he leaves a court after questioning over alleged gender violence, psychological harm and phone harassment towards his ex-partner and former first lady Fabiola Yanez, in Buenos Aires, Argentina February 4, 2025. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez REFILE - QUALITY REPEAT

El 2 de agosto de 2024 es un día clave. A través del abogado Juan Pablo Fioribello, Fernández se enteró que un periodista del diario Clarín estaba preguntando por los mensajes que se encontraron en el celular de su secretaria, María Cantero. En un principio, Yañez le prometió su apoyo, pero en cuestión de horas se desató una tormenta.

“Me hiciste negarle algo a un juez, pones al abogado que más defenestraste porque te acostabas con su ex mujer a resolver el tema de mi cumpleaños y ahora este tema tan delicado lo llamas a él para que te ayude??? (...) Lo querés hacer pasar como una pelea, cuando cada vez que me iba a la casa de huéspedes es porque me pegabas un sopapo y me dejabas la cara hirviendo. (...) No te gastes en escribirme un testamento lleno de mentiras yo en estas condiciones que vos estás jugando yo no entro más", se puede leer en una cadena de mensajes del 3 de agosto.

En ese intercambio, Fernández amenaza más de una vez en terminar con su vida, algo que ya habían dejado trascender sus amigos. “Por primera vez pensé en terminar mi vida. Una y mil veces y no lo hago porque te dejaría a vos y a Francisco en una situación muy débil. Yo te amo“, finaliza la conversación.

Todos los chats fueron encontrados en el teléfono de Fernández secuestrado por la Justicia en el marco de la causa de violencia de género y peritado en los últimos días a pedido del ex presidente. Hay conversaciones desde 2017 hasta 2024, desde diferentes celulares.

Llamativamente, hay períodos de tiempo que fueron borrados. El más sugestivo abarca la campaña presidencial: no hay chats entre marzo y diciembre de 2019. Los mensajes se reanudan el 21 de diciembre de ese año, cuando Fernández y Yañez ya vivían en la quinta de Olivos. Los investigadores también se sorprendieron con la escasa cantidad de mensajes de 2020 y 2021.

Según reveló ayer Infobae, hay varias referencias a Javier Milei. “Si Milei sigue así va a generar una guerra civil", escribió el ex presidente el 2 de marzo de 2024, tres meses después de dejar el poder.

Los chats de Fabiola Yáñez y Alberto Fernádez

En julio de 2024, se desata otra pelea a la distancia ante los primeros rumores de un supuesto documental que estaba grabando Fabiola Yañez. Fernández escribe un extenso mensaje, poco habitual para él, donde vuelve a mencionar a Milei y hasta amenaza con quitarse la vida. “Créeme que si no caí en una profunda depresión es porque no sé de dónde saco fuerzas. Pero estoy muy deprimido. Cada vez que me caigo me vuelvo a levantar. Vos no sabes muchas cosas que ocurren y pasaron. No tenés la menor idea de las cosas que paramos con Gabriela Cerruti en los medios. Cosas que Milei tira con información que saca de Olivos. Algunas como esta del documental me explotan y yo ni siquiera estoy cerca tuyo para saber si es verdad o no", se queja.

Fernández vaticina una crisis social en el país y habla del Presidente como una “una persona psiquiátricamente alterada”. “El país está estallado y esto va a terminar en poco tiempo muy mal. En 10 días se espera una ola polar y Milei va a dejar sin gas y sin electricidad el país. Cuando eso pase va a volar por los aires. A diferencia de lo que vos decís, soy el único que lo enfrenta y la ponderación social ha cambiado por el efecto comparativo. Por eso me agrede. Me he vuelto un problema para el. Aún así hablo con él, pero hablar con él es hablar con una persona psiquiátricamente alterada (sic)“, escribió el 1 de junio de 2024.