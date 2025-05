Facundo Manes: “Milei y Cristina son intensos y hay que ganarles con más intensidad”

Facundo Manes: "Milei y Cristina son intensos y hay que ganarles con mas intensidad"

El diputado nacional Facundo Manes, recientemente distanciado de la Unión Cívica Radical (UCR) y lanzado como referente del espacio “Para Adelante”, criticó con dureza al presidente Javier Milei, a quien calificó como “kirchnerismo de derecha”. En una entrevista con Infobae en Vivo, el neurocientífico planteó una mirada crítica sobre el rumbo político, económico y social del país, y aseguró que el actual mandatario “vino a combatir la casta y terminó siendo su jefe”.

En este contexto, Manes profundizó sobre los factores que lo impulsaron a romper con la UCR y construir un nuevo proyecto electoral de cara a las próximas legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde buscará interpelar al votante desencantado con el oficialismo y con el pasado kirchnerista.

“La sociedad argentina está rota y deprimida. Hay un 30% que está feliz, el resto no tiene energía ni ganas de pelear. Vamos al conurbano y la gente no quiere ni discutir”, afirmó Manes al describir el ánimo colectivo que percibe en sus recorridas. Para el diputado, la causa de ese desgaste es un modelo de gobierno que “actúa con el miedo”, en el que “los periodistas parecen punteros políticos, los ministros operan como trolls y la gente común se asusta y baja la cabeza”.

Con una mezcla de diagnóstico sociológico y compromiso político, el creador de Democracia para Siempre aseguró que el verdadero desafío de su espacio no es competir contra Milei, sino “vencer a la apatía” generalizada: “Es el gran problema que va a tener la política. Tenemos que reconstruir la esperanza”.

El diputado criticó con dureza a Javier Milei, a quien calificó como “kirchnerismo de derecha” (Maximiliano Luna)

En una de sus definiciones más contundentes, Manes cuestionó la narrativa del presidente y lo vinculó directamente con el kirchnerismo: “Milei y Cristina son socios hoy, negocian en el Congreso. Para mí, Milei es kirchnerismo de derecha. Usa los mismos mecanismos: la pauta, los trolls, la agresión. Lo único que cambió es el relato”.

Al referirse a su salida de la UCR, el legislador planteó que no se trató simplemente de una ruptura partidaria, sino de un gesto hacia la ciudadanía: “Le vamos a dar a la gente la posibilidad de elegir en la provincia y en la ciudad algo distinto. No pollo o pasta, que es lo que quiere el sistema. Queremos ser una alternativa”.

En ese sentido, propuso un modelo político que supere la dicotomía entre el pasado kirchnerista y el presente libertario: “Muchos argentinos tienen estrés postraumático. Algunos no quieren volver a lo que hizo el kirchnerismo, otros no quieren los 90 ni las políticas de la dictadura. Ya vimos el dólar barato, la desindustrialización. Esto ya termina mal”.

Respecto del rumbo económico del gobierno, Manes fue especialmente crítico. “Del modelo de Milei espero mucha desigualdad, mucha pobreza, los ricos felices, porque es su títere. Acá no hay un mango, los jubilados se mueren”, expresó. Y agregó: “La industria argentina está fundida, como en los 90 y en la dictadura. Milei es un remedio vencido. En el 98 tampoco había inflación, pero la gente se iba del país, y terminó todo en el estallido de 2001. Ahora ya llegamos al 98 en un año y medio”.

El diputado nacional advirtió que el actual modelo económico genera pobreza desigualdad y desindustrialización

Al analizar las prioridades del gobierno, señaló un patrón preocupante: “Cuando veo a un asesor financiero feliz y a un docente deprimido, eso es una señal. Ese no es el país que quiero”. En contraste con la obsesión por la baja de la inflación, propuso otra mirada: “Ningún país en el mundo hoy no tiene inflación. Es como no tener fiebre. Pero después tenés que vivir, soñar. La vida es mucho más que no tener inflación”.

“¿Qué modelo productivo tiene Argentina? ¿Qué modelo de inclusión para los jóvenes? ¿Qué modelo de salud? Hoy la salud es un ‘sálvese quien pueda’. Milei no piensa en eso. Está enfocado en destruir, no en construir”, sentenció.

El diputado también criticó la relación del presidente con el exterior, especialmente con Estados Unidos: “Milei es un mini Trump, lo maneja el Fondo Monetario y Trump, hace todo lo que ellos le dicen. Va allá, les chupa las medias y habla, nunca vi algo tan vergonzoso. Se alineó de forma grotesca”.

Además, apuntó a las formas de ejercer el poder: “Un país tiene que tener dignidad. No puede ser gobernado por alguien que humilla, que ataca a los periodistas, a los adversarios, que usa el poder para intimidar. Eso no es serio”.

Manes denunció que el gobierno actúa con miedo mientras periodistas y trolls oficialistas amedrentan a la sociedad (REUTERS/Cristina Sille)

Al ser consultado por su situación personal en la política, Manes se defendió de las acusaciones de formar parte de la “casta”: “Yo no soy casta. Dono mi sueldo. Pierdo más de lo que gano en política. Vine con un compromiso, no con un cálculo”.

Según el neurocientífico, la figura de Milei tuvo éxito como vehículo del enojo social, pero no será sostenible a largo plazo: “La sociedad argentina, que fue la verdadera revolucionaria, no va a querer volver atrás después de Milei. Va a pedir otra novedad. Y desde nuestro espacio queremos ser esa novedad, pero con ideas que incluyan a todos”.

Advirtió, sin embargo, que el kirchnerismo también juega su juego con estrategia: “Al kirchnerismo, que está muerto, le conviene que Milei reelija en 2027. Saben que el electorado está muy enojado con ellos. El que apoya a Milei, no sabe que indirectamente está apoyando al kirchnerismo”.

Para Manes, la salida no pasa solo por la crítica, sino por la construcción de una alternativa ética y sensible: “Si hay una oferta nueva, humana, no cruel, con sentido de Nación y conciencia por los que no tienen, una gran cantidad de gente va a votar con esperanza. A la apatía se le gana con la esperanza”.

Manes sentenció que al kirchnerismo "le conviene que gane Milei en 2027" (EFE/ARCHIVO)

Sobre la dirigencia política, volvió a hacer foco en la falta de convicciones: “Desde que entré a la política, es lo que más vi. Pocos dirigentes con convicciones. Cambian sus ideas por un puesto en una lista. Y Milei, que vino a combatir eso, los agarró a todos. Hoy Milei se ha convertido en el jefe de la casta”.

En el cierre de su intervención, el diputado reiteró su voluntad de construir una alternativa honesta: “Nosotros queremos ser la visión constructiva post Milei, para que la sociedad no tenga que volver al viejo régimen”.

