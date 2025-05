Se abrió otro frente interno entre Kicillof y CFK por las reelecciones indefinidas de legisladores e intendentes

La Legislatura bonaerense, otra vez escenario de la disputa entre Axel Kicillof y CFK (Aglaplata)

La interna del peronismo bonaerense pareciera entrar en una fase particular y atada a las reelecciones indefinidas en la provincial de Buenos Aires. Un grupo de legisladores que responden a Cristina Kirchner presentó en el Senado del distrito un proyecto de ley para permitir las reelecciones indefinidas de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares; una posibilidad vetada desde el 2016 cuando se modificó la ley 14.836 y se limitó que tanto intendentes como legisladores puedan ser reelectos solamente por un período consecutivo. Este espacio busca que la iniciativa se vote este jueves en la Cámara alta; pero una legisladora que integra el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabeza Axel Kicillof sorprendió esta semana con una iniciativa similar y que incluye la posibilidad de reelección a los intendentes.

En la sesión especial que se convocó, se espera que se vote el proyecto que impulsaron un grupo de legisladores cuya terminal política es la ex presidenta y los intendentes que están dentro de la estructura del Partido Justicialista bonaerense. El mismo plantea una reestructuración del artículo 13 bis de la Ley Electoral (Ley N.º 5109), así como de disposiciones clave del Decreto-Ley 6769/1958 —también conocido como Ley Orgánica de las Municipalidades— y la Ley de Educación. De aprobarse, la medida eliminaría los límites de mandatos consecutivos para diputados, senadores, concejales y consejeros escolares, siempre que obtengan la validación de sus cargos por medio del voto popular. En contraste, las restricciones actuales para los intendentes permanecerían inalteradas: solo pueden aspirar a un segundo mandato consecutivo y, en caso de querer volver a competir, deberán cumplir con un intervalo equivalente a un período de gestión antes de postularse nuevamente.

En el Gobierno bonaerense advirtieron que la exclusión a intendentes no fue inocente, sino más bien un llamado de atención hacia los jefes comunales que forman parte del MDF y apuestan por la figura de Kicillof. También, para dar una muestra de la capacidad de praxis políticas que retiene CFK.

Por eso, este lunes, la senadora kicillofista por la Sexta sección electoral, Ayelén Durán, ingresó un proyecto de similares características, pero con el objetivo de ampliar la posibilidad de reelección hacia los jefe comunales. ¿Qué hubo detrás de esta movida? Por un lado, la gestualidad de que una legisladora que responde a Kicillof mueva de manera formal, un tema del que siempre se puso en las mesas de conversaciones del sistema político bonaerense, pero hasta ahora no se había materializado. Algunos intendentes, incluso, le habían pedido al gobernador que eleve un proyecto propio. La de Quilmes, Mayra Mendoza, fue una de ellas.

Mayra Mendoza y Máximo Kirchner

En el Ejecutivo contestaban que —si bien está a favor de las reelecciones— el mandatario no iba a hacer eso, ya que ni siquiera él tiene reelección. Por eso, el impulso fue vía una legisladora del MDF. De hecho, Durán no firmó el proyecto que se busca tratar este jueves y apunta solo a legisladores. Tampoco lo hizo el senador de UP, Pedro Borghini, que también forma parte del MDF.

Por el otro, buscar negociar u obturar la iniciativa por la que el kirchnerismo ya tendría los votos para avanzar el próximo jueves. Una movida que se suma a la compleja relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo del último tiempo en PBA. Algo similar a lo que ocurrió semanas atrás, cuando en la Cámara de Diputados la mayoría de los bloques políticos consensuaron votar un proyecto que condonaba las deudas que los municipios arrastraban con la Provincia por un fondo de asistencia dispuesto durante la pandemia. El mismo día de la sesión en la que se iba a votar todo eso, el Ejecutivo giró a la Legislatura un pedido de endeudamiento por una suma equivalente a USD 1.045 millones y donde se incluyó que un 8% de esa deuda que vaya a tomar sea girada a los municipios con la creación de un fondo particular. Además, Kicillof, también dispuso de un artículo que suspendía el pago que los municipios tienen que efectivizar con el gobierno central. El proyecto de los legisladores que estaba listo para ser votado quedó pospuesto. Para la Gobernación fue una pequeña victoria política. Ahora tiene que juntar los dos tercios para conseguir el endeudamiento.

El Senado bonaerense será escenario de una nueva disputa de la interna peronista

En medio de toda esta discusión, la oposición también hace su juego. El presidente de un bloque no peronista en el Senado planteó que su bancada no dará quórum este jueves si no están todos los legisladores de Unión por la Patria sentados en el recinto. “Esto es una pelea de ellos. Nosotros vamos a sentarnos si están todos. Igual vamos a votar en contra la modificación de las reelecciones indefinidas en todas sus formas”, analizó el legislador en cuestión.

Unión por la Patria tiene 21 integrantes en el Senado provincial. Necesita de tres extrapartidarios para obtener el quorum y avanzar con la sesión especial que solo fue convocada para tratar la iniciativa del senador peronista Luis Vivona, jefe político del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Sucede que el expediente ya tiene dictamen de la comisión de Legislación General y solo se precisará de mayoría simple para su aprobación. Por estas horas, el peronismo ponía en consideración distintos factores. El Ejecutivo pedirá incluir a intendentes. Es una presión también de los jefes comunales que hoy le responden a Kicillof. En total son más de 80 intendentes bonaerenses que en 2027, de no haber modificación a la norma, no podrán ser reelectos.