Larreta festejó un resultado modesto y ahora comienza un largo camino para volver a ser jefe de Gobierno

Horacio Rodríguez Larreta festejó el resultado (Sebastián Alonso)

“Dijimos que íbamos a volver y volvimos”. Horacio Rodríguez Larreta se mostró satisfecho con un resultado electoral que le permitirá ingresar a la Legislatura porteña junto a la actual senadora Guadalupe Tagliaferri y el legislador Emmanuel Ferrario. A partir de este lunes comenzará a trabajar para ser electo nuevamente jefe de Gobierno dentro de dos años.

Volvamos Buenos Aires sacó el 8 por ciento de los votos, en línea con los pronósticos que manejaban en el comando de campaña durante las últimas semanas. Desde el inicio de la carrera electoral en el larretismo se plantearon un objetivo modesto, sacar entre 8 y 10 puntos. No lograron un batacazo pero celebraron, especialmente dado el contexto de baja participación y apatía generalizada.

“Hicimos una campaña con dos escarbadientes y competimos contra tres portaaviones”, aseguraron cerca del ex alcalde. Destacaron que, además de austera, la campaña estuvo bien enfocada en las problemáticas de la ciudad de Buenos Aires y logró instalar algunos temas en la agenda. El gran ejemplo fue el “olor a pis”, una crítica retomada por todos los espacios que competían contra el macrismo.

El larretismo tendrá un bloque de cinco legisladores. Tres que entraron hoy y dos de Confianza Pública, el partido de Graciela Ocaña, su única aliada a nivel local. Ante la consulta de Infobae, aclararon que no se comportarán como una oposición irracional contra Jorge Macri, sino que apoyarán cualquier proyecto “que le mejore la vida a los porteños”.

Sin embargo, remarcaron que el 85% de los votantes rechazó al oficialismo porteño y llamaron al PRO a realizar una “profunda autocrítica”. Pero también reconocieron que la dirigencia política en su conjunto está obligada a replantearse las cosas tras un nivel histórico de ausentismo. “La baja participación fue un mensaje contundente”, analizó uno de los candidatos. No obstante, este fenómeno beneficia a los espacios más chicos ya que se requieren menos votos para obtener una banca. Con un 100% de participación, Emmanuel Ferrario probablemente hubiera quedado afuera.

Larreta junto a Graciela Ocaña, Emmanuel Ferrario, Jorge Telerman y Guadalupe Tagliaferri

Entre cánticos de militantes que llevaban gorras con la cara de un Alien (en referencia al apodo que le dieron), Larreta subió al escenario antes de las 20 y no se ahorró ninguna crítica hacia Jorge Macri, al que acusó de “no trabajar lo suficiente” y de llevar adelante una pésima gestión. Su primer gesto fue poner las manos junto a sus orejas, lo que muchos identificaron con el famoso “Topo Gigio” de Juan Román Riquelme a Mauricio Macri, cuando era presidente de Boca. Ante la consulta, Larreta esquivó la polémica y dijo que simplemente quería escuchar los cantos de la gente.

El batacazo de Adorni también estuvo en el centro de los análisis. “Estuvieron bien con el eslogan Adorni es Milei, no fue mérito de Adorni, sino del Presidente”, explicaron. Larreta intentó por todos los medios resistir el intento de nacionalizar la campaña y se mantuvo apegado al discurso local. De hecho, las críticas al gobierno nacional fueron mínimas durante la campaña. Estaba claro el objetivo de no dejarse arrastrar a un terreno donde no tenía muchos votos para ganar.

A partir del recambio legislativo el larretismo intentará marcar la agenda con proyectos como la elevación del tren Sarmiento (siguiendo el modelo aplicado para el Mitre y el San Martín), la creación de trenes urbanos que funciones sobre las vías de las líneas ya existentes, pero sirvan para aumentar la frecuencia dentro de la capital y el aumento de la presencia policial en las calles. Pero por sobre todo, la actividad en la Legislatura le brindará la excusa perfecta para “seguir caminando” la ciudad, siempre con el 2027 en la mira.

El ex alcalde junto a militantes con la gorra del Alien

El daño que le infligió el ex alcalde al PRO fue alto, pero incluso aunque todos sus votos hubieran ido al partido amarillo, no habrían sido suficientes para cambiar el orden del podio. La crisis del macrismo quedó plasmada en un búnker con caras largas, sin música ni globos. Cerca del ex jefe de Gobierno desde el principio machacaron con que una mala performance del PRO se debía exclusivamente a sus errores de gestión, hicieron el máximo esfuerzo discursivo por no quedar como los responsables directos de la debacle amarilla.

Larreta pudo festejar y alejar el principal fantasma que los acechaba: una segunda derrota electoral consecutiva hubiera herido de muerte su futuro político. Ahora podrá dejar atrás la debacle de su campaña presidencial, donde perdió por paliza con Patricia Bullrich.