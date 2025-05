La frágil tregua peronista mantiene abierto un camino para la unidad: el rol de CFK, clave para lograr un acuerdo

Cristina Kirchner y Axel Kicillof llevan varios meses sin hablarse

El camino hacia la unidad del peronismo está abierto. Atravesarlo implica evitar las espinas, saltar las piedras y sortear las tormentas. Pero está abierto. Llegar hasta ese punto de encuentro no es gratis para nadie. Porque todos los actores en cuestión tienen condiciones para imponer. Y el que más tiene es Axel Kicillof. Hay algo que tiene muy en claro en su cabeza. Ya nada volverá a ser como antes.

El Gobernador quiere la unidad del peronismo. Cristina Kirchner, también. Sergio Massa está en la misma sistonía. El acuerdo dependerá, casi exclusivamente, de que cambien las condiciones con las que se negociaron en los últimos años.

Kicillof quiere tener representación parlamentaria alineada a su esquema político. Ya no quiere vivir de prestado. Es el gobernador dos veces electo de la provincia más influyente en términos electorales. No va a generar una guerra, pero tampoco va a ceder. Ya no.

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera el mandatario provincial, se empieza a construir una certeza que será determinante para la edificación de un acuerdo. Una posible candidatura de Cristina Kirchner en la tercera sección electoral no es una prenda de unidad. Es decir, si ella juega como candidata a diputada provincial, lo más problable es que el espacio del Gobernador ponga en cancha una lista propia.

Cristina Kirchner y Verónica Magario, dos nombres propios que suenan para liderar la lista de la tercera sección electoral

Que CFK sea candidata en la tercera sección electoral implica que el cristinismo sea el que imponga las condiciones en el lugar más importante de la provincia respecto a la cantidad de votos. En definitiva, en el fondo, esa es parte de la lucha que se está dando en la provincia. Kicillof quiere que respeten su lugar dentro del armado.

Un puñado de dirigentes consultados por Infobae coinciden en que una opción que gana peso dentro del esquema de Kicillof: la posibilidad de que la vicegobernadora, Verónica Magario, sea la primer candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. De La Matanza y de buen vínculo con CFK, sería una nombre que podría generar un acuerdo.

Magario y el intendente matancero, Fernando Espinoza, son parte de la estructura del MDF, que el próximo sábado se presentará en sociedad como una fuerza política nueva en la provincia. La opción de que ese lugar estratégico lo ocupe la vicegobernadora sería una forma de mostrar que Kicillof está dispuesto a jugar fuerte en la elección y hacerlo con nombres que puedan tener consenso hacia dentro de la alianza peronista.

Otro nombre que empezó a sonar para integrar una lista de la tercera sección es el de la directora del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios, una dirigente ligada al ministro de Gobierno, Carlos Bianco. De a poco empiezan a aparecer algunos nombres, señal de que los tiempos de definiciones se empiezan a acortar.

Axel Kicillof lanzará su espacio político el 24 de mayo en La Plata

En las últimas reuniones que tuvo en el Instituto Patria la ex presidenta bajó un mensaje de unidad. Está dolida y enojada con Kicillof. Esa posición se mantiene. Pero tiene en claro que si el peronismo no construye una propuesta de unidad en Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) puede ganar la elección.

El acuerdo sobre los plazos del proceso electoral bonaerense dio paso a una tregua frágil dentro del peronismo de la provincia. La disputa que falta dar es la de fondo y es en la que se discute el armado de las listas. A medida que pasan los días empieza a emerger un problema de tiempos para puntear dos listas difentes dentro del espacio político. Entonces, la necesidad de la unidad resulta ser cada vez más necesaria.

Sin embargo, hay sectores internos del ambos sectores que siguen creyendo que no habrá unidad posible. En el caso específico del MDF, hay quienes creen que es difícil regresar el tiempo atrás y generar un acuerdo fundado sobre las grietas de un año y medio de internas.

“Está todo roto y una unidad así es una mentira. Porque el 7 de septiembre vamos a elecciones y al día siguiente rompen para limar cualquier posibilidad de que Axel pueda ser candidato en el 2027″, reflexionó un legislador provincial, agotado de tantas internas, y anticipando que un acuerdo sin cerrar heridas internas, no tendrá un buen final.

El cortocircuito más extraño de la semana fue entre dos diputados provinciales. El massista Rubén “Turco” Eslaiman y la kicillofista Susana González. El legislador cuestionó la gestión del Gobernador y lo responsabilizó ante una posible ruptura: “Si no hay unidad es porque a Axel Kicillof se le ocurre ir por afuera. Él va a ser el artífice y el culpable de la derrota de Unión por la Patria”.

Facundo Tignanelli, Rubén Eslaiman, Alexis Guerrera y Susana González en la Legislatura bonaerense

“No nos van a llevar a patadas en el culo con proyectos que se les ocurren a ellos cuando están al pedo”, se quejó Eslaiman en referencia a un paquete económico enviado por Kicillof. González le respondió: “¿Qué disonante, no? Siente que su gobernador los lleva a patadas en el culo, pero con Vidal lo ponía tranquilo, sentía que debía darle gobernabilidad”.

El clima interno está espeso. Aún así, la posibilidades de un acuerdo siguen latentes.

Si se logra la unidad, lo que estará en discusión es quién ordena dentro de esa unidad. En el cristinismo, claro está, entienden que es CFK la que debe llevar la batuta. En el kicillofismo confían más en un acuerdo, aunque la lucha de fondo implica, de base, que sea el Gobernador el que imponga ciertas condiciones en el armado electoral.

La correlación de fuerzas entrará en discusión. Cuánto vale cada uno. Quién tiene mayor influencia en la decisión final. Y, en el caso de un acuerdo, quién pondrá los primeros legisladores de la lista en cada una de las ocho secciones electorales que tiene la provincia.

En el cristinismo siguen advirtiendo que “primero hay que ganar la provincia”, porque una posible derrota puede ser un anticipo de un nuevo golpe en las elecciones nacionales de octubre. Y hace tiempo que dejan saber que si ella juega en la tercera sección, es para que sea una “candidatura de unidad”.

El resultado de la eleción legislativa de mañana dará una nueva señal de cara al armado electoral bonaerense. La mayor parte del peronismo se encolumnó detrás de Leandro Santoro, que es el favorito en las encuestas. Lo contrario a lo que sucedió en provincias como Jujuy y Salta, donde el peronismo fue dividido.